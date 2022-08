El Alcalde de Algeciras dice CIE SI, CETI NO

Por Agencia Mp3*. LQSomos.

Según hemos sabido por las manifestaciones del Alcalde de Algeciras a los medios de Comunicación, parece que le molesta tener en el municipio un Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI). Será porque a diferencia de un Centro de Internamiento para Extranjeros CIE (una cárcel para inmigrantes), en el CETI los inmigrantes pueden entrar y salir sin problemas, y se les vería por las calles de Algeciras. ¿Será esto lo que no le gusta al Sr. Alcalde?

El Alcalde de Algeciras no puso ningún impedimento para la construcción del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE), muy al contrario, nos lo vendió como si fuera la panacea y le dio todo tipo de facilidades. Recordemos las fotos con el ministro del Interior del PP, y su presentación por todo lo alto en la Fundación José Luis Cano, hablando de los puestos de trabajo que se crearían, y los 26 millones de euros previstos para la construcción del nuevo CIE.

Construir un CIE para privar de libertad a personas que no han cometido ningún delito, que simplemente carecen de documentación, le parecía, y le parece, muy bien y un beneficio para la ciudad, aunque los inmigrantes que fueran internados vinieran de Almería, Málaga o Murcia o cualquier otro sitio del Estado español, eso no importa. Además, argumentando que su construcción creará nuevos puestos de trabajo cuando es una falacia. Porque con otras políticas sociales más adecuadas se crearían más puestos de trabajo y en los tiempos que corren, no se dilapidarían 2 millones de euros

Ahora con la construcción del CETI, ya no tiene en cuenta los beneficios para la ciudad ni los puestos de trabajo que se podrían crear, tanto en su construcción como en su mantenimiento. ¿Por qué será?

Este Alcalde “solidario” tendría que preguntarse si tiene sentido poner un CETI en Algeciras o el Campo de Gibraltar. O si son los CETI la nueva política de acogimiento para los inmigrantes. Nuestra zona para la mayoría de los inmigrantes es una zona de paso, pocos se quieren quedar, sus expectativas de futuro están en otros lugares del Estado Español o de la Unión Europea.

Nuestra comarca tiene otras necesidades más urgentes y menos lesivas para los Derechos Humanos, sin hablar de las necesarias inversiones en las políticas sanitarias, educativas y sociales.

¡Ni CIE, Ni CETI! ¡Respeto por los Derechos Humanos!

* APDHA

