Me produce inquietud una placa colocada en Madrid

La placa en cuestión, se puso hace más de un año, el 24-5-2021, en el edificio donde se situaba el Hogar Polaco durante la Guerra Civil. Está en la Plaza de Rubén Darío 3 del barrio de Chamberí.

Por lo que se puede leer en la página que dedica el Ayuntamiento de Madrid:

«El alcalde agradeció a Polonia (con la presencia de su embajadora) la colocación de esta placa… que recuerda que desde octubre de 1936 y durante la guerra, los tres pisos de este edificio, que dependen de la embajada de Polonia, asiló a más de 400 personas, que independientemente de su ideología, veían en peligro sus vidas… Con el ingeniero polaco Esteban Tobías Hoenigsffeld al frente, el Hogar polaco salvó las vidas …»

Voy por partes: Mi abuelo Esteban Hoenigsfeld, Stef, antes que polaco era judío. Hace años, hice una página web, en el 2012, donde colgué las casi 500 fotos y documentos, que con paciencia digitalicé, que encontré en el archivo familiar sobre mi familia materna, judio-polaca, que acabo de renovar por otros dos años.

Cuando envíe esta web histórica a la embajada de Polonia, no tuve ninguna respuesta. Lo mismo me paso con Centro Sefarad-Israel, y en general no produjo ningún efecto, cuando era la historia de una familia judía-polaca, exterminada en el Holocausto, menos unos pocos como mis abuelos y mi madre, que Vivian en Madrid. Había una interesantísima correspondencia, que fue donada por mi madre Ruth al centro Massuah de Israel.

Por eso, al ver hace unos días, por internet, que se había colocado esa placa en homenaje al Hogar Polaco y a mi abuelo, me quedé un tanto sorprendida. Nadie me había avisado, ni invitado, siendo parte interesada. Una descortesía.

Investigando algo más sobre el edificio donde está puesta la placa, en el palacio del Marqués de Ibarra, veo que fue construido en 1929-31 por el arquitecto Pedro Muguruza, muy franquista, tanto que luego comenzó la construcción del conocido como Valle de los Caídos.

Tenemos esta mezcla explosiva: Por un lado el edificio de un arquitecto franquista, una placa promovida y financiada por el Gobierno ultra conservador polaco, una familia aristócrata, los marqueses de Ibarra, que tenían ese edificio y un ayuntamiento del Partido Popular que dio los permisos correspondientes.

Esto me recuerda que en esas fechas, unos meses antes, en febrero del 2021, se publicó por parte del partido en el Parlamento Europeo ultraconservador, de conservadores y reformistas, donde está el partido español VOX y el polaco Ley y Justicia, un libro panfleto: «La ley de la memoria histórica, un peligro para la paz en Europa».

En su momento escribí un artículo, comentando que, entre otras cosas, se olvidaban de las leyes franquistas antisemitas (Paso de fronteras y la del Colegio de Médicos, ambas de 1939), pues alababan la política de Franco para la salvación de judíos en el Holocausto, con los diplomáticos franquistas como grandes protagonistas.

Espero, que la nueva Ley de Memoria Democrática, se aplique a esa placa, y la retiren, pues ese edificio no se la merece, aunque mi abuelo, desde dicho lugar, hiciera la labor humanitaria de salvar a personas de derechas, que luego terminarían participando activamente en el franquismo, colaborando con la promulgación de leyes antisemitas y participando en el Holocausto.

Si realmente Polonia quiere agradecer a mi abuelo la labor, puede y debe devolver a sus nietos (yo y mi hermano, únicos supervivientes) la casa familiar de Pulawy, en Polonia, que fue robada a su familia, y además le quitaron su identidad judía, la estrella de David.

