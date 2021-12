Pantallazos en movimiento: 20 – 26 diciembre

Redacción. LQSomos.

Pantallazos de acá y de allá, información, sucesos, música, arte, nada… una recopilación de LoQueSomos de lo recibido en esta pasada semana en formato vídeo. Sabemos que los hay superiores, pero solo estos son nuestros elegidos…

– 10º aniversario La Comuna

La Comuna-Asociación de presxs y represaliadxs por la dictadura franquista, han cumplido diez años de luchas, reivindicaciones, alegrías, desánimos. Diez años con la Verdad, la Justicia y la Reparación por bandera. Les deseamos muchos años de larga vida, y que sigan en la lucha contra la impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo ¡Consiguiendo JUSTICIA! Nosotras seguiremos fieles a su lado para contarlo desde esta humilde web ¡Vamos! Únete a nuestra lucha

– Manifestación por los derechos de las personas migradas

Una manifestación convocada por la coordinadora Antirracista de Nafarroa ha tenido lugar este mediodía en Iruñea en el Día Internacional del Migrante. Con el lema “migrar es un derecho, acoger un deber” reclaman el derecho a migrar y el deber de la sociedad a acoger y acceder a derechos como el de empadronamiento o de vivienda.

– Diálogos Improbables Ustekabean, Topo

Aprendiendo de las experiencias de reconciliación con excombatientes de Boko Haram en Camerún y tras la guerra civil en el Líbano. Participan: Antoine Bouda Kidakou, Doctor en filología hispana por la UNED y profesor de la Universidad de Maroua (Camerún), Christina Forech, Responsable de relaciones internacionales y proyectos de Fighters for Peace (Libano)

– Ernai «tala» la cruz franquista del monte Buruntza

A través de un vídeo, Ernai ha asumido el derribo de la cruz de Buruntza levantada en 1939 en el monte Buruntza en honor a los fascistas caídos. La acción recuerda a la ocurrida en Lemoatxa en octubre pasado, cuando esta organización tumbó otro monolito que no fue repuesto. #GazteokIndependentzia

– Bitcóin en El Salvador: Bukele y un experimento inédito en Latinoamérica y el mundo

¿Funcionará? El Salvador ya tiene más de tres meses con el bitcóin como moneda de curso legal. ¿Qué se sabe sobre la aplicación de esta criptodivisa, impulsada por el presidente Nayib Bukele? ¿Será una receta exitosa o un experimento fallido?

No hemos podido evitarlo, ni querido. la reciente victoria de Gabriel Boric en Chile nos obliga a recordar este digno discurso ¡La historia es nuestra y la hacen los pueblos! Chile, Chile, Chile

– El hundimiento…de la Atención Primaria

Seguramente lo has visto ¿No? pues estupendo. Lo subió el actor Víctor Clavijo a las redes sociales y ha corrido como la pólvora. No renunciemos al humor ¡por siempre! Y sobre todo no renunciemos a la Sanidad pública y universal

– Fatoumata Diawara – Clandestin

Un día decidieron cruzar el océano. Les dijeron que no se les permitía. El viaje dura un día, un año, dos años, cinco años, diez años… muchos mueren en el camino. Les llaman «Clandestinos», pero yo los llamo guerreros porque tampoco es fácil dejar todo atrás y confiar en lo desconocido. En Bambara, los llamamos nómadas. ¡Esta canción está dedicada a todos los hermanos que murieron en este viaje y a los que ya están en camino! ¡Los padres los lloran todos los días!

