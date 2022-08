Ministra Darias: ordene arreglar esta suma, por favor

Ministra Darias

Señora ministra, usted conoce perfectamente la pantalla que aparece en este texto, pues es probable que acceda personalmente a los informes sobre la evolución del Covid que su ministerio actualiza dos veces por semana.

Por tanto, y tal como reza el título de la tabla, se trata de los “Casos de Covid-19 fallecidos a 10.07.2022”, aunque lo que quizás no sepa usted es, por una parte, que la información que contiene es errónea y, por otra, que acabo de capturarla hace un minuto, exactamente a las 9:43 a.m. del 08/08/2022, es decir, casi un mes después de que fuera publicada.

No afirmo que contenga información errónea, aunque también, porque sepamos que en 2023 vendrá el INE con sus excesos de mortalidad para demostrar que los fallecidos reales son más de los que indica la estadística del Ministerio de Sanidad, tal como ocurrió en 2020, primer año de la pandemia.

El asunto es mucho más simple, y se reduce a que el total de 108.948 es incorrecto, tal como le podría demostrar cualquier alumno de Primaria con la calculadora de su móvil, o sin ella, si es que en los colegios se sigue sumando con lápiz y papel para practicar los conceptos. Usted misma puede comprobar lo que mi hoja de cálculo certifica: el total correcto de los 19 sumandos no es el que aparece, sino que eran 108.974 los fallecidos por la pandemia hasta esa fecha.

Este error se ha detectado sin buscarlo, a partir del seguimiento de un pequeño porcentaje de los datos de la pandemia que ha publicado su ministerio en los informes Covid que van del número 431 de 02/08/2021 al 621 de 02/08/2022. Si se cumpliera la misma proporción de sumas erróneas que han aparecido en la muestra, su número total podría superar las 700 a lo largo del último año, aunque tan probable es que solo haya dos con errores, como que sean más de 1.400, por poner el ejemplo de casi el doble o casi nada.

Seguro que usted sabe también que han aparecido otros errores, y de mayor calado, en algunos de los informes que su Ministerio ha ido publicando desde el comienzo de la pandemia, especialmente durante la etapa de su predecesor, el ex ministro Illa, hoy líder de la oposición en Catalunya.

Por mi parte, como simple testigo de lo que va pasando por la vida, reporté los errores que pude detectar a la dirección e-mail que aparece en la página web del Ministerio, pero esta vez he decidido enviar la información por aquí, pues considero inadmisible que sigan reincidiendo con errores tan tontos y evidentes como el del total de una suma de 19 sumandos. Y, sobre todo, que nadie lo haya corregido durante un mes.

¿Tanto cuesta ordenar la revisión sistemática de los números que publica el Reino de España relacionados con una pandemia mundial y que se ponen a disposición de cualquiera que desee consultarlos desde cualquier lugar del planeta?

Por si en su ministerio mantuvieran la costumbre de interesarse por las críticas que nacen desde el Cuarto Poder, he decidido facilitar la localización de esta, incluyendo su apellido en el título del artículo.

Espero, ministra, que lo del “sostenella y no enmendalla” no llegue tan lejos como para considerar debilidad lo de corregir el resultado de una suma mal resuelta por el hecho de que haya sido reclamado en público.

Mire, ministra, se me acaba de ocurrir. Para ayudar a convencerla de que debe corregir esta suma, cuando yo compruebe que la han arreglado escribiré un nuevo artículo para regalarle otra suma que también presenta error en el total y que, a la hora y fecha antes citadas, tampoco han corregido. Con el agravante, en este caso, de que lleva mucho más tiempo ofendiendo a quienes nos molesta que el dinero de nuestros impuestos no alcance ni para evitar algunos errores de bulto.

Y si, además de corregir la suma del 10/07/2022, descubren por sí mismos y corrigen desde el Ministerio la que le acabo de anunciar, sin yo desvelarla antes, puede usted contar con que me haré eco de su mérito escribiendo de nuevo. ¡¡Solo faltaría!!

Por último, ministra Darias, ya que ha salido lo del Reino de España, que usted pertenece a su gobierno, que hemos hablado de sumas fuera de control y que, a fin de cuentas, todo está relacionado, le agradeceré haga lo que pueda para conseguir que se publique alguna foto de la máquina de sumar billetes que el anterior inviolable, hoy emérito, tenía en La Zarzuela, y que quizás adquirió porque también comenzaba a equivocarse con las sumas.

Se habló mucho de este asunto a mediados de 2020, seguro que lo recuerda, pero desde entonces reina el silencio. Como usted se imagina, no soy el único contribuyente al que le preocupa lo de la maquinita, que debe ser parecida a las que tienen en cualquier oficina bancaria de las que aún aguantan.

¿Podría usted comprobar si aquella máquina de contar en negro sigue aún en el mismo palacio que habita el inviolable de ahora?

A mí no me haría ninguna gracia. ¿Y a usted?

Por si quiere alguna pista, puede preguntarle a la ex Carmen Calvo. Intentó penetrar en ese territorio y salió trasquilada, según nos contó el pasado 9 de mayo.

