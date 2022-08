No fue un Lobato Rock Festival

Por Puño en Alto*. LQSomos.

El verano previsible de la Sanlúcar del Santo Régimen se preveía que transcurriría entre jornadas interminables de efervescencia capillita con la coronación de no sé qué trozo de madera maquillada y con la fiesta patronal para mayor paroxismo de una hipócrita devoción si cabe con el permiso de las carreras de unos equinos despavoridos huyendo de sí mismos por la playa. Mira por donde, sin solución de continuidad se ha intercalado unas irreverentes (según para quién) de sesiones de rock en la noche de los jueves.

Era muy difícil de creer, pero como nada es posible para aquellos que a costa de lo que sea quieren demostrar que son dignos para seguir comiendo de la olla grande, cundió el rumor por la Sanlúcar del Santo Régimen, que quien supuestamente está al frente de la Delegación de Cultura y Fiestas había abandonado su mono incultura de su devoción mariana para abrazar aunque de manera temporal y transitoria el consumo de la música pop rock y otros aditamentos como expresión cultural y de ocio y de ahí que permitiera que el sonido de guitarras eléctricas reemplazara a los acordes acompasados provenientes de una tradicional banda de música.

No era disparatado pensar que quien traicionando los principios y el compromiso firmado al aceptar ir en la candidatura de los naranjitos locales para seguir cobrando lo que de ninguna otra forma podría pensar cobrar en su vida, protagonizando un caso de transfuguismo de libro junto a otros de su mismo partido sumados a los ya existentes de la extrema indecencia y del asalta cielos venido a menos que ahora dice ser víctima de una conjura judeomasónica, quien convirtió el montaje de la feria en lo más parecido a una película de Berlanga, después de estos incidentes y algún que otro por olvidar, buscara una forma de realzar su lánguida y rancia figura política montando en una céntrica calle de la ciudad lo que algunos han venido a llamar el Lobato Rock en una noche de verano. No era descabellado pensarlo salvo para quienes conocen el percal de la tropa y el orden de sus prioridades en función de su contrastada escasa coherencia y aún menos capacidad y competencia.

Pues, mira por donde, no. Cuentan que el susodicho está más que nada de retiro vacacional o vocacional (no se sabe a ciencia a cierta) lejos del mundanal ruido meditando y reflexionando sobre sus últimas decisiones y acciones con el fin de revitalizar sus creencias, que con permiso de la virgen y de una oportuna aparición de la misma, no van más allá de su necesidad estomacal.

Este intermedio musical pop rock está en el haber del estado On Fire en el que encuentra la ya más conocida como la Mortadelo con peluca, ya que se enmarca en las actividades propias de la Capitalidad Narco, perdón, gastronómica que ella dice coordinar. Y de ahí que se le puede ver luciendo new look danzando divertida como si le fuera en ello la vida junto a propios y extraños. No es que se caracterice por ser una buena gestora ni poner mucho empeño en ello, pero es cierto que si estos eventos se le encomienda al aún responsable de Cultura y Fiestas, la cosa podría haber sido de aureola boreal.

El esmirriado, ahora no podía permitirse un garrafal fallo de organización, no tendría excusas para justificarlo al haberlo mantenido en el cargo después de su transfuguismo porque tendría que asumir él mismo la responsabilidad y, por ello, encomendó la organización a quien supuestamente le daba más garantía de éxito. Un éxito que esta siendo notorio, dicho sea de paso, otra cosa es que los que están disfrutando del free total de ello son los forasteros ocasionales, porque a los lugareños bien caro les sale. Sería interesante que estos conciertos se repartieran por los distintos barrios de la ciudad y así los hosteleros de esos barrios también se beneficiarían de los mismos. Pero eso sería pedir peras al olmo, y el olmo que sustentan a la Mortadelo con peluca y al esmirriado no están para dar peras ni nada parecido.

Todo hay decirlo y es justo reconocerlo, no han sido un Lobato Rock y si un Mortadelo Rock .

* Puño en Alto es una ventana colectiva abierta, desde donde se reflexiona y analiza con actitud crítica la actualidad política y social, sin adscripción partidista, pero sí ideológica con un marcado e irrenunciable republicanismo.

