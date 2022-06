Premios Max de las Artes Escénicas 2022

Por Selodi Gasan Adie. LQSomos.

Las obras ‘Canto jo i la muntanya balla’ y ‘Una noche sin luna’ triunfan en los premios Max de teatro. La primera se corona al llevarse tres de los cinco galardones a los que optaba en la XXV edición de los Premios Max y el segundo gana el premio al mejor espectáculo. Juan Diego Botto, mejor actor y Mónica López, mejor actriz

Los Premios Max han celebrado este lunes 6 de junio sus bodas de plata invitando a los espectadores a «levantarse del sofá y volver al teatro», una gala que ha repartido mucho sus premios, pero en la que «Canto jo i la muntanya balla», con tres galardones, ha sido la triunfadora en el Teatro Principal de Mahón (Menorca)

La obra Canto jo i la muntanya balla se ha coronado como el espectáculo triunfador al obtener tres de los cinco galardones a los que optaba en la XXV edición de los Premios Max que se han celebrado este lunes en el Teatro Principal de Mahón (Menorca).

Canto jo i la muntanya balla, una fabula a través de la que se relata la dureza de la vida de montaña a través de la mirada de una familia, víctima de la naturaleza y sus misterios, ha logrado el Max a mejor dirección, composición musical y diseño de espacio escénico.

La obra Una noche sin luna que desvela los aspectos menