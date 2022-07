El Parador de San Marcos en León, se lleva muy mal con su historia reciente

Por Cristina Calandre Hoenigsfeld. LQSomos.

Hace unos seis meses en diciembre del 2021 salió un documental en la TV privada «Negocios”, un documental sobre el Parador Nacional de León, donde de mano de su directora, se da un extenso recorrido con el periodista de la tv, detallando mucho la historia de dicho lugar, su origen como convento para los peregrinos del Camino de Santiago, incluso que fue una cárcel donde estuvo Quevedo, y por supuesto todo lo referente a su construcción y arte. Y por supuesto al lujo del lugar, a su reciente rehabilitación y sus 52 espaciosas habitaciones.

Ahora dicho documental está en internet.

Cuando lo vi, me quedé de piedra: no mencionan ni por un instante que fue, durante los años 1936-40, un campo de concentración franquista, el de San Marcos, el peor de España, por donde pasaron unos 20.000 republicanos, como mi padre Luis Calandre Diaz. Muchos murieron.

Había pasado el joven teniente Calandre a Francia, como tantos republicanos, al finalizar la guerra en1939. Luego, como no le gusto el trato de los franceses y sus campos de internamiento, decidió volver a España, añoraba a su familia.

Así escribe en su primera tarjeta desde el campo de concentración de San Marcos: «… Pase la frontera el 10 de febrero y me trajeron directamente a León…» Está claro que hizo una mala elección. Las numerosas tarjetas que tenemos en el archivo familiar, nos muestra la dureza de dicho campo de concentración, y gracias a los cuidados de su padre, el eminente cardiólogo Dr. Luis Calandre Ibáñez, de la familia, y algunos buenos amigos que tenía en la ciudad de León, pudo sobrevivir un año en ese infierno. Las he puesto en internet, en mi blog: Luiscalandre.com.

Ese Convento fue transformado en Parador por el dictador Francisco Franco, en 1965, luego con la democracia fue remodelado sin reparar en gastos.

La directora del Parador, no tiene excusa, pues en el año 2020, la Asociación de la Memoria Histórica consiguió que se pusiera una pequeña placa con esa triste historia. Ella no hizo referencia a dicha placa, ni le comentó nada al periodista.

Este Parador Nacional, depende de Patrimonio Nacional, que a su vez es un organismo dentro del Ministerio de Presidencia, relaciones con las cortes y memoria democrática.

Acaba de aprobarse la Ley elaborada por ese Ministerio, en el Congreso de los Diputados, de «Memoria Democrática», donde ¡Por fin! se declara la nulidad de las sentencias de los tribunales franquistas. Mi padre, Luis Calandre Diaz, el joven teniente de carabineros, que defendió la legalidad republicana, fue detenido e internado ilegalmente por los franquistas, y estuvo a la espera de consejo de guerra, sin que este llegara a producirse, por haberse traspapelado. Su padre sí tuvo consejo de guerra, tres, y uno por cierto, por haber pertenecido al Consejo de Administración del Patrimonio de la República / Actual Patrimonio Nacional).

Creo y deseo fervientemente, que dicho lugar, el Parador de San Marcos, sea declarado lugar de la memoria por la nueva Ley y explicado con generosidad lo que fue dicho infierno, para que los turistas que deseen quedarse, sepan a qué atenerse, ante tanto sufrimiento. Yo desde luego, tendría pesadillas.

Comprendo que el turismo es la principal fuente de ingresos para España, pero la memoria y la historia de un país, son también muy importantes, y ahora con la Ley, son de obligado cumplimiento.

Más artículos de la autora

Síguenos en redes sociales… Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Diaspora*: lqsomos@wk3.org Telegram: LoQueSomosWeb Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos