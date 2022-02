Piedad Córdoba: «Hay casos configurados para extraditarme a EEUU»

Por Miguel Machado Morales*. LQSomos.

Piedad Córdoba habló en Radio Caracol sobre las denuncias públicas que hizo sobre supuesta información y pagos de dinero por acciones contra ella. También, la candidata al Senado mencionó que hay casos configurados en su contra para extraditarla a EEUU y habló de la detención de su hermano.

Denuncia

Él me anuncia la posibilidad de la entrega de un video, cuyo video consiste en las reuniones que él menciona. Luego empieza a escribir a WhatsApp de un teléfono colombiano que yo puse al jefe de escoltas que lo verificara.

Yo fui muy respetuosa y responsable, porque me parecía una suplantación. Me pidieron plata y el tipo dice en el correo que no se trata de un acto de patriotismo, sino que es un negocio que yo debería entregar dinero y esa transacción debería ser con una persona que debía reunirse conmigo. A mí me generó suspicacias y temor.

La prueba del video había sido obtenida ilegalmente y que yo sabía que con esa pieza no se podía. Yo no lo vi, yo no vi el dinero. Lo que me llama poderosamente la atención es que son detalles muy minuciosos en lo que él me narra en el correo. Que me iban a allanar, a mí y a miembros de mi familia. Que tenía la certeza que era parte de la persecución contra mí. Para yo ver el video tenía que entregar una plata.

Me llega un correo y verificamos y corresponde al computador de la embajada, pero no puedo aseverar que es un funcionario de ahí. Ya de ahí empieza a escribirme a WhatsApp. Empieza a enviarme datos de persecución, amenazas contra mí… Yo le seguí la corriente al tipo y tuve la precaución de dársela a alguien de mi equipo.

Dije: puede ser verdad. Porque el correo es muy contundente con una serie de datos y narra. El señor embajador cree que nadie lo puede grabar y sí lo grabaron y me dicen que esta persona no tiene nada patriótico, sino un negocio. En el correo es supremamente contundente.

Investigaciones en su contra

Yo llevo con una investigación que, a pesar de un acuerdo de paz, a mí me siguen investigando y aparece todo este entramado de la candidata Ingrid Betancourt con el argumento de que yo dilaté la entrega de las personas en las Farc y que esto se configure un caso en EEUU para que me pidan en extradición.

Lo que más me llama la atención es que la periodista Rueda haga desde hace 6 meses una narrativa que va dándose en el tiempo.

Caso de su hermano

No ha llegado a Colombia ninguna investigación contra mi hermano, no se sabe exactamente de qué se le acusa y el abogado empieza a actuar porque hay cosas delicadas así se me venga el mundo encima. Es raro que capturen a una persona sin encontrarle droga, armas o concierto para delinquir. Les puede decir que he estado al tanto al proceso de mi hermano. Casi que está secuestrado porque no le han dado a conocer los casos o procedimientos contra él.

Mi abogada tomó la decisión que no asiste más a las citaciones porque no hay ninguna garantía para que ella me pueda representar como ciudadana colombiana que soy. Una de esas cosas es con la exoneración de la mujer que fue capturada que dice que todo esto era dirigido contra mí y Gustavo Petro, entre otras cosas porque esto es una insistencia de contactarse con los dos para la entrega de un maletín color rojo lleno de dólares. Lo digo con seriedad y hay cosas más delicadas. Esto es el mismo procedimiento que hicieron con Iván Márquez y Santrich, todo con idea de la IDEA.

Mi hermano dice que no puede recibir esas cosas y que por qué nos lo va a llevar. Unos mexicanos querían apoyar la campaña y reunirse conmigo y Petro, para ello querían hacer inversiones importantes en Medellín y hacer aportes a campesinos, adquirir tierras y fueron insistentes. Mi hermano ingenuamente creyó que podía ser posible. Llegan inclusive personas vinculadas con el asesinato del presidente de Haití. Hay un miembro de la fuerza pública y hay otro que está vinculado familiarmente con el exfuncionario Rafael Guarín.

A mi hermano lo llaman para invitarlo a un asado y eran muy conocedoras de las actividades de Álvaro. A Álvaro lo hacen a un lado, pero a los demás los interroga la DEA y entra a preguntarles por mí, que cuál era la relacionamiento conmigo y Petro. Hicieron un perfil muy claro de cómo era yo y mi familia.

Supuestamente uno de los personajes extraditado a EEUU es Guarín, que está vinculado de frente con el asesinato del presidente de Haití. A mi hermano no le cogieron droga, armas, nada. Esa persona habla con otras personas ahí que conocía por trabajo de derechos humanos en Medellín. A mí no me interesaba que un agente que no me conoce que por admiración quería hacerme un regalo por mi cumpleaños y que iría dirigida a Petro y a mí, a la campaña.

* Radio Caracol

