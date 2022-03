La verdad muere en la guerra: en «Le Figaro» También

Los tiempos…!

Ah, el ciudadano medio y las redes. Pues no se coman el tarro, porque en la Edad Media era el ciudadano medio y la misa (si no les daba por quemar a alguien, cosa que ahora no harían por falta de carácter, que no de ganas). Pero moderno, lo que se dice moderno, no es. Jesús Gómez Gutiérrez