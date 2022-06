Manifestación antifascista: Getafe dice ¡Basta!

Antifascista

Por Agencia Mp3*. LQSomos.

Sábado 18 de junio, seis de la tarde… Se presentaba la tarde borrascosa, con viento, más soportable el calor que las tardes anteriores… mucha agua para paliarlo, ingerida y pulverizada.

La gente fue llegando al punto de encuentro, el Recinto Ferial de Getafe, personas del municipio, de la propia Asamblea Antifascista de Getafe y de distintos colectivos que apoyaron, vecin@s y colectivos de distintos lugares de la Comunidad de Madrid, sobretodo de la zona sur. Cientos para dejar claro a los fascistas que ¡No pasarán! que no habrá ninguna agresión sin respuesta y que no van a campar a sus anchas por Getafe.

Arrancaba la manifestación con 3 pancartas en las que podía leerse:

-Basta ya de agresiones fascistas!!!

-Juntas y Diversas ,antifascistas siempre

-Madrid siempre antifascista,ni olvidó ,ni perdón,solo mueren aquellxs que son olvidadxs. Con una imagen de Carlos Palomino asesinado por un militar neonazi en 2007.

También acompañan banderas de acción antifascista y otra en catalá, acció antifeixista. Así como diversas pegatinas: «Racistas fuera de nuestros barrios, por la convivencia intercultural y el apoyo mutuo» o «Inmigrants welcome, fascist fuck off, no one Is illegal. Antihomophobe aktion».

Durante el largo recorrido desde el Recinto ferial hasta el barrio de la Alhóndiga se pasó por el barrio de Juan de la Cierva y centro, momento emotivo cuando las vecinas aplaudían desde los balcones al paso de la manifestación, demostración de que los fascistas no son bienvenidos en Getafe.

Se cantaron lemas como: ¡Aquí están l@s antifascistas!, ¡Ningún ser humano es ilegal!, ¡Nativa o extranjera la misma clase obrera!, ¡Carlos (Lucrecia,Yolanda, Guillem y tant@s asesinad@s x los fascistas) herman@ nosotr@s no olvidamos!, ¡Fuera fascistas de nuestros barrios!, ¡Getafe será la tumba del fascismo!. También hubo lemas para la defensa de la Sanidad y educación pública, la lucha de la clase obrera y contra una monarquía impuesta por un dictador.

Hubo recuerdo para las víctimas del franquismo y la memoria histórica: Verdad, Justicia, y Reparación (en el Cerro de los Ángeles sigue habiendo una placa en honor a Franco que el obispo se niega a retirar, y por ley debe ser arrancada)

Y así llegamos al barrio de la Alhóndiga que celebraba sus fiestas y en las que vecin@s autoorganizad@s son un ejemplo de como luchar por un barrio diverso y combativo, donde parte de la Asamblea Antifascista de Getafe leyó el comunicado sobre el escenario contra las violencias fascistas en el municipio, en la Comunidad de Madrid y en el Estado dando por finalizada la convocatoria.















Meses de trabajo asambleario (y con concentración en la plaza del Ayuntamiento de por medio) dieron sus frutos, Getafe dijo ¡basta! y se demostró que no está solo en la lucha Antifascista, que la solidaridad entre personas de las distintas zonas de la Comunidad de Madrid es el camino y que hay que parar al odio.

* Crónica enviada por Antifascista Siempre!

– Fotos: J.Fco y M.

– Getafe libre de violencias fascistas. 18-J

