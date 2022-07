Incluir excluyendo: Si somos amig asterisco s no me tortures

Incluir excluyendo

El autor de esta nota a través de la red social Mastodon, nos hacía llegar este comentario:

“Al leer un artículo sobre las ETT y los estibadores me topé con una práctica que por suerte ya no es tan frecuente, el uso de la @ para hacer el lenguaje inclusivo, no tengo como contactar con la autora así que agradecería que le hagáis llegar este articulo y lo tengáis en cuenta para recomendar a los autores de vuestro sitio, excelente periódico!”

Los motivos que aporta son contundentes para definirnos sobre el lenguaje inclusivo, os dejamos con su nota publicada en el digital elbinario.net…

Si somos amig asterisco s no me tortures

Por Juan Santiago

Compañer@s , amigo/s y cidadanxs en general incluir excluyendo no parece buena receta, ¿pensaste en l@s cieg*s que leen utilizando sintetizadores de voz cada vez que pretendes utilizar lenguaje inclusivo?

Usar la letra equis o un símbolo sin sonido como la arroba, dificulta un poco la lectura, pero la hace terriblemente tortuosa para personas que leen usando generadores de voz.

No es difícil, se puede usar un lenguaje no excluyente en cuanto a genero sin excluir a las personas ciegas, a ¿ven? También pude usar, les ciegues y de esa manera no torturo o excluyo a las personas con dificultades visuales.

Hay ejemplos para todo tipo de frase, pero esto no pretende ser un artículo técnico ni una tesis, solo un llamado de atención, ya que una vez comprendida la situación podremos defender una causa sin perjudicar otra, la red accesible también es una causa que merece atención.

Por lo tanto, si nos une la amistad, no me tortures.

