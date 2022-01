Pantallazos en movimiento: 27 diciembre – 2 enero

Redacción. LQSomos.

Pantallazos de acá y de allá, información, sucesos, música, arte, nada… una recopilación de LoQueSomos de lo recibido en esta pasada semana en formato vídeo. Sabemos que los hay superiores, pero solo estos son nuestros elegidos…

– La cámara de la cárcel de Carabanchel

Se acaba de colgar en abierto en YouTube el documental realizado sobre la cárcel de Carabanchel y una historia muy particular. Un trabajo de Susana Martins y Bernardo Fuster presentado en la primera edición del Festival Internacional de cine para la Memoria Democrática… En 1973, un grupo de presos políticos de la Cárcel de Carabanchel, introducen clandestinamente una cámara de fotos. Los protagonistas de esta acción nos cuentan cómo lo hicieron y a través de ese material fotográfico inédito, cómo se vivía en la cárcel en aquella época. La cámara de la cárcel de Carabanchel: Agradecimientos

– Sísifo en el abismo

Presentación del libro de Miguel Martí, de Ediciones El Garaje. Una extraña y aparentemente fantástica aventura que nos conduce a una reflexión profunda sobre la condición humana… “Sísifo en el abismo”, es la segunda aportación narrativa del autor, y la presentación corre a cargo de Dani Chinaski.

La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro ha llevado a cabo una protesta frente al Arzobispado para reclamar la devolución de los bienes que la iglesia ha Inmatriculado a su nombre. El acto no contaba con convocatoria dada la situación sanitaria y al finalizar la policía ha identificado a Olentzero. Otro año de lucha contra la pandemia inmatriculadora

– La situación del covid en Xi’an: ¿está yendo a peor?

Una actualización de la situación de Xi’an, cuyo confinamiento podría durar un mes. Estos días han seguido sumando casos de covid a un ritmo de más de 100 al día, superando ya los 1000. Aunque son cifras pequeñas en comparación con muchos otros países, suponen un reto bastante preocupante para los encargados de aplicar la política de cero casos.

– Alegriá e Libertá – Bella Ciao ft. Valtonyc

Se llama Bélgica, un país que para aplicar la JUSTUCIA ha sido capaz de borrar de su legislación un delito que, de tan ridículo como les parece, se habían olvidado de que lo tenían escrito. Por la Libertad de expresión y de Creación! La justice belge refuse l’extradition de Valtónyc

– “Diálogos improbables. Ustekabean topo»

Aprendizajes del proceso de Paz en Colombia: Elkin de Jesús Gutierrez, excombatiente de las FARC-EP (Colombia) y Omar Cortés Reyes, capitán de navío retirado de la Armada Nacional de Colombia conversan sobre los prolegómenos de la negociación de La Habana. Os dejamos el vídeo 1 de 3…

– No mientan más: las tres primeras vacunas anticovid de América Latina son cubanas

No la primera sino las tres primeras vacunas anticovid de Latinoamérica son cubanas y creación, no de empresas multinacionales, sino de laboratorios estatales de la Isla: la vacuna Abdala, creada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana, así como la Soberana 02 y la Soberana Plus, diseñadas estas por el Instituto Finlay.

– Canción de Navidad, Silvio Rodríguez

El fin de año huele a compras / Enhorabuenas y postales / Con votos de renovación / Y yo que sé del otro mundo / Que pide vida en los portales / Me doy a hacer una canción / La gente luce estar de acuerdo / Maravillosamente todo/ Parece afín al celebrar / Unos festejan sus millones / Otros la camisita limpia / Y hay quien no sabe qué es brindar…

– Pantallazos anteriores

Y se pueden ver mas vídeos que guardamos en nuestro canal de Youtube: Asociación Cultural LoQueSomos, clic aquí

Síguenos en redes sociales… Diaspora: lqsomos@wk3.org Facebook: LoQueSomos Twitter: @LQSomos Telegram: LoQueSomosWeb Instagram: LoQueSomos