Guerras no televisadas. Un campo de concentración legalizado: Palestina

Por Iñaki Alrui. LQSomos.

Mientras leas esto, la población de Gaza, Cisjordanía y los Altos del Golán sigue viviendo en condiciones de ocupación militar estricta

La idea de esta serie de artículos, guerras no televisadas, es denunciar las guerras silenciadas, o al menos las que parece que son de segundo orden por la poca solidaridad e información que despiertan, porque si habláramos de muertos, de detenidos, de torturados, de tierra quemada, las guerras no televisadas serían de primer orden. Dicho lo anterior y para que no haya confusiones, ninguna guerra es buena o mejor que otra, el «¡No a la guerra!» es un grito contra todas.

Hoy me atrevo a dar algunos retazos de Palestina, y lo primero que me viene a la mente es preguntarme ¿Es una guerra? ¿O es un genocidio a fuego lento?

365 días de terrorismo de Estado

Había pensado abrir esta nota con una noticia de las masacres diarias contra el pueblo palestino, pero desisto. Es imposible poner la última información, porque es tan bestial el asedio que la última noticia se está produciendo ahora mismo, y cualquiera que quede escrita ya será anterior. Aunque siempre hay fechas que marcan una nueva escalada de agresiones, como las que están ocurriendo ahora mismo en Jerusalén, que desde el pasado 18 de febrero es escenario de ataques de las fuerzas israelíes a pacíficos manifestantes, que han llevado a enfrentamientos en las protestas contra la expulsión de varios de sus compatriotas de sus casas, así como en un campo de refugiados al norte de Cisjordania, donde hay varias personas muertas (asesinadas), heridas, decenas de detenidos y detenidas. Es fácil ver con tus propios ojos lo que está pasando allí: en las redes sociales circulan varios vídeos en los que se puede observar la fuerza desmedida con la que actuaron los efectivos militares de Israel contra mujeres y niños palestinos, sin tener compasión de nadie. Sin embargo, la insensibilización de la sociedad ante este conflicto parece estar bien arraigada.

La Artillería del pensamiento (la brigada mediática de la desinformación) nos ha normalizado las agresiones diarias de Israel al pueblo palestino, información relegada a un segundo plano, a pesar del ataque diario contra la población civil de forma brutal y criminal. Son ataques tan reiterados que ya no son noticia, salvo contadas ocasiones, y la información que recibimos siempre va sutilmente filtrada: las dos partes son culpables por igual, sello “islamista”, Israel es moderno y europeo, Palestina es antigua y atrasada. Nada de imágenes maltratando a niños, golpeando a campesinos que defienden su tierra o el ejercito sionista disparando a quienes se atreven a protestar. Detrás de tantos años de agresión hay un reguero de sangre cargado de muertes, de torturas, heridos, mutilados, cárceles. La Libertad de todo un pueblo es asesinada a diario, y con ella la verdad.

Israel: Impunidad total

La violencia es una constante en el conflicto árabe-israelí desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Son casi 75 años siendo uno de los lugares más inestables del mundo.

Desde el final del mandato británico sobre Palestina, en 1948, con la consiguiente creación del Estado de Israel tras la Segunda Guerra Mundial y el afán expansionista del mismo, la zona se ha convertido en una de las más tensas del mundo. Durante casi 75 años se han sucedido conflictos bélicos y cortos periodos de paz que han puesto en jaque la estabilidad internacional por la influencia que Israel y Palestina tienen en la política exterior de las grandes potencias del mundo. La evolución del genocidio sionista se puede ver en los mapas de la zona y como han ido cambiando las líneas con el transcurrir de los años, una muestra contundente.

El pasado mes de mayo de 2021 se incrementaron los enfrentamientos entre el Ejército de Israel y las milicias palestinas, suponiendo la mayor escalada del conflicto desde el 2014. Desde enero hasta octubre del 2021, según informaciones de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el ejército israelí, uno de los más poderosos del mundo, había asesinado a 331 palestinos. Además, durante esos meses hirieron a más de 15.960 civiles palestinos.

Durante el conflicto, los bombardeos israelíes destruyeron o dañaron gravemente unos 450 edificios en la Franja de Gaza, incluidos seis hospitales, nueve centros sanitarios de atención primaria y 40 escuelas. En total, en la Franja resultaron dañadas unas 4.000 viviendas, en las cuales vivían unos 7.000 niños, y más de 66.000 palestinos tuvieron que refugiarse en escuelas y otros edificios de UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo). La ONU valoró los daños en la Franja de Gaza en 485 millones de dólares: al menos 380 millones en daños físicos y otros 190 millones en pérdidas económicas.

