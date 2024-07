Oihana Goiriena: “Que pongan fecha YA al juicio de Pablo González”

Por Agencia Mp3

La esposa del periodista Pablo González, Oihana Goiriena, ha pedido que Polonia fije la fecha del juicio y no se prorrogue esta situación “de manera eterna”. El reportero lleva encarcelado en Polonia desde el 28 febrero de 2022

Oihana Goiriena se desplazó a Logroño para participar en un acto de apoyo a Pablo González, celebrado el ‘La Zurda’, desde donde ha pedido “un juicio cuanto antes; que no le hagan cumplir una condena efectiva sin que haya tenido la ocasión de defenderse”. Oihana también hacia la pregunta compartida de “¿Qué ha hecho?” el Gobierno español porque “resultados no se ven”. En el acto de apoyo estuvo acompañada por Maribel Martínez del grupo “Free Pablo González” y por Henar Moreno, diputada en el Parlamento de La Rioja por IU.

González fue detenido el 28 de febrero del 2022, acusado de ser espía ruso, mientras cubría la invasión a Ucrania para medios españoles, ha día de hoy Polonia no ha aportado ninguna prueba, ni acusación formal. El tiempo pasa y Pablo sigue consumiéndose en prisión preventiva.

La última noticia que ha tenido de él fue después de que, la semana pasada, pudiera llamar a su abogado. “Se encuentra, dentro de sus circunstancias, bien, fuerte de ánimo, bien de salud y con ganas, sobre todo, de que esto se desbloquee, avance y de poder defender su inocencia”.

Ha relatado cómo, desde que ingresó en la cárcel, la prisión preventiva se le va prorrogando cada tres meses porque en Polonia ésta no tiene límite establecido.

De este modo, hay que “pelear por que pongan fecha de juicio, pero no está en manos de los abogados, tiene que intervenir alguna instancia superior que haga presión sobre el Gobierno de Polonia, que le diga que aunque en Polonia no haya limite legal es incompatible con la legislación europea”.

Ha entendido que esta instancia podría ser el Gobierno de España. A este respecto, Izquierda Unida llevó, el 2 de noviembre del año pasado, una iniciativa al Parlamento de La Rioja para instar al Gobierno de España, a través del Ejecutivo riojano, a que no cese hasta lograr la liberación provisional de Pablo González. Se rechazó y, desde el PSOE, que se abstuvo, se alegó que el Gobierno de España está pendiente del caso. “Es lo que dicen, que están pendientes del caso, pero lo cierto es que en dos años y medio que se van a cumplir en agosto no se ha avanzado en absoluto”, ha indicado.

Goiriena ha añadido: “Lo que estamos pidiendo es básico, y nada que vaya en contra de ninguna legalidad, que Pablo pueda hablar por teléfono con sus hijos, porque lleva casi dos años y medio sin hablar con sus hijos mediano y menor […] Algo tan básico como eso, que nos den visitas regulares, sólo nos han concedido tres visitas en dos años y medio. No se ha avanzado nada, no sé lo que está haciendo el Gobierno de España pero ver no se ven resultados”, ha afirmado.

En cuanto a la fecha del juicio, ha indicado que, tras la primera prórroga, el ministro de Exteriores, Jose Manuel Albares, “dijo que estaba en contacto directo con su homólogo polaco y que le instaba a que pusiera fecha de juicio”. “Pero”, ha añadido, “seguimos igual, entonces, no sé lo que han hecho, pero resultados no se ven”.

Ha insistido en que Polonia presente sus cargos y pruebas contra su marido, “si las tiene”; y, si no las tiene, que “lo deje en libertad”.

“En el caso de tener que seguir en prisión preventiva, que lo haga en unas condiciones compatibles con la Carta Europea de Derechos Humanos”, ha resaltado Goiriena, quien ha apuntado que han enviado hasta ocho escritos al Gobierno de España pidiendo ayuda, pero no han obtenido ninguna respuesta.



También ha preguntado “¿Cómo sucede esto en Europa? porque Polonia es un país de la Unión Europea”; y cómo es posible que “nadie, ninguna instancia, del Gobierno de España o de la Unión Europea, le de un toque de atención”.

En este marco, Oihana Goiriena acudia a Logroño para “darle voz, presentar su caso, denunciarlo, porque es bastante desconocido”, ha dicho explicado que, ahí donde me han llamado he acudido, “la gente se sorprendía de la poca repercusión que está teniendo”.

Es necesario “que haya un poco más de presión social al Gobierno de España para que éste, a su vez, la haga a Polonia”. Un gobierno, el de España, que no se ha dirigido en todo este tiempo a la mujer de Pablo González, con el que tiene tres hijos de dieciséis, doce y nueve.

– Libertad para Pablo – Free Pablo

#DerechosHumanos #LibertadDeComunicación #FreePabloGonzález

#PabloGonzálezLibertad #PavelAskatu #JournalismIsNotACrime!

Comparte este artículo, tus amig@s lo leerán gratis…

Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Telegram: LoQueSomosWeb

Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos