Manifest unitari en record de Teófilo del Valle i els cinc treballadors de Gasteiz

Agencia Mp3*. LQSomos.

Traducido por Leticia Palacios

Manifiesto unitario en memoria del asesinato de Teófilo del Valle,

en Elda-Petrer y los cinco trabajadores de Vitoria-Gasteiz en febrero-marzo de 1976

A principios de 1976 hubo grandes e importantes huelgas en distintos sectores productivos y diferentes lugares de la geografía española. En febrero el sector del calzado en Alacant vivió grandes movilizaciones. Se rompía el sindicato vertical franquista y un nuevo sindicalismo, un nuevo movimiento obrero, reclamaba negociar el convenio colectivo, las condiciones de trabajo del sector.

En Elx fueron a la huelga unos 10.000 trabajadores; el 23 de febrero, en Petrer, las fuerzas policiales disolvieron con extrema violencia una manifestación de miles de personas. El 24, en Elda, los estuvieron hostigando durante todo el día para impedir que se concentraran y realizaran asambleas. Cerca de la medianoche, antes de salir de la ciudad, la comitiva de la Policía Armada persiguió a un grupo de trabajadores que los increpaba y que había lanzado piedras al último vehículo del convoy. Teófilo del Valle y otros compañeros huyeron del lugar. Los policías los persiguieron por las calles pistola en mano. A 300 metros del lugar del incidente un policía armada le disparó varios tiros por la espalda. Una bala le acertó en la pierna y otra, mortal, en la cabeza.

El 26 de febrero el paro general y espontáneo se extendió por Elda y Petrer. Por la tarde una gran manifestación de duelo recorrió las calles. Más de 20.000 personas acompañaron los restos de Teófilo hasta el cementerio. Cuatro meses después un Consejo de Guerra eximía de toda responsabilidad al policía armada, alegando que había actuado en cumplimiento del deber.

Unos días después, el 3 de marzo, en Gasteiz, la brutalidad policial contra los obreros en huelga causó cinco muertos y más de cien heridos de bala. Allí fuueron asesinados Romualdo Barroso Chaparro de 19 años, Francisco Aznar Clemente, 17 años, Pedro María Martínez Ocio de 27 años, José Luis Castillo García, 32 años y Bienvenido Pereda Moral de 32 años. En las conversaciones grabadas de la radio de la Policía Armada se les oye decir “a por ellos”, en otro momento “hemos disparado más de mil tiros” y más adelante “esta es la mayor paliza de la historia”.

Gasteiz se paralizó, el entierro de las víctimas fue una inmensa manifestación de dolor y rabia. No hubo ninguna investigación judicial. Las víctimas continúan reclamando justicia y han acudido a la justicia universal de la Querella Argentina porque en el estado español se les ha negado su derecho.

En el 46 aniversario de estos hechos queremos hacer memoria; dejar constancia de que nuestros derechos laborales y sindicales han sido fruto del esfuerzo y la lucha, y rendir tributo a quienes sufrieron las peores consecuencias de la represión. Hoy queremos sumar nuestro apoyo a las víctimas y familiares que continúan buscando justicia con el ánimo de poner fin a la impunidad con la que actuaron las fuerzas represivas del franquismo, también en los primeros años de la transición.

Teófilo del Valle, Romualdo Barroso Chaparro, Francisco Aznar Clemente, Pedro María Martínez Ocio, José Luis Castillo García y Bienvenido Pereda, ¡no os olvidamos!

Manifest unitari en record de l’assassinat de Teófilo del Valle,

a Elda-Petrer i els cinc treballadors de Vitória-Gasteiz al febrer-març de 1976

A l’inici de 1976, es van produir grans i importants vagues en diferents sectors productius i llocs de la geografia espanyola. Al febrer el sector del calçat a Alacant va viure unes grans mobilitzacions, es trencava el sindicat vertical franquista i un nou sindicalisme, un nou moviment obrer, reclamava negociar el conveni col·lectiu, les condicions de treball del sector.

A Elx anaren a la vaga uns 10000 treballadors; el 23 de febrer a Petrer les forces policials disolgueren amb extrema violència una manifestació de milers de persones. El 24 a Elda durant tot el dia van fustigar impedint que es concentraren i realitzaren assemblees. Prop de la mitjanit , abans d’eixir de la ciutat, la comitiva de la policia armada va perseguir un grup de treballadors que els increpava i van llançar pedres a l’últim dels vehicles del comboi. Teófilo del Valle i altres companys van fugir del lloc. Els policies els van perseguir pels carrers pistola en mà. A 300 metres del lloc de l’incident un policia armada el va disparar diversos trets per l’esquena. Una bala li va encertar en la cama i una altra, mortal, en el seu cap.