El Mandato Británico. 1917 -1947

Palestina fue uno de los antiguos territorios otomanos que la Sociedad de las Naciones puso bajo administración británica en 1922. Con el tiempo, todos esos territorios se convirtieron en Estados independientes, excepto Palestina, en cuyo caso además de “la prestación de asistencia administrativa y asesoramiento”, el Mandato Británico incorporó en 1917 la “Declaración de Balfour”, en la que expresaba apoyo al “establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío”. Durante el Mandato, de 1922 a 1947, tuvo lugar la primera ola de inmigración judía a gran escala a este territorio, proveniente principalmente de Europa Oriental: el número de judíos que inmigraron aumentó enormemente en la década de 1930 debido a la persecución nazi. Las reivindicaciones árabes a favor de la independencia y la resistencia a la inmigración judía desembocaron en una rebelión en 1937. El Reino Unido consideró varias opciones para facilitar la independencia a esa tierra devastada por los enfrentamientos, y en 1947 acudió a las Naciones Unidas para que resolvieran el problema de Palestina.

Primer descontento: 1947

El 9 de noviembre, la ONU aprueba el Plan de Partición de Palestina, que en aquel momento aún estaba bajo la administración británica. La propuesta de las Naciones Unidas establecía la creación de dos estados, uno árabe-palestino y otro judío. Debido a su significación religiosa, Jerusalén y sus alrededores quedarían bajo un régimen internacional. Israel aceptó el plan, pero no contó con la aprobación del mandato británico ni fue aceptado por los árabes. El descontento de la comunidad árabe tuvo como consecuencia un estallido de violencia que provocó alrededor de un millar de muertos solo entre diciembre de 1947 y enero de 1948.

La primera guerra. Surge el Estado de Israel: 1948

Pocas horas antes de que terminase el mandato británico, el 14 de mayo, se proclama el nacimiento del Estado de Israel. Al día siguiente, los cinco países árabes vecinos de Israel (El Líbano, Siria, Egipto, Transjordania e Iraq) declaran la guerra al nuevo estado. Comienza la primera guerra árabe-israelí. El choque termina un año después, y el resultado es terrible para las fuerzas árabes (Curioso que un país nuevo y diminuto, creado dos días antes tuviera los medios bélicos para imponerse militarmente a los 5 países que le rodeaban¿?). Israel amplía notablemente su territorio, ocupando el sur de la franja de Gaza, Galilea occidental y el sector occidental de Jerusalén. Más de medio millón de árabes se refugian en la zona de Gaza no ocupada y en Jordania.

La conmoción por la nueva situación es extraordinaria en los países árabes, que ven cómo Estados Unidos reconoce el estado de Israel con sus nuevas fronteras y se convierte en su principal aliado. Golpes de Estado y revoluciones, muestra de la gran agitación social, se suceden por los países árabes del entorno.

La guerra de los Seis Días: 1967

La escalada de nerviosismo en la zona asciende un escalón más en el mes de junio. Tras la exigencia de Egipto a la ONU de que retirase las fuerzas de interposición que mantenía en la península del Sinaí, y ante la existencia de supuestos movimientos sospechosos del ejército egipcio, Israel ataca a la fuerza aérea egipcia y, posteriormente, a la de Siria. La respuesta de los países árabes es inmediata. La guerra enfrenta a Israel contra Egipto, Siria y Jordania. La derrota de estos es fulminante. El conflicto se desarrolla del 5 al 10 de junio de 1967 y es conocido como la guerra de los Seis Días. Las consecuencias territoriales en la región son de amplio alcance. Israel arrebata la península del Sinaí y la franja de Gaza a Egipto; Jerusalén este y Cisjordania, a Jordania; los altos del Golán, a Siria. Las consecuencias psicológicas son aún más evidentes y dan alas a la defensa de la causa palestina en todo el mundo y a la extensión de acciones de autodefensa.

Olimpiadas de Múnich: 1972

En la madrugada del 5 de septiembre, ocho miembros del grupo palestino Septiembre Negro, facción de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), penetran armados en la villa olímpica donde residen los deportistas que participan en los Juegos Olímpicos de Múnich. Once miembros del equipo olímpico israelí son secuestrados y posteriormente asesinados. Un atentado que conmueve al mundo. También mueren cinco miembros del grupo palestino Septiembre Negro, que serán enterrados en Libia como héroes. La reacción de Israel es inmediata, bombardeando las bases de la OLP en Siria y El Líbano. El atentado causó una conmoción internacional y generó una espiral de violencia por parte del estado de Israel, que asesinó a miembros de la OLP y del Frente Popular para la Liberación de Palestina que se encontraban en Francia, Chipre, Grecia o Italia.

