Efraín Alegre y Sole Núñez, candidatos contra “la mafia que se apoderó del Paraguay”

En Paraguay, los precandidatos de la opositora Concertación, Efraín Alegre y Soledad Núñez realizaron el lanzamiento de su chapa presidencial con miras a las elecciones internas del próximo 18 de diciembre, luego de que la senadora Esperanza Martínez declinara a su candidatura.

La “Concertación para un Nuevo Paraguay” es un acuerdo político de oposición que busca competir en las elecciones de 2023 con lista única para la Presidencia, pero candidaturas diferentes para el Congreso, gobernaciones y juntas departamentales.

n total de 23 partidos y 2 movimientos inscribieron la concertación para chapa presidencial el 24 de junio en el TSJE, entre ellos PLRA, PRF, PEN, PPQ, Frente Guasu-Ñemongeta y el Movimiento Despertar. El coordinador de la Concertación y presidente del Partido Revolucionario Febrerista, Guillermo Ferreiro, señaló que «Contra todo pronóstico, estamos todos unidos. Desde Patria Querida hasta los sectores más de izquierdas – si se quiere decir- del Frente Guasu”.

A diferencia de las alianzas, que caducan tras las elecciones, la concertación se extiende por el periodo de duración previsto de los cargos electivos para los cuales fue creada. El acuerdo establece 12 ejes programáticos, que incluyen trabajo con seguridad social, salud, educación y crecimiento económico sostenible. También puntos de atención urgente como las represas binacionales Itaipú y Yacyretá, seguridad alimentaria, crimen organizado y narcopolítica, así como la deuda externa.

El plazo para oficializar precandidaturas vence el 31 de agosto. En principio, las duplas presidenciales deben someterse a votación en las internas simultáneas del 18 de diciembre y de ahí saldría la chapa para disputar las generales de 2023. La Concertación decidió usar el padrón nacional en sus internas, adelantando así la disputa con la Asociación Nacional Republicana (ANR)-Partido Colorado.

Alegre va por la presidencia

Alegre señaló en que su eventual gobierno se centrará en mantener “firmeza” y que “no les temblará la mano” para combatir al sicariato, al crimen organizado y a la mafia, que “tienen atrapados al Paraguay”.

Soledad Núñez enfatizó en la importancia de la “alternancia” para la democracia del país y resaltó que la alianza con Alegre se decidió con miras a un mejor Paraguay, pero que no implica renunciar a su independencia.

“Entendemos que la alternancia en el Paraguay es más necesaria que nunca, acentúa nuestra responsabilidad que no podemos eludir. Hemos consolidado una alianza, que no implica una renuncia, no renuncio a mi independencia; es una dupla pensando en el país, porque el país nos une”, destacó la precandidata a vicepresidenta de la oposición.

Alegre sostuvo que “es mentira que la Concertación se logró para únicamente vencer al Partido Colorado, es para vencer a la mafia que se apoderó del Paraguay, a la corrupción. Con Sole no nos va a temblar la mano para enfrentar a la mafia y al crimen organizado. Es la patria o es la mafia”, expresó.

Seguidamente, recordó los últimos asesinatos que sacudieron al país, entre los cuales mencionó al caso de la modelo e influencer Cristina Vita Aranda; el crimen del fiscal Marcelo Pecci en Colombia; el asesinato del dirigente liberal Rodrigo Quintana, y el sicariato del otrora intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo.

“Este país del sicariato, del crimen organizado, ese no es nuestro país, atrapado por la corrupción, el contrabando, el sicariato, ese no es nuestro país. Vamos a recuperar el Paraguay, donde vamos a proteger a la gente que invierte, que genera un empleo, ese paraguayo debe ser protegido y no los lavadores de dinero como ocurre hoy”, refirió a su vez el presidenciable.

Asimismo, como focos principales en caso de ejercer la presidencia, aseveró que trabajarán por generar empleo y trabajo dignos, a fin de beneficiar principalmente a las más de 250.000 familias que actualmente padecen por esta situación. También dijo que se ocuparán de instaurar una salud integral para todos los ciudadanos; una educación estrechamente ligada a la conectividad para los jóvenes; mayor seguridad y una política energética “que no sea entreguista”.

“Una política desarrollista, es decir, la energía debe ser clave en la generación de empleo y trabajo, y no una política entreguista. Vamos a trabajar en una gran concertación económica y social para discutir entre todos las medidas, a fin de llegar a nuestros compatriotas que hoy están abandonados. Todos juntos vamos a levantar al Paraguay”, resaltó.

Al inicio de su discurso hizo llegar sus saludos al ex presidente de la República Fernando Lugo, a quien deseó una pronta recuperación, tras haber padecido un accidente cerebrovascular.

Esta será la tercera vez que Alegre intentará ejercer como primero del Poder Ejecutivo, debido a que ya había presentado su candidatura con Rafael Filizzola en el año 2013, mientras que en el 2018 se postuló con Leo Rubin.

Velázques se aferra a su cargo

Mientras, el actual vicepresidente Hugo Velázquez se aferró a su cargo y abrió un nuevo capítulo de tensión interna en el oficialismo a cuatro meses de las elecciones en la ANR.

Tras haber anunciado su dimisión al cargo de vicepresidente tras ser declarado “significativamente corrupto” por el gobierno de Estados Unidos, Velázquez sorprendió al anunciar que no piensa renunciar hasta tener información precisa sobre la investigación en su contra y que llevó a los EEUU a vetarlo como lo hizo con el expresidente Horacio Cartes. Afirmó que no existe ningún expediente abierto en su contra.

nsistió en que pedirá explicaciones a la Embajada y los estrados judiciales en EEUU. “Hablan de un intento de soborno, pero quién es el oficial al que se le intentó sobornar, y cuál es el expediente en el que yo tengo un interés financiero. De esas cosas es de las que tengo la certeza de que no existen ni acá ni en el mundo (una causa judicial). Yo temía que hayan montado una investigación”, señaló.

Velázquez dijo que no cree que el presidente Mario Abdo Benítez haya estado detrás del informe de EEUU ni que el mandatario tenga esa influencia ante el gobierno de Washington.

* Periodista y politólogo paraguayo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

