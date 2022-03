Eulàlia Reguant, “Volvería a hacer exactamente lo mismo”

Redacción. LQSomos.

El Tribunal Supremo ha suspendido y anulado el juicio contra Eulàlia Reguant, diputada de la CUP en el Parlament de Cataluña, y devuelve el proceso al momento previo para que la Fiscalía presente un nuevo escrito de acusación. Los jueces han estimado las alegaciones previas hechas por su abogado, Daniel Amelang, y entienden que una parte del procedimiento se tramitó de forma irregular cuando ya era diputada y estaba, por tanto, aforada ante el Tribunal Supremo…

Adjuntamos las declaraciones de Eulàlia Reguant, a la Agència Catalana de Notícies, traducidas para LoQueSomos por Leticia Palacios:

La diputada de la CUP defiende el derecho a la “objeción de conciencia” para no contestar a las preguntas de Vox

La diputada de la CUP en el Parlament de Catalunya, Eulàlia Reguant, ha afirmado justo antes de entrar en el Tribunal Supremo que volvería a hacer “exactamente lo mismo” que en el juicio del 1-O cuando se negó a responder a las preguntas de Vox. En declaraciones a los periodistas, Reguant ha defendido el derecho a la objeción de conciencia. “Señalar al fascismo en el juicio del 1-O es un deber que tenemos. Hay que desenmascarar al fascismo”, ha añadido. La diputada no confía en el Supremo teniendo en cuenta la “histórica connivencia entre la extrema derecha y el poder judicial del Estado”. Reguant se enfrenta a cuatro meses de inhabilitación por un delito de desobediencia por haberse negado a responder a Vox durante el juicio del procés.

Reguant ha dicho que afronta el día “tranquila y convencida” de lo que hizo junto con Antonio Baños hace ahora tres años. Ha explicado que, por una “serie de irregularidades”, su defensa pedirá en el juicio que empieza hoy la nulidad y también la absolución.

La diputada de los anticapitalistas admite que en el Tribunal Supremo “rara vez” hay juicios “justos”, pero ha añadido que pondrá sobre la mesa todos los elementos que llevan a pensar que Vox, como acusación popular, ya marcaba como acabaría el juicio del procés.

Reguant ha recordado que en el momento del juicio del 1-O ella no era diputada y, por tanto, en aquel momento no imaginaba que se llegaría otra vez al Supremo. A pesar de ello, sí que suponía que podría haber consecuencias legales y jurídicas y, según ha dicho, estaba dispuesta a asumirlas.

Por otro lado, en declaraciones a Catalunya Ràdio, Reguant ha admitido que es “complicado” que el Supremo no la inhabilite pero cree que podrá continuar siendo diputada hasta unas nuevas elecciones, ya que si la inhabilitación es para el sufragio pasivo podrá mantener el escaño esta legislatura.

Reguant ha añadido que su caso es similar al del exdiputado de Podemos en el Congreso, Alberto Rodríguez. Y ha recordado que en ese caso los letrados de la cámara baja consideraron que no se le tendría que haber retirado el escaño.

Según ha explicado el diputado de la CUP Xavier Pellicer a las puertas del Supremo, Reguant tampoco responderá en su juicio a las preguntas de la Fiscalía, ya que la considera un “apéndice más” de las instituciones “impregnadas de un talante antidemocrático y de extrema derecha”.

Sobre el nuevo escrito de la Fiscalía, que rebaja de seis a cuatro los meses de prisión e inhabilitación, Pellicer cree que ha habido algún “tipo de acuerdo” entre la Sala del Supremo y la Fiscalía para “intentar salvar” la nulidad “flagrante” del proceso. Y es que, según ha apuntado, el caso de Reguant siguió estando en un juzgado ordinario pese a haber comunicado que había sido escogida diputada en el Parlament. Pellicer también ha denunciado que Reguant está recibiendo una “doble penalización” ya que fue multada y ahora será juzgada por los mismos hechos.