La población palestina sigue viviendo en condiciones de ocupación militar estricta.

La guerra del Yom Kippur: 1973

El 6 de octubre comienza la guerra del Yom Kippur. Una coalición de países árabes que lideran Siria y Egipto ataca por sorpresa los altos del Golán y la península del Sinaí, que habían sido tomados por Israel en la guerra de los Seis Días. Aprovechan para hacerlo la fiesta del Yom Kippur, la celebración más sagrada del judaísmo. La guerra concluyó el 25 de octubre. Israel sufrió casi 3.000 muertos y los países árabes cerca de 9.000. El estado de Israel mantuvo el Golán y el Sinaí, pero experimentó por primera vez ciertas dudas sobre la amenaza militar de sus enemigos. La resolución de la ONU que puso fin al conflicto instaba a la reanudación de las negociaciones.

La población de Gaza, Cisjordanía y los Altos del Golán sigue viviendo en condiciones de ocupación militar estricta.

Camp David, algo de paz: 1979

Los acuerdos de Camp David, suscritos en Washington el 27 de marzo tras meses de negociaciones entre Israel y Egipto, suponen un primer punto de esperanza en el largo conflicto. Con ellos, Israel firma la paz con su vecino más poderoso y Egipto logra recuperar los territorios que había perdido en la guerra del año 1967. Sin embargo, Egipto es considerado un país traidor por sus antaño aliados y es excluido de la Liga Árabe.

La población palestina sigue viviendo en condiciones de ocupación militar estricta.

Sabra y Shatila: 1982

En junio de 1982, Israel invadió El Líbano con la intención manifiesta de eliminar a la OLP. Se negoció un alto el fuego. Las tropas de la OLP se retiraron de Beirut y se trasladaron a los países vecinos. A pesar de las garantías de seguridad para los refugiados de Palestina que permanecieron allí, hubo una masacre a gran escala en los campamentos de Sabra y Shatila.

La población de Gaza, Cisjordanía y los Altos del Golán sigue viviendo en condiciones de ocupación militar estricta.

Conferencia Internacional sobre la Cuestión de Palestina: 1983

En septiembre de 1983, la Conferencia Internacional sobre la Cuestión de Palestina adoptó los siguientes principios: la necesidad de oponerse a los asentamientos israelíes y a las iniciativas israelíes para cambiar el estatuto de Jerusalén, el derecho de todos los Estados de la región a existir dentro de fronteras reconocidas internacionalmente y el logro de los derechos legítimos e inalienables del pueblo palestino.

La población palestina sigue viviendo en condiciones de ocupación militar estricta.

La protesta sale a las calles: 1987

En diciembre da comienzo la primera Intifada, un movimiento palestino contra las fuerzas de ocupación israelí que buscaba poner fin a las condiciones asfixiantes bajo las que vivía el pueblo palestino en los territorios ocupados. También fue conocida como “la guerra de las piedras” (Se animaba a enfrentarse a las fuerzas ocupantes arrojándoles cualquier cosa que se tuviera a mano, especialmente piedras). El movimiento, surgido en Gaza y Cisjordania, supuso la puesta en marcha de tácticas propias de la guerra de guerrillas contra los soldados israelíes. La respuesta de estos fue brutal. Hasta el año 1991, cuando se celebra la Conferencia de Paz de Madrid, murieron más de 1.300 palestinos y 93 israelíes. En 1988, el Consejo Nacional de Palestina reunido en Argel proclamó el establecimiento del Estado de Palestina.

La población palestina sigue viviendo en condiciones de ocupación militar estricta.

Una oportunidad, Conferencia para la paz: 1991

La Conferencia de Paz de Madrid supone un punto de esperanza para llegar al fin del conflicto. Celebrada en Madrid el 30 de octubre, consigue la participación de los principales líderes internacionales, entre ellos los palestinos e israelíes. Las sucesivas negociaciones culminaron con el reconocimiento mutuo entre el Gobierno de Israel y la OLP, como representante del pueblo palestino, y la firma de la Declaración de Principios sobre las Disposiciones relacionadas con un Gobierno Autónomo Provisional (también conocido como “Acuerdo de Oslo”) en 1993.

Un año más tarde, el primer ministro israelí, Isaac Rabin, y el líder de la OLP, Yaser Arafat, firman en Washington una declaración de principios que pretende poner fin a las hostilidades, estableciendo acuerdos en puntos troncales del conflicto como Jerusalén, los refugiados palestinos, los asentamientos israelíes o las fronteras. El 4 de mayo de 1994, Rabin y Arafat firman en El Cairo la puesta en marcha de la autonomía palestina. Rabin es asesinado en 1995, lo que supone un importante paso atrás para la paz.

