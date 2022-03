La ola de censuras continua imparable

Por Iñaki Alrui. LQSomos.

Nota de agencias: El equipo de Google Maps ha deshabilitado la capa de tráfico en tiempo real en la zona de Ucrania para «proteger la seguridad de las personas que están allí», según ha informado la compañía tecnológica

Una Europa ciega y sorda

Estaba claro que las GAFAM (1) sirven al gran capital y a las ordenes de USA, si alguien alguna vez pensó que detrás de ese discurso tecnológico de progreso y superflower de la libertad había un mundo mejor, siento decirle que lo olvide. Es bueno soñar, pero no hacer nuestros con lo que otros quieren que sean nuestros sueños.

La guerra de Ucrania está abriendo precipitadamente una caja negra de represión, la vieja Europa de los Derechos y las Libertades está retrocediendo en la historia de forma acelerada, sumisa y servil a los dictados de EEUU, algo impensable hace dos décadas. Sigue entregada a la colaboración con los caprichos geoestratégicos del imperio, qué mejor que una Europa ciega y sorda para crear un conflicto armado, de incalculables consecuencias, a las puertas de casa. EEUU se frota las manos a miles de kilómetros del escenario de la muerte.

Google deshabilita los datos del tráfico en tiempo real de Google Maps en Ucrania

Después de que la Unión Europea decidiera prohibir la emisión de los canales rusos Russia Today (RT) y Sputnik, siguiendo a pies juntillas lo marcado por EEUU, decisión represiva que poca gente parece cuestionar (lo del bando «enemigo» es propaganda, lo de nuestros medios hegemónicos no), ahora llegan los refuerzos del séptimo de caballería digital.

Una nota de “Agencias” se encarga de pasar la información, de manera pulcra, neutral, una nota que estará administrada por una de las tres agencias de noticias (2) que se reparten la información internacional para que nos creamos, en forma de noticia o suceso, su versión del Mundo…

La multinacional estadounidense ha acogido una serie de medidas en el marco de la guerra en Ucrania, entre ellas, ha aumentado automáticamente las protecciones de seguridad de las cuentas para las personas en la región. Además, los usuarios pueden activar estos controles y funciones para mejorar instantáneamente la seguridad de su cuenta. Entre ellas, deshabilitar la capa de tráfico en tiempo real en la zona de Ucrania.

Otras medidas que Google ha tomado ante la crisis en Ucrania son pausar la monetización en sus plataformas de los medios financiados por el Gobierno ruso; la retirada de vídeos que violan sus políticas; y la donación de dos millones de dólares en anuncios para aquellas organizaciones y entidades que están informando sobre los recursos que están poniendo a disposición de los usuarios acerca de ayuda humanitaria y reasentamiento, etc.

En concreto, respecto a YouTube, se ha paralizado la posibilidad de monetizar de varios canales en la plataforma, incluidos aquellos canales rusos afiliados al Gobierno, y se está limitando significativamente las recomendaciones a estos canales.

Finalmente, y en respuesta a una solicitud del gobierno, Google ha restringido el acceso a la televisión rusa RT y a otros canales en Ucrania. «Continuaremos monitoreando los nuevos desarrollos y es posible que tomemos más acciones».

Policía del pensamiento

La censura se viste falsamente de Libertad, de apoyo humanitario, cuando en realidad lo primero que se esta haciendo es prohibir el derecho a la información, o incluso a la desinformación, cada uno elige, aunque no hay mucho donde rascar. En defensa de TÚ Libertad de Expresión te prohibimos los medios prorrusos. Los proyanquis, pronazis, prosionistas, etc., no son peligro, deben de ser la voz que tenemos que seguir como guía. En defensa de TÚ Libertad te añadimos más control. Y de paso capan las redes sociales y las “herramientas” tecnológicas.

Nos han dado y metido la tecnología en los bolsillos. ¡Úsala que no cuesta nada! Y qué bien estamos arreglando el mundo en sus redes sociales, haciendo un viaje sin mirar un mapa, consumiendo de todo sin salir de casa, pensando en unas vacaciones en la luna… Y es que el resultado de toda esta comodidad tecnológica es que somos bastante más tontos que las generaciones anteriores (3), estamos escribiendo en la historia por primera vez a la primera generación humana que no supera a la anterior en inteligencia. Pero lo peor es que ellos tienen la llave y el control de nuestras publicaciones, de nuestros datos, y han sabido crear dependencia. Nos administran la información y vigilan el pensamiento.

Lo de Google Maps, vestido de protección humanitaria, es un suma y sigue ¿anecdótico? hacia el control de las ciudadanías, no son casualidades marcadas por acontecimientos espontáneos, pertenece a un plan del entramado de multinacionales (Capitalismo forever) para ser dirigidos por una pantalla con un grupo de técnicos (humanos, IA, algoritmos) que nos mantienen entretenidos mientras deciden por nosotros, y nos van dejando sin poder democrático alguno, actúan al servicio de la potencia que manda y paga, dictan el pensamiento.

Y esto es el futuro de la Unión Europea, una colonia de la OTAN, carne de cañón de la geopolítica de EEUU, mientras nos crea un nuevo Afganistán a las puertas de casa.

Vaya Europa nos esta quedando. ¡Bienvenidas a la dictadura democrática!

PD: A estas horas (CET 10:32) no sabemos absolutamente nada, salvo la información de ayer de su abogado Gonzalo Boye, del periodista Pablo González, detenido en Polonia (después de ser expulsado de Ucrania) por informar sobre la guerra a pie de frontera (4).

Notas:

1.- Google, Apple, Meta (El Facebook de siempre), Amazon y Microsoft.

2.- American Associated Press, Agence France-Presse, Reuters.

3.- Gracias a Google somos más lelos.

4.- El CNI visitó a familiares del periodista Pablo González entre su interrogatorio en Ucrania y su detención en Polonia

Más artículos del autor. Miembro del Colectivo LoQueSomos.

