La Academia de Bellas Artes de San Fernando, otorga dos medallas de honor inmerecidamente

Por Cristina Calandre Hoenigsfeld.

Fernando de Terán Troyano, arquitecto, hijo de padres vinculados al Instituto Escuela, y director de la Real Academia de Bellas Artes desde el año 2014 hasta el año 2020, ha otorgado durante este periodo dos medallas de honor totalmente inadecuadas.

La primera fue en el año 2015, a la Residencia de Estudiantes de Madrid, por su «proyección internacional», pues acababa de recibir en el 2014, el galardón «Sello Patrimonio Europeo» de la Comisión Europea, a pesar de haber cometido irregularidades, como ocultar la verdadera historia de dicha Residencia durante la guerra, y haber destruido un refugio antiaéreo, es decir parte de su patrimonio arqueológico europeo.

Antes de abandonar su puesto, Fernando de Terán, volvió a hacer un nuevo favor al grupo que gestiona la historia intelectual de la por ellos llamada «Edad de Plata», otorgando la medalla de honor en el año 2020 a la Institución Libre de Enseñanza, representada por su presidente, José García Velasco.

Seguramente, en ambas medallas, tuvo el apoyo del académico de número Gutiérrez Aragón, marido de la directora de la Residencia, Alicia Gómez Navarro.

El problema es que la ILE, como tal ya no existe, ya que fue disuelta por un decreto franquista de 17 de mayo de 1940 (BOE de 28 de mayo del 40) firmado por el nefasto y fascista ministro de Educación Nacional, Jesús Ibáñez Martin. Mientras estos decretos franquistas no sean declarados nulos, seguirán estando vigentes en el ordenamiento jurídico, por ello no puede dar una medalla a la ILE posterior a 1940. Si sobrevive la Fundación Giner de los Ríos, pero el recinto histórico fue destruido en una demolición, llamada rehabilitación en el 2014.

Blanquear a estas instituciones (Residencia, ILE), falseando la historia y destruyendo el patrimonio es un grave delito. No me extraña que el presidente de la II República, Manuel Azaña, eliminará a las Reales Academias, mediante un decreto publicado en la Gaceta de Madrid, de septiembre de 1936. Anteriormente, les quito lo de Reales.

Ahora estas academias creadas junto al Instituto de España por Franco en 1937, desde Burgos, como la de Bellas Artes, están bajo el alto patronazgo de la Monarquía en la Constitución de 1978, para así estar protegidas de cualquier intento de modificarlas o eliminarlas.

