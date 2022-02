Las hermanas de la Magdalena (y la iglesia)

Por Pepe Gutiérrez-Álvarez. LQSomos.

La Iglesia irlandesa hizo de todo con las madres solteras sin protección, este es el punto de vista crudo y veraz de la película «The Magdalene Sisters» una película escrita y dirigida por Peter Mullan (actor descubierto por Kean Loach en “Mi nombre es Joe”) y estrenada en 2002, aunque perfectamente asequible en plataformas digitales.

Su narrativa se centra en tres jóvenes internadas en un asilo de las Hermanas Magdalenas en Irlanda, donde ahora sabemos que la historia es todavía mucho más terrible de lo que cuenta esta tremenda historia situada de la década de los sesenta.

Un antiguo centro católico de acogida para madres solteras en la localidad irlandesa de Tuam ocultaba una fosa con “un gran número” de esqueletos de bebés y niños, según confirmó la comisión a la que el Gobierno irlandés encargó en 2014 la investigación de las casas de acogida gestionadas por religiosas católicas en el siglo pasado. Las excavaciones se realizaron en el llamado Hogar de Madres y Bebés del Buen Socorro, que funcionó entre 1925 y 1961, después del estudio de una historiadora que alertó de que 800 bebés podían yacer en una fosa bajo el antiguo centro de acogida.

No creo descabellado pensar que esta historia tiene su correlato en nuestros lares y no digamos bajo el franquismo. Aquí tenemos la historia de los niños robados que demuestra la existencia de verdades que habían sido ocultadas. Recuerdo muy bien el destino cruel que la sociedad nacional-católica la tenía reservada a las madres solteras, en no pocos casos la prostitución y el menosprecio generalizado.

Todo ello inducido por una religión en cuyo origen nos encontramos con una madre soltera que tiene que huir con su compañero José y concibe a su hijo en el pesebre de una cuadra rodeada de animales amigos, todos ellos mucho más humanos que esos “padres terribles” o esas monjas que en nombre de la moral católica sacaban sus réditos y beneficios entre padres nuestros y avemarías.

No es cualquier cosa que la “católica” Irlanda (algunos fueron de los contados voluntarios internacionales en luchar contra los militares fascistas en España) haya votado mayoritariamente a favor del “matrimonio gay”, así como a favor del aborto libre. Algo que les habrá puestos los pelos de punta a los componentes de la Iglesia S.A. (y con máximo ánimo de lucro), que ahora está al servicio de la derecha ultracapitalista. Pero si Irlanda cambió, no hay duda de que películas como esta hicieron una importante contribución.

Los conventos de la Magdalena en Irlanda eran gestionados por las hermanas de la Misericordia en nombre de la Iglesia católica. Acogían a muchachas enviadas por sus familias o por los orfanatos, que allí quedaban encerradas y a las que se obligaba a trabajar en las lavanderías para expiar sus pecados. Dichos pecados eran de distinta naturaleza: desde ser madre soltera a ser demasiado bella o demasiado fea, o demasiado simple o demasiado inteligente, o víctima de una violación, y por tales pecados trabajaban sin percibir ninguna retribución, 364 días al año, y se las hacía pasar hambre, se las sometía a castigos físicos, humillaciones, violencia física y moral, y se las separaba de sus hijos. Las penas que tenían que cumplir eran ilimitadas. Miles de mujeres vivían y morían allí. El último convento de la Magdalena en Irlanda cerró sus puertas en 1996.

