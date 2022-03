Jethro Tull: ‘The Zealot Gene’

Por Mariano Muniesa. LQSomos.

Really don’t mind if you sit this one out / My word’s but a whisper, your deafness a shout…

Jethro Tull vienen a España a luchar contra el fanatismo

Los próximos días 16 de marzo en el Teatro Circo Price Apolo de Madrid y 18 de marzo en el Auditorio El Batel de Cartagena, Jethro Tull actuarán en estas dos ciudades presentando en directo un excelente nuevo disco de estudio, el primero con canciones originales del grupo que aparece bajo ese nombre desde el ya lejano en el tiempo “J-Tull Dot Com” apareció en las tiendas en 1999, dejando al margen el álbum navideño de 2003.

Quien cada semana firma estas notas ha tenido ocasión de ver a Jethro Tull en directo desde 1982 numerosas veces y siempre he salido del concierto satisfecho tras haber gozado siempre de conciertos magníficos, a cargo de una banda que a pesar de los diferentes cambios de formación, siempre ha mantenido un nivel de profesionalidad intachable, la calidad que es exigible a un grupo que es auténtico patrimonio de la historia del rock y que ha sobrepasado el medio de vida con una dignidad encomiable, gracias al liderazgo de un músico en muchos aspectos controvertido, pero cuyo carisma, personalidad y talento es innegable: Ian Anderson.

Por tanto, no solamente tengo intención de disfrutar del concierto y de las interpretaciones de clásicos imperecederos como “Aqualung”, “Thick As A Brick”, “Too Old To Rock’n’Roll, Too Young To Die” o “Songs From The Wood”, sino también, y se lo digo a todos ustedes con total sinceridad, de muchas canciones del nuevo disco de Jethro Tull, que quiero comentarles y que les recomiendo encarecidamente, por cuanto es realmente de lo mejor que el grupo ha hecho en muchos años.

La nueva obra de Jethro Tull, editada el pasado mes de febrero, se titula ‘The Zealot Gene’ – en castellano, “el gen del fanatismo”- y después de haber tenido oportunidad de escucharlo ya muchas veces, pincharlo en mis programas de radio e incluso habiendo tenido la oportunidad de entrevistar al propio Ian Anderson para www.mariskalrock.com, debo decir que me parece un trabajo lleno de calidad, inspiración, pienso sinceramente que hecho al gusto del fan de Jethro Tull de siempre, y que para mi tiene como principal virtud que ha conseguido amalgamar la sonoridad, el estilo, las señas de identidad más características que han dado al grupo su personalidad desde sus comienzos con una producción y un enfoque de todo el sonido del grupo moderno, contemporáneo, y que en esa a priori difícil fusión, nada chirría, nada está fuera de su sitio. Todo hace de ‘The Zealot Gene” un disco cuya escucha es todo un placer, créanme.

Diré más: Probablemente habría que volver a un álbum de la categoría del mítico “Songs From The Wood” de 1977 para encontrar un álbum más consistente, solvente y sólido de Jethro Tull. Desde la apertura con la magnífica “Mrs. Tibbets”, que en otros tiempos habría sido un single de éxito multimillonario y que muestra esa capacidad de Ian Anderson para actualizar el sonido del grupo sin hacerle perder su esencia y su entidad -creo que es con diferencia la mejor canción de todo el álbum- hasta el cierre del álbum “The Fisherman of Ephesus” este excelente “The Zealot Gene” es un trabajo que repito, creo que está hecho a la medida del fan del grupo y que incluso contiene guiños muy claros, no sé si intencionados o no, a toda su historia discográfica. Escuchen los más “tullianos” lectores de estas notas “Sad City Sisters” y díganme que no es una versión 2.0 de “Mother Goose” de “Aqualung”.

O que “Shoshana Sleeping” no les evoca pasajes, aromas musicales o ecos de los Jethro Tull de la década de los 70. ¿Y qué me dicen del talento, por supuesto conocido pero no siempre recordado de Ian Anderson como armonicista en “Jacob’s Tales”? por no mencionar una canción como “Where Did Saturday Go?” que en modo alguno habría desentonado en un álbum como “Heavy Horses”. Pero la banda no solo vive en su pasado, como señalé en los párrafos introductorios de este artículo y entre otras, “The Betrayal of Joshua Kynde” no sonaría incoherente en los años 90, amén de la ya mencionada “Mrs.Tibbets”.

Lejos de ser el álbum del confinamiento, las canciones y grabaciones que aparecen aquí tienen sus orígenes en 2017. Los músicos que aparecen aquí, en la mayoría de los casos, han sido parte de la formación de Jethro Tull desde 2007, por lo que esta es esencialmente la banda que hoy encarna y representa la historia de ese proyecto que Ian Anderson imaginó en 1967.

A nivel temático, Ian Anderson ha dicho que este álbum comenzó con la idea de ofrecer canciones enfocadas en emociones o rasgos humanos particulares y se refirió a la Biblia como una referencia fundamental. Tomando así la narrativa bíblica, con referencias específicas anotadas en el libreto del disco, las ideas/imágenes de Anderson para criticar y pronunciarse contra los extremismos en la política y en el entorno mediático actual “The Zealot Gene”, sin ser un álbum conceptual, sí guarda una cierta homogeneidad en su mensaje. En el tema que da título al disco, que no en vano es quizás de los más rockeros del disco, la letra dice en uno de sus fragmentos: “El populista con un atractivo oscuro, la complacencia del odio / Que los alarmistas xenófobos entregan en un plato para domar las punzadas del hambre y satisfacer la lujuria / Esclavo de la ideología, la moderación muerde el polvo”. Algunas cosas nunca cambian, infiere el líder de Jethro Tull… justo antes de comenzar otro solo de flauta.

El talento, la inspiración, la imaginación e incluso la concienciación y la preocupación por valores como la necesidad de la convivencia, el respeto y la tolerancia no conocen de edades, tendencias o estilos musicales. Conocen de sensibilidad, cultura, empatía y humanidad. “The Zealot Gene” es una muestra excelente que aconsejo escuchar, disfrutar y reflexionar por lo elementos que aporta en cada uno de esos campos.

Really don’t mind if you sit this one out / My word’s but a whisper, your deafness a shout… “Realmente no te importa si te quedas fuera de esto / Mi palabra no es más que un susurro, tu sordera un grito”… ¿les suena?

