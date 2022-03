La ILE histórica nunca tuvo logo

Por Cristina Calandre Hoenigsfeld. LQSomos.

¿A qué Institución Libre de Enseñanza representa ese logo?

Hace ya un tiempo, desde 2017, que los gestores de la Fundación Giner de los Ríos, su patronato (1), ponían entre comillas “Institución Libre de Enseñanza”, cuando publicaban, o hacían actos.

Ahora han añadido un logo azul y negro, como se puede comprobar en la exposición y catálogo de la Nueva Educación (2).

Haciendo un poco de historia del último periodo de la ILE, creada en 1876, por el gran pedagogo Francisco Giner de los Ríos, sus bienes fueron incautados por un decreto franquista de 17 de mayo de 1940 (BOE de 28 de mayo), firmado por el nefasto ministro de Educación Nacional José Ibáñez Martin. Dicho decreto, como los demás, no han sido anulados, simplemente se fueron situando en dichos edificios, situados en la antigua calle del Obelisco, luego General Martínez Campos 14, diferentes instituciones educativas del CSIC, como el Instituto San José de Calasanz de Pedagogía, creado por el decreto de 29 de marzo de 1941 (BOE 9/4/ 1941), donde además quedo extinguido el Museo Pedagógico, que había sido creado por Manuel Bartolomé de Cossío en 1882. Dicho Museo pasó al Instituto dependiente del CSIC, y finalmente sus documentos y valiosa biblioteca se encuentran en el Archivo de la Residencia de Estudiantes, que también pertenece al CSIC y a la que dicha institución traspaso hace mas de 30 años el archivo de la Junta para Ampliación de Estudios (JAE).

Siguiendo con la historia de la ILE, en 1978, otro decreto de 27 de enero de 1978, integra los bienes de dicha ILE al patrimonio de la Fundación Giner de los Ríos, que había sido creada en 1916 a la muerte de Francisco Giner de los Ríos, para ocuparse de su legado.

Tras todos estos cambios, no me queda nada claro porque si ese logo que utilizan los gestores, el azul y negro, representa a la antigua ILE (que no tenia logo), a la nueva ILE, inventada por los que han destruido el recinto histórico de esa institución, o que simplemente ese logo es “ilegal”, ya que la ILE dejo de existir, como ya dijimos, por un decreto franquista en 1940, y lo que se restituyo en 1978 fue la Fundación Giner de los Ríos, a la que se reconoce como depositaria del legado moral y material de la disuelta ILE.

Lo de ilegal es fácil de demostrar, ya que la Ley por la que se creo el CSIC, de 24 de noviembre de 1939, recibió los bienes y patrimonio del Instituto de España, que a su vez fue creado en 1938 (para reagrupar en Burgos a las 8 Reales academias) y que, en mayo de ese año, por el decreto ilegal franquista de 19 mayo de 1938 (BOE de 20 de mayo) se disolvió a la Junta para Ampliación de Estudios (JAE). Absurda disolución, ya que la JAE siguió activa hasta el final de la guerra en las ciudades republicanas de Madrid, Valencia y Barcelona, y la legalidad republicana, fue defendida por los grandes científicos como Enrique Moles, el Dr. Luis Calandre Ibáñez (subdelegado), Dr. Tello (Instituto Cajal), Tomas Navarro Tomas (secretario), y muchos otros que luego fueron duramente represaliados.

Siguiendo el razonamiento, si el CSIC desde su creación es ilegal, sus instituciones también lo son, como el Instituto San José de Calasanz de Pedagogía y la extinción del Museo Pedagógico (3), que acabo en los archivos de la Residencia de Estudiantes, que también sería una institución ilegal.

El CSIC, que tuvo durante muchos años bajo la influencia del Opus Dei, ha sido siempre, hasta ahora, una institución que acumula y acumula, y que desde el punto de vista científico e investigador, ha perdido el gran protagonismo que llego a tener a nivel internacional, la Junta para Ampliación de Estudios.

