Pantallazos en movimiento: 13 – 19 diciembre

Redacción. LQSomos.

Pantallazos de acá y de allá, información, sucesos, música, arte, nada… una recopilación de LoQueSomos de lo recibido en esta pasada semana en formato vídeo. Sabemos que los hay superiores, pero solo estos son nuestros elegidos…

– Hemos saboteado las luces de navidad de Madrid

Somos el Colectivo Corta Cables y hoy no se han encendido muchas luces de navidad porque hemos cortado su suministro eléctrico… Con nuestra primera acción directa disrumpimos el normal funcionamiento de estas decoraciones clasistas y exigimos al Ayuntamiento de Madrid y Comunidad Madrid que inviertan su dinero en políticas que ayuden a la gente en lugar de lavarse la cara…

– Líneas rojas de Rusia ante la OTAN en Ucrania

Origen, en qué consisten y por qué importan

Todos los países tienen líneas rojas: ese límite que no están dispuestos a que nadie traspase. Y Rusia no es la excepción. Te contamos cuáles son y qué importancia han tenido y siguen teniendo, con el foco puesto en la situación en Ucrania y el papel jugado allí por la OTAN.

– 30 años desde que un policía español le desfiguró el rostro

Mikel Iribarren fue gravemente herido por el impacto de un bote de humo disparado por un policía español en diciembre de 1991. Iribarren estuvo varios días en coma en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte. Las secuelas fueron muy graves y durante muchos años tuvo que luchar jurídicamente para que el Estado español reconociese su responsabilidad. Sin embargo, tuvo que ser el Tribunal de Estrasburgo quien condenada al Reino de España 17 años después de los hechos.

– La història del català (il·lustrada)

Muchas mentiras y manipulaciones escuchamos estos días en torno al idioma catalán… 8 de cada 10 catalanohablantes cambian de lengua cuando alguien les habla en castellano, la mayoría por «respeto» o «educación». Éste es uno de los datos que recoge el InformeCAT 2021 que ha presentado la Plataforma por la Lengua y que muestra 50 datos significativos sobre el estado del catalán. Informe de queixes lingüístiques 2020

– “El acoso violento al Consulado de Cuba en Barcelona sería impensable si fuera de EEUU o Marruecos”

El Consulado de Cuba en Barcelona está sufriendo, desde hace meses, un acoso sistemático por parte de un grupo de personas, vinculadas a la extrema derecha de origen cubano. Ana Hurtado, cineasta con estrecha vinculación con la Isla, es una de las personas que han denunciado públicamente esta situación, que viola los convenios internacionales, y que por su denuncia ha sufrido la violencia «anticastrista».

– Campaña de crowdfunding de la Fundación Anselmo Lorenzo

La Fundación Anselmo Lorenzo (FAL) lanza su campaña de financiación más ambiciosa para la recuperación y catalogación de todo el fondo posterior a 1939. Un proyecto de todas ¡Con la FAL!

– Un viatge en el temps‘

El vídeo ‘Un viatge en el temps‘ de la realitzadora pallaresa Anna Soldevila s’ha endut el primer premi al Festival de Cinema organitzat per la Xarxa Mundial de Geoparcs Mundials de la Unesco, un certamen que s’havia de celebrar l’any 2020 i que es va ajornar. Als Pirineus catalans t’espera un lloc per descobrir. Un lloc amb una diversitat paisatgística inusual que gaudeix del segell de qualitat de la UNESCO. Un lloc on podràs seguir el rastre dels darrers dinosaures d’Europa. Un lloc de llegendes i tradicions que s’han preservat intactes

al llarg dels anys. Aquest lloc és ben a prop teu, vens?

– Todo es Verso 4×04 | El tigre blanco de Necorita

Jessica Rodarte, alias Necorita, llega desde México para transmitirnos la belleza y el simbolismo del tigre blanco. Además, Jesús Urceloy nos explica cómo hacer una soleá

– Fantasía

Nuevo largometraje de Aitor Merino ya anda por las salas o en plataformas online. Un trabajo documental que recoge momentos de intimidad de una veterana pareja en el día a día de sus vidas. Un trabajo tan original como arriesgado que consigue hacernos cómplices de momentos y situaciones, la sinceridad del metraje nos atrapa según entramos en esta historia en la que también podemos reconocernos por lo vivido. Vivir y ser: Fantasía

– La Sociedad contada a Jóvenes (AL.h)

Y de cierre música y con un proyecto muy especial… Con la premisa de contar historias de interés o sucesos, nace este proyecto. ¿Cómo le contarías a los jóvenes el funcionamiento de la sociedad de una forma sencilla y amena? Bien, este video es la respuesta. Basada en un texto que escribió Pedro Casas, AL.h adapta la mayoría de las ideas del texto para darle forma como canción. Si quieres puedes leer el texto original de Pedro en este enlace: La sociedad contada a jóvenes

Pantallazos anteriores

Y se pueden ver mas vídeos que guardamos en nuestro canal de Youtube: Asociación Cultural LoQueSomos, clic aquí

Síguenos en redes sociales… Diaspora: lqsomos@wk3.org Facebook: LoQueSomos Twitter: @LQSomos Telegram: LoQueSomosWeb Instagram: LoQueSomos