Portugal: campaña de acoso y criminalización contra el Partido Comunista

Por Agencia Mp3. LQSomos.

“Para quienes albergan dudas sobre el total ataque a la democracia y la libertad que hace tiempo se instaura en Ucrania, estas declaraciones, realizadas en Portugal, alertan de lo que constituye este poder en Ucrania frente a su propio pueblo y hacen evidente su carácter reaccionario y fascista…”

El Partido Comunista Portugués (PCP) está sufriendo una campaña de corte fascista orquestada por elementos reaccionarios que cuentan con el apoyo de una parte de la comunidad ucraniana que vive en el país luso, a la cabeza de estos ataques está Maksym Tarkivskyy, de la Asociación de Refugiados Ucranianos, quien ha llegado a cuestionar la existencia del Partido Comunista Portugués y sugirió la ilegalización del mismo, declaraciones que fueron muy difundidas y “utilizadas” por determinados medios de des-Información. El mismísimo primer ministro ha tenido que terciar en el asunto, el socialista Antonio Costa declaraba «no entraremos en Portugal en un clima de caza de brujas. Respetamos el pluralismo que resulta de la voluntad libre de los ciudadanos portugueses de escoger los partidos que votan y que tienen representación parlamentaria», además de recordar la «contribución importante» de los comunistas a la democracia del país y considerando «inconcebible» su ilegalización.

Las declaraciones de odio fascista, de Maksym Tarkivskyy, se suman a las críticas de la Embajada ucraniana y el Ministerio de Negocios Extranjeros ucraniano contra la actitud del PCP.

El Partido Comunista Portugués es atacado por su postura pacifista y contra la instigación a la guerra de Ucrania, es un partido que se ha movilizado por la paz y se ha destacado por denunciar la instrumentalización de la Asamblea de la República para la instigación a la guerra con la intervención de Zelenski, a la cual no acudieron.

Nota do Gabinete de Imprensa do PCP:

Sobre declarações de ódio fascizante contra o PCP e o regime democrático

As declarações de ódio fascizante proferidas por um responsável de uma associação de refugiados ucranianos contra a existência do PCP, na linha das reiteradas manifestações de ingerência da embaixadora da Ucrânia e de afirmações do ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia igualmente dirigidas contra o PCP, tal como os esbirros da PIDE atacavam os antifascistas, são reveladoras da natureza antidemocrática do governo de Kiev e constituem uma intolerável afronta ao regime democrático em Portugal.

Declarações que, não devendo de modo nenhum ser confundidas com o todo da comunidade imigrante e dos refugiados ucranianos que há anos encontram refúgio em Portugal e com os quais o PCP assume uma acção solidária, são movidas por um nítido e inaceitável carácter censório e persecutório que visa todos os democratas e que exige um posicionamento inequívoco dos órgãos de soberania do nosso País, para que o seu silêncio, passados já vários dias de terem sido proferidas, não possa ser tomado como cúmplice com tais concepções e propósitos antidemocráticos.

Para os que alimentam dúvidas sobre o total desrespeito pela democracia e a liberdade que há muito se instalou na Ucrânia, estas declarações, feitas em Portugal, alertam para o que este poder constitui na Ucrânia contra o seu próprio povo e tornam patente o seu carácter reaccionário e fascizante.

Partido Comunista Português

Síguenos en redes sociales… Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Diaspora*: lqsomos@wk3.org Telegram: LoQueSomosWeb Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos