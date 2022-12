Pablo González no vuelve a casa por Navidad ¡Le escribimos!

Por Redacción. LQSomos.

“He hecho esta carta más larga de lo usual

porque no tengo tiempo para hacer una más corta”

Blaise Pascal

Todo huele ya a Navidad, y recordando aquel viejo anuncio de «Vuelve a casa vuelve», es momento para recordar que Pablo González, secuestrado por el estado polaco desde el 28 de Febrero, no vuelve. Seguirá en ese limbo administrativo-judicial en el que, sin tener una acusación fundamentada, unos hechos incriminatorios, es decir, sin prueba alguna en su contra y ni siquiera una acusación formal, seguirá aislado a miles de kilómetros de su casa. Pablo no pasará la navidad con su familia y sus seres queridos, ni siquiera sabemos si le dejarán hablar por teléfono con su mujer e hijos.

¿Le escribimos?

Hace un mes desde lanzamos una campaña Ante la injusticia, solidaridad: escribe a Pablo González, en la que decíamos “Si a ti que lees esto también te indigna esta vulneración de los Derechos Humanos, te invitamos a romper el cerco escribiendo a Pablo, que sepa que no está solo, que nos solidarizamos con él y le acompañamos en la defensa de la Justicia y del Derecho a la Información”.

Ahora hay más motivos para mantener esa campaña, después de la nueva prórroga de tres meses que se suman a los nueve de su aislamiento, y a este suma y sigue añadimos la Navidad, esa fecha en la que, nos guste más o menos, se come y bebe entre familia y amistades, se apela al amor y la fraternidad y sabemos que son fechas duras si estás en soledad, sobre todo si es contra tu voluntad. Sí, hay más motivos, ¡Escribámosle!

Podríamos decir que la situación de Pablo es kafkiana, aunque incluso Kafka se va quedando corto frente a la opaca maquinaria de la Euro-OTAN. La crueldad que se está aplicando contra este periodista es una violación de los Derechos Humanos, una vergüenza más para la Europa hipócrita de las «libertades”. Con la detención, retención ¡secuestro! de Pablo nos están privando a todas del Derecho a la Información, pero además es un ataque contra la Libertad de Comunicación y de Expresión, es un ataque contra todas y todos, que se enmarca en ese recorte de las libertades que paso a paso va ganando terreno en el vanagloriado mundo occidental.

Escribe tu tarjeta navideña, tu postal, tu carta… Inundemos su aislamiento con el calor de las palabras, con la fuerza de la solidaridad. Pablo no está solo, no le dejaremos solo.

La dirección postal para el envió de las misivas es:

Pablo Gonzalez Yagüe, s. Alexeia

A. S. Radom

ul. Wolanowska 120

26-600 RADOM

POLONIA/POLSKA

Y si quieres mandarnos copia, nos la puedes hacer llegar a:

info@loquesomos.org

Cuéntale lo que desees, conversa sin límite. Y recuerda decirle que no es necesario que te conteste, para que no se sienta agobiado por tener que dar respuesta si recibe muchas cartas (¡esperamos que sea así!).

Aquí está el tiempo sin símbolo

como agua errante que no

modela el río.

Y yo, entre cosas de tiempo,

ando, vengo y voy perdido.

Pero estoy aquí, y aquí

no tiene el tiempo sentido.

Deseternizado, ángel

con nostalgia de un granito

de tiempo. Piensan al verme:

«Si estará dormido… ».

Porque sin una evidencia

de tiempo, yo no estoy vivo.

Desde esta cárcel podría

verse el mar —yo ya no pienso

en el mar—. Oigo los grifos

al amanecer. No pienso

que el chorro me canta un frío

cantar de fuente. Me labro

mis nuevos caminos.

Para no sentirme solo

por los siglos de los siglos.

Versos extraídos del poema “Reportaje”, de José Hierro

¿Dónde están las garantías de DERECHO de un estado europeo?

#DerechosHumanos #LibertadDeComunicación #FreePablo #PabloGonzálezLibertad #PavelAskatu

– Libertad para Pablo – Free Pablo

