Foo Fighters ¡Ven a Fraguel Rock!

Por Mariano Muniesa. LQSomos.

‘Fraggle Rock: Back to the Rock’ entró en producción tras el éxito de la precuela de 2020 ‘Fraggle Rock: Rock On’. Se dice que está más en consonancia con la producción original de los años 80, que fue concebida originalmente por Henson para ser más provocadora y surrealista que otras producciones que había encarado en el pasado

Foo Fighters aparecerán como invitados en uno de los episodios de la serie y tocarán la canción que han grabado para esta banda sonora

Jim Henson fue un talento revolucionario en el mundo de la televisión. Tuvo la habilidad de crear un modelo de programas para niños que traspasó fronteras y que además en muchos casos, eran también divertidísimos programas para adultos. A mediados de los años 70 en España, millones de niños y niñas aprendían más y seguramente mejor que en el colegio matemáticas en ‘Ábrete Sésamo’, pero al mismo tiempo los viernes por la tarde niños y no tan niños disfrutaban del show de los teleñecos – ‘The Muppet Show’- y de una divertidísima serie años más tarde, que ahora vuelve a través de Apple TV: ‘Fraggle Rock’, o como se llamó en España, Los Fraguel.

En la banda sonora de esta nueva versión de los Fraguel llama poderosamente la atención la presencia de uno de los personajes más omnipresentes en la escena del rock actual: ex batería de Nirvana, líder de Foo Fighters, guionista y director de documentales, actor… Dave Grohl, uno de los músicos más solicitados e hiperactivos, ha grabado con los Foo Fighters el tema principal de la banda sonora de la nueva Fraggle Rock.

No es la primera vez que el universo Henson se cruza con el mundo del rock. Inolvidable la célebre intervención de Alice Cooper como estrella invitada en el show de los teleñecos, uno de los episodios más recordados de toda la serie. Ahora es Dave Grohl quien toma el relevo en ‘Back To The Rock’, que es como se denomina a la versión siglo XXI de Fraggle Rock. Tampoco es la primera vez en la que Dave Grohl trabaja para la factoría Henson: Anteriormente hizo un cameo en la película ‘The Muppets’ de 2011, hizo otro cameo en ‘Sesame Street’ y luego apareció en la serie ‘The Muppets’ de la ABC Televisió para interpretar “Learn To Fly” con la banda de la casa, Electric Mayhem.La canción es rock fuerte, duro, más de lo que estamos acostumbrados a escuchar en Foo Fighters, – de hecho, me recuerda por momentos a “Tie Your Mother Dawn” de Queen- aunque no es una composición de Grohl, sino de Dennis Lee y Philip Balsam. Según las informaciones que la productora ha dado a conocer, los propios Foo Fighters aparecerán como invitados en uno de los episodios de la serie y tocarán la canción que han grabado para esta banda sonora. Al lado de Foo Fighters, Patti LaBelle con su “Shine On Us Now”, Cynthia Erivo, Ed Helms, Kenan Thompson y Daveed Diggs también forman parte del álbum. Junto al single, también se ha puesto en circulación un video clip en el que a Foo Foghters tocando en un concierto que es interrumpido por un muppet que quiere tocar con ellos. Dave Grohl le empuja continuamente lejos del micrófono antes de arrojarlo por completo fuera del escenario.

Por su parte, Foo Fighters lanzaron a finales del pasado diciembre un video protagonizado por Jason Sudeikis para su sencillo “Love Dies Young” perteneciente a su último álbum ‘Medicine at Midnight’. Como es norma de la casa, el grupo se encuentra hiperactivo y generando noticias constantemente. En octubre pasado, fueron incluidos en el Rock´n´Roll Hall Of Fame y en febrero se espera el estreno de su comedia de terror ‘Studio 666’, de la obviamente también llegado el momento, nos ocuparemos en estas páginas. En esta producción, los Foo Fighters al completo se mudan a una mansión de Encino para grabar allí su nuevo álbum de estudio, la misma casa en la que grabaron parte de ‘Medicine At Midnight’. Una vez en la casa, Dave Grohl se encontrará luchando con fuerzas sobrenaturales que amenazan tanto la finalización del álbum como la vida de la banda.

El grupo hará una gira por Europa este próximo verano y están anunciados conciertos para el 16 de junio en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y el 20 de junio en Madrid, en el estadio Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid.

Parece que Apple TV espera sacar provecho del punto ideal entre entretener tanto a los padres nostálgicos como a sus hijos con el espíritu de la tontería general, por lo que todos estamos expectantes a ver como es esta nueva entrega de aquella divertida serie que no era solo para público infantil.

