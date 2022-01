Escoita a entrevista na Kalimera a Dani Gallardo

AgenciaMp3*. LQSomos.

Dani Gallardo ha estado en la Casa do Peixe este viernes 14 de enero, en una charla sobre su caso y sobre los movimientos antirrepresión ante un sistema opresivo. Las compañeras de A Kalimera Rádio Livre lo entrevistaron

Os saponchos, o matutino da Radio Kalimera coñoce en primera persoa o caso de Dani Gallardo, o rapaz que despois de pasar 13 meses en prisión preventiva polo que parece claramente un montaxe policial al participar nunha marxa en Madrid apoiando os presos políticos de Cataluña, esta á espera de volver a entrar na cadea a cumprir os catro anos e medio a los que se enfrenta.

Un caso onde as testemuñas do Dani non son igual consideradas que a dos policiais, viéndose como non todos somos iguais ante as leis. Dani estivo na Casa do Peixe este venres, 14 de xaneiro, nunha charla sobre o seu caso e sobre os movementos antirrepresivos ante un sistema opresor. Libertade e absolución total para Dani xa.