El 26 de febrer l’atur general i espontani es va estendre per Elda i Petrer; a la vesprada una gran manifestació de dol va recorrer els carrers; més de 20000 van acompañar les restes de Teófilo fins al cementeri. Quatre mesos després un Consell de Guerra eximia de qualsevol responsabilitat al policia armada, al·legant que actuava en compliment d’un deure.

Uns dies després, el 3 de març, a Vitòria, la brutalitat policial contra els obrers en vaga va causar 5 morts i més de 100 ferits de bala. Allí van ser assassinats Romualdo Barroso Chaparro de 19 anys, Francisco Aznar Clemente, 17 anys, Pedro María Martínez Ocio de 27 anys, José Luis Castillo García, 32 anys i Bienvenido Pereda Moral de 32 anys.. En les converses gravades de la ràdio de la Policia Armada se’ls sent dir “per ells”, en un altre moment “hem disparat més de mil trets”, i més endavant aquesta “és la major pallissa de la història”.

Vitòria es va paralitzar, l’enterrament de les víctimes va ser una immensa manifestació de dolor i ràbia. No es va produir cap investigació judicial. Les víctimes encara continuen reclamant justícia, han acudit a la justícia universal a la Querella Argentina, perquè en l’estat espanyol se’ls ha negat el seu dret.

En el 46é aniversari d’aquests fets volem fer memòria; deixar constància que els nostres drets laborals i sindicals han sigut fruit de l’esforç i la lluita i rendir tribut als qui van patir la pitjor conseqüència de la repressió. Hui volem sumar el nostre suport a les víctimes i familiars que continuen buscant justícia amb l’ànim de posar fi a la impunitat amb la qual van actuar les forces repressives del franquisme, també en els primers anys de la transició.

Teófilo del Valle, Romualdo Chaparro Barroso, Francisco Aznar Clemente, Pedro María Martínez Ocio, José Luis Castillo García i Bienvenido Perea, no us oblidem!

Organitzacions signants:

Acció Ciutadana Contra la Impunitat del Franquisme (Plataforma de Suport a la Querella Argentina del País Valencià), Amics de la FUE, AMH de Pego M.Dolors Lloret, Archivo Guerra y Exilio AGE, Asociació Republicana de la Safor, Asociación hombres y mujeres libres, Asociación Recuerdo y Dignidad, Associació de Familiars de Victimes del franquisme del Cementeri de Castelló., Asociación de Familiares de Víctimas del Franquismo de la Fosa Común 95 de Paterna, Associació familiars víctimes del franquisme de la fossa 128 de Paterna, Associació familiars víctimes del franquisme de la fossa 21 de Paterna, Associació familiars víctimes del franquisme de la fossa 115 de Paterna, Ateneo Socio Cultural Viento del Pueblo de Orihuela, Ateneu Republicà de Paterna, Ateneu Republicà de Petrer, Ca Revolta, Carles Mulet, senador de Compromis, Casal Popular Tio Cuc d’Alacant, CCOO PV, CGT- Federación local de Valencia, CGT- Federación Provincial d’Alacant, Col·lectiu per la Recuperació de la Memòria Històrica de Callosa d’en Sarrià, Coordinadora d’Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià, Coordinadora de Asociaciones por la recuperación de la Memoria Histórica de la Provincia de Alicante –, COAMHI, El Punt. Centre d’autoaprenentage, Esquerra Unida PV, Grup de Recerca de la Memoria Historica de Castelló, Guadassuar per la República, Iaoflautes Valencians, Intersindical Valenciana, L@s iai@flautas Valencia, Montañas de Libertad. Recuperando Memoria, Parlem de la República à Benifaió, Partido Socialista Obrero Español de Petrer, Plataforma 14 Abril por la III República, Plataforma 14 d’abril de Puçol, Plataforma d’Associacions de Familiars del Víctimes del Franquisme de les Fosses Comunes de Paterna, Podem PV.

* https://memoriaijusticia.org/

– Traducido para LoQueSomos por Leticia Palacios

#Verdad #Justicia #Reparación #TransiciónSangrienta #impunidad #Transición #YotambiénSoyVíctima

#Veritat #Justícia #Reparació #TransicióSangrienta #impunitat #Transició #YotatambéSócVíctima

Síguenos en redes sociales… Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Diaspora*: lqsomos@wk3.org Telegram: LoQueSomosWeb Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos