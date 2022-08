Hugo Chávez fue envenenado por EEUU

Por Victoria Korn*. LQSomos.

… Con una sustancia especial fabricada en Rumania

Expertos rusos hallaron en Ucrania evidencias de que durante años se han realizado ensayos de fármacos para las grandes trasnacionales farmacéuticas con posibles efectos secundarios peligrosos en humanos: el ministerio ruso de Defensa dijo que el ex presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013) fue envenenado con una sustancia capaz de causar cáncer

Hugo Chávez murió la tarde del 5 de marzo a los 58 años, después de haber gobernado Venezuela durante casi 13 años. Una semana después, Nicolás Maduro que asumió como presidente encargado, dijo que Chávez murió a causa de un cáncer “que rompía con todas las regularidades de esa enfermedad”.

Horas antes de la muerte de Chávez, Maduro dijo que existían pruebas de que la enfermedad no había sido natural, sino inoculada por los “enemigos históricos” del presidente. “Quizá no lograron el magnicidio por la vía de un atentado. Todo pareciera indicar que lograron afectar su salud con las técnicas más avanzadas, no son secretos”, señaló.

Señaló que el objetivo de la derecha era buscar la intervención extranjera para desestabilizar al país. El gobierno estadounidense rechazó la denuncia del gobierno venezolano de que Estados Unidos estaba involucrado en algún tipo de conspiración para desestabilizar al gobierno venezolano”, dijo vocero del Departamento de Estado, Patrick Ventrell.

En 2012, el mandatario dijo que se trataba de una afección en la zona pélvica que le causó un tumor del tamaño de una pelota de béisbol.



Los laboratorios de EEUU en Ucrania

Ígor Kirílov, jefe de las Tropas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de las Fuerzas Armadas rusas, indicó que “en el laboratorio del centro médico Pharmbiotest se probaba en la población local medicamentos no registrados con posibles secuelas peligrosas.

“En violación del derecho internacional, EEUU llevó a cabo actividades de creación de fármacos que, cuando se administran al organismo a corto plazo, causan enfermedades crónicas y provocan el desarrollo de diferentes formas de cáncer”, explicó Kirílov.

Añadió que los datos de Venezuela indican que la sustancia que envenenó a Chávez, fue utilizada por Claudia Díaz, que formaba parte del círculo presidencial, quien abandonó Venezuela con la ayuda de las agencias de inteligencia de EEUU. para evitar que se hicieran públicos los detalles de su cooperación con las agencias estadounidenses.

Díaz, una militar retirada fue directora de la Oficina Nacional del Tesoro y la secretaría del Fondo de Desarrollo (Fonden). En 2003 se incorporó como enfermera al equipo médico del expresidente, donde permaneció hasta 2011. Hoy se encuentra presa en una cárcel de Florida, donde será juzgada por cargos de corrupción. Mientras, su esposo, Adrián José Velasquez Figueroa, encabezaba el servicio de seguridad del expresidente.

En la misma causa, está acusado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión. Gorrín, prófugo de la Justicia estadounidense pagó millones de dólares en sobornos a dos extesoreros nacionales venezolanos, Díaz Guillén y Alejandro Andrade, para asegurarse derechos de realizar transacciones de cambio de dinero.

En 2018, Díaz Guillén y su esposo fueron detenidos en España a solicitud del pedido de extradición presentado por el gobierno venezolano, que los acusaban de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y blanqueo de capitales. La Audiencia Nacional de España aprobó la extradición. No obstante, anuló la decisión ante presiones de EEUU, por una «posible vulneración».

Kiríllov recordó las recientes declaraciones del presidente venezolano Nicolás Maduro sobre la “implicación de Estados Unidos en el asesinato” de Chávez, y ha agregado que las autoridades venezolanas descubrieron que los servicios de inteligencia estadounidenses estaban trabajando desde 2002 en formas de eliminar a Chávez y las intentaban realizar a través de empleados de la embajada de EEUU.

Las indicaciones del examen forense y los testimonios de médicos cubanos que trataron a Chávez corroboran la relación causa-efecto entre la muerte del presidente venezolano y los desarrollos en el ámbito de las armas biológicas por parte de Washington.

Hugo Chávez llegó a la Presidencia de Venezuela en febrero de 1999, tras las elecciones de diciembre de 1998, y fue reelecto hasta su muerte a principios de marzo de 2013, a causa de un cáncer que combatía desde hacía más de un año.

El mandatario. que dedicó toda su vida a la causa de los oprimidos y los pobres, la integración y unidad de América Latina, la construcción de un mundo multipolar y la lucha contra el imperialismo, siempre estuvo en la mira de EEUU y murió debido a la enfermedad que muchos sospechaban le fue inoculada por cualquiera de sus enemigos.

El centro médico está en Rubizhne, está en el oeste de Lugansk, de donde fueron expulsadas las tropas ucranianas. Tras conquistar esa ciudad, expertos rusos encontraron evidencias de que farmacéuticas estadounidenses y europeas visitaban con frecuencia ese lugar.

Para evitar los riesgos de imagen y problemas judiciales en el caso de que los estudios de los nuevos medicamentos fracasaran, las farmacéuticas hacían sus ensayos clínicos con los ciudadanos ucranianos.

El pago a los voluntarios era mínimo y las muertes se podían ocultar con facilidad. Kirílov añadió su reporte del hallazgo de grandes cantidades de opioides y otras sustancias sicotrópicas en las posiciones arrebatadas a las tropas rumanas en Donietsk y Lugansk.

* Periodista venezolana, analista de temas de Centroamérica y el Caribe, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

