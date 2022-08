¡Maldito algoritmo! Despedidos en Facebook al azar

Facebook

Por Cecilia Remis. LQSomos.

Despiden a 60 trabajadores de Facebook elegidos «al azar» por un algoritmo. Los trabajadores expulsados brindan soporte en la moderación de contenido y servicios de integridad comercial a la red social

Un grupo de unos 60 trabajadores que trabajan con Facebook (red social propiedad de Meta) se enteraron, durante una videoconferencia esta pasada semana, que fueron despedidos después de que un algoritmo los eligiera «al azar». Las personas afectadas son empleados de la empresa Accenture, con sede en EE.UU., que proporciona trabajadores por contrato a Facebook. La firma comunicó recientemente a algunos de sus empleados que su trabajo para la red social «iba a suprimirse pronto”.

Los colaboradores, que trabajan por horas para el gigante tecnológico, fueron notificados sobre su despido el martes 16 de agosto, a través de representantes anónimos de la empresa contratista. A las 60 personas les indicaron que habían sido elegidos para el despido «al azar» a través de un algoritmo, sin dar ninguna razón específica, después de que un trabajador preguntara cómo se tomó la decisión. Además, señalaron que podían «volver a postularse» para cualquier nueva posición disponible durante las próximas dos semanas, pero que su trabajo actual terminará el 2 de septiembre, también se les prometió pagarles hasta el 3 de octubre.

Los trabajadores despedidos brindan soporte para la moderación de contenido y servicios de integridad comercial a Facebook. Accenture tiene un contrato de 500 millones de dólares al año con el gigante de las redes sociales.

Por otra parte, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, ya advirtió el mes pasado que la empresa se enfrentaba a un momento difícil, por lo que planeaba no solo reducir su objetivo de contratación, sino que «intensificaría» la gestión del desempeño para eliminar a los empleados de bajo rendimiento. La compañía experimentó una caída histórica de sus ganancias del 1 % durante el segundo trimestre de 2022, en comparación al mismo período de 2021.

«Siendo realistas, probablemente haya un grupo de personas en la empresa que no deberían estar aquí», manifestó. «Parte de mi esperanza, al aumentar las expectativas y tener unos objetivos más agresivos y simplemente subir un poco el calor, es que creo que algunos de ustedes podrían decidir que este lugar no es para ustedes y esta autoselección está bien para mí», declaraba sin rubor este personaje.

* Con información de Business Insider y RT noticias

Más artículos de la autora

Síguenos en redes sociales… Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Diaspora*: lqsomos@wk3.org Telegram: LoQueSomosWeb Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos

Compañías, Facebook, Redes, Tecnología