La población palestina sigue viviendo en condiciones de ocupación militar estricta.

Se amplifica la violencia: 2000

El 28 de septiembre, el líder de la oposición en Israel, Ariel Sharón, visita la Explanada de las Mezquitas, uno de los lugares más sagrados del islam. El mundo árabe considera tal acto una provocación que despierta las iras de los palestinos. Comienza la segunda Intifada.

El estallido de violencia es extraordinario, y las protestas palestinas y la violenta reacción israelí se sucede en los meses siguientes. El 7 de marzo de 2001, Sharón se convierte en primer ministro de Israel. Meses después ordena el confinamiento de Arafat en Ramala, acusándolo de ser el instigador de la violencia. En 2002 Israel comienza la construcción de un muro de más de 400 kilómetros para separar Israel de Palestina con la excusa de evitar los ataques palestinos. El 11 de noviembre de 2004 muere Arafat, que es sucedido por Mahmud Abás.

La población palestina sigue viviendo en condiciones de ocupación militar estricta.

En el mes de enero de 2006, la organización Hamás, cuyo nombre significa Movimiento de Resistencia Islámico, gana las elecciones en Palestina de forma abrumadora.

El 27 de diciembre de 2008, Israel lanza la Operación Plomo Fundido. Comienza con un bombardeo aéreo sobre la Franja de Gaza y se continúa con ataques por tierra, mar y aire contra la infraestructura de Hamás. La operación se prolongó hasta el 18 de enero, centrada, según Israel, en “infraestructuras terroristas”. Según el Centro Palestino para los Derechos Humanos, murieron en ella 1.434 palestinos, la mayor parte de ellos, civiles.

La población de Gaza, Cisjordanía y los Altos del Golán sigue viviendo en condiciones de ocupación militar estricta.

En 2012 la Asamblea General de la ONU reconoció a Palestina la condición de Estado observador no miembro en las Naciones Unidas, y en 2014 la Asamblea General proclamó 2014 Año Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Después de que se anunciara la creación de un gobierno de consenso nacional palestino, Israel suspendió en abril de 2014 la nueva ronda de negociaciones que se había iniciado en 2013. En julio y agosto de 2014 estallaron nuevos enfrentamientos entre Israel y Gaza.

La segunda década de este siglo ha seguido siendo testigo de incidentes violentos, con la radicalización de posturas por parte del ejecutivo israelí del conservador Benjamin Netanyahu y fuertes disensiones en el seno de la política palestina…

La población palestina sigue viviendo en condiciones de ocupación militar estricta.

¿Sanciones a Rusia? ¿Castigos simbólicos a Israel?

Contrasta que la Unión Europea haya sancionado de manera casi inmediata a Putin por su ataque a Ucrania, pero siga sin pronunciarse sobre la guerra en Oriente Medio. Cancelan de inmediato la participación de Rusia en programas de cooperación científica y cultural, en competiciones deportivas e incluso en Eurovisión, mientras que se ha permitido a Israel acoger el Festival en tres ocasiones diferentes. Israel no ha sido sancionado por saltarse la mayoría de las resoluciones impuestas por la ONU, por tanto, el silencio internacional ante la ocupación de Palestina permite que Israel siga segregando y discriminando al pueblo palestino.

Ni se me ocurre pensar que a Israel se la excluyera del sistema Swift, o se congelaran sus cuentas internacionales, bloquear su espacio aéreo… Israel sigue cantando en Eurovisión.

Seguramente, ahora mismo, si abres tu navegador y buscas noticias de Palestina te encuentres con titulares como: Las fuerzas israelíes matan al menos a X personas en un enfrentamiento… Militares israelíes matan al menos a X palestinos y hieren a X… Detienen a una familia de palestinos y demuelen su casa…

En Palestina la represión es de 24 horas, 365 días al año, aunque no te lo digan, aunque no sea televisada.

Mientras leías esto, la población palestina sigue viviendo en condiciones de ocupación militar estricta.

Apuntes:

– Fuerzas israelíes matan a dos jóvenes palestinos, uno de ellos un menor de 16 años

– Un colono israelí abre fuego contra una escuela primaria palestina en Cisjordania

– Dos palestinos muertos durante una redada israelí en Cisjordania ocupada

– Nueva represión israelí deja ocho palestinos heridos en Nablus

– Israelí hiere a cuatro palestinos en Hebrón, Cisjordania

– Un muerto, decenas de heridos y detenciones en los territorios ocupados palestinos

– Imagen de portada: Obra Stairway to Heaven expuesta en ARCO 2010, de Eugenio Merino

Más artículos del autor. Miembro del Colectivo LoQueSomos. En Twitter: @IkaiAlo

