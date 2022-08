No todos son vasallos del Borbón

Por Agencia Mp3. LQSomos.

El director de Ona Mediterrània rechaza la invitación de Felipe de Borbón y le envía una carta con 20 motivos para no acudir a la ‘recepción’ a Marivent

El director de la emisora mallorquina Ona Mediterrània, Tomeu Martí i Florit, ha rechazado por carta la invitación del rey Felipe VI a la recepción que la Casa Real ofreció ayer jueves en el Palau de Marivent. La respuesta de Martí i Florit se ha hecho viral ya que ha publicado la carta con todos los motivos por los cuales ha decidido negarse a asistir. Entre otros, cita que el rey «justificó a los que apalearon los votantes del 1 de octubre de 2017» en Catalunya.

Reproducimos la carta, traducida al castellano:

SR. Felipe de Borbón, He recibido su invitación para la ‘recepción’ que se hará el próximo jueves, 4 de agosto de 2022, en el Palacio de Marivent.

Tengo el placer de comunicarle que no venderé y aprovecho para hacerle una breve relación de los motivos.

– Porque siempre me he opuesto a la monarquía como forma de gobierno, lo que, por cierto, me ha valido varias detenciones y acoso policial.

– Porque somos demócrata que, entre otras muchas cosas, quiere decir que creo que los gobernantes deben ser elegidos en votaciones y no para ser los hijos de alguien en concreto.

– Porque si hoy sois rey de España es porque hubo una dictadura criminal que quiso perpetuarse a través de su padre y su descendencia.

– Porque la invitación que me envía está escrita exclusivamente en lengua castellana. Por ignorancia o mala voluntad se ha obviado la única lengua propia de esa tierra que es la lengua catalana.

– Porque, de hecho, los reyes Borbones han sido siempre enemigos de la lengua catalana y han querido exterminarla, ya fuera por ‘justo derecho de conquista’ o ya fuera con aquello ‘que se note el efecto sin que se note el cuidado ‘.

– Porque la recepción se hace en un lugar que no es su casa. Un lugar que ocupa ilegítimamente y que es propiedad de los ciudadanos de Palma.

– Porque la monarquía española, que usted encarna, representa la negación del derecho a la Autodeterminación de las naciones que conforman el Estado.

– Porque sois la viva representación del machismo consagrado a la Constitución española, que en su artículo 57.1 hace prevalecer al hombre por delante de la mujer.

– Porque tengo fuertes convicciones pacifistas y antimilitaristas y tú sois el jefe supremo de las fuerzas armadas españolas.

– Porque sois el jefe de un Estado podrido que reprime, tortura, encarcela, acosa, espía… a los disidentes políticos.

– Porque sois parte de la familia Borbón, que tantos sufrimientos ha inflingido a los ciudadanos de Mallorca y tanto ha robado a los súbditos del Reino de España.

– Porque ha hecho todo lo posible para tapar la corrupción extrema de su padre.

– Porque en la ‘recepción’ a la que me invitéis estarán los representantes de la extrema derecha fascista, que usan actos como éste para publicitarse.

– Porque por vuestra culpa hay gente que debería poder venir a Mallorca libremente y no pueden hacerlo y deben sufrir la dureza del exilio.

– Porque sois el jefe de quienes el primero de octubre de 2017 apalearon a ciudadanos pacíficos que sólo pretendían votar y en su infame discurso del 3 de octubre de 2017 lo justificasteis.

– Porque con su nombre honra Felipe V, el antepasado que masacró a miles de mallorquines.

– Porque cada vez que viene a Mallorca, su presencia repercute en molestias para los que vivimos allí todo el año.

– Porque los cuerpos policiales se encargan de reprimir y neutralizar las protestas que generan sus visitas. Y después algunos medios nos cuentan que ha paseado entre ‘aplausos y vítreos’.

– Porque quiero guardar la memoria de aquellas decenas de miles de republicanos que murieron por defender la República.

– Porque me parece obsceno e inmoral el presupuesto de dinero público que maneja, mientras hay ciudadanos del Estado que viven en la pobreza.

Cordialmente, Tomeu Martí i Florit

– Leer la carta original, clic aquí

