¿La reunificación de Irlanda está más cerca? El Sinn Féin gana las elecciones

¿La reunificación de Irlanda está más cerca?

Por Agencia Mp3. LQSomos.

«Creo que el referéndum sería posible dentro de un plazo de cinco años, mucho más importante, creo que la preparación debe comenzar ahora». La presidenta y líder del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, pide referéndums para la reunificación de Irlanda en un plazo de cinco años

El Sinn Féin gana las elecciones y apuesta por un referéndum de reunificación en un plazo de cinco años, a pesar de que no podrá gobernar a corto plazo

Mary Lou McDonald, presidenta del Sinn Féin, valoró el viernes los resultados electorales en el norte de Irlanda, donde su formación fue, por primera vez, la más votada. McDonald señaló que si el segundo voto de preferencia confirma la victoria su partido “comenzará a presionar” por un referéndum para la reunificación de Irlanda.



El Sinn Fein (SF) está en camino de obtener el mejor resultado de su historia en las elecciones a la Asamblea de Irlanda del Norte. Recibió 250.388 primeras preferencias, frente a las 184.002 del Partido Unionista Democrático (DUP) y las 116.681 del Partido Alianza (APNI). Los unionistas pretenden boicotear la formación del nuevo Ejecutivo autonómico e impedir que Michelle O’Neill tome posesión como ministra principal… de momento el SF no podrá gobernar si los unionistas continúan retirados del Ejecutivo en protesta por el Protocolo del Brexit, que armoniza el comercio en toda la isla. El DUP decidirá la semana que viene qué hace. Los partidos no alineados han aumentado sus escaños abriendo un nuevo horizonte político. Tal como fija el Acuerdo de Paz de 1998, el ministro principal no puede ocupar el cargo sin el adjunto, y ambos tienen las mismas competencias, a pesar de la denominación de principal y adjunto. Sin el DUP de adjunto, no habrá SF de primero, de momento.

McDonald apuntó que su partido presionaría por la reunificación, pero que tiene que hacerse de una manera “planificada, ordenada, democrática y completamente pacífica”. Así, ha apostado por “planificar ahora para el cambio que se avecina”, y “eso tiene que involucrarnos a todos”.

Cuando se le preguntó cuándo se llevarían a cabo los referéndums (uno en el norte y otro en el sur), McDonald afirmó que “dentro de la próxima década”, y agregó que cree que serán posibles “dentro de un período de cinco años”.

A pesar de ello, remarcó que la preparación de estas consultas “debe comenzar ahora”.

La victoria de los republicanos alienta la idea de que la unidad de Irlanda está más cerca. Llega en vísperas de la publicación este mes de los resultados del censo de 2021. Se sabrá entonces si se ha alterado la mayoría que en el 2011 se identificaba como británica.

Síguenos en redes sociales… Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Diaspora*: lqsomos@wk3.org Telegram: LoQueSomosWeb Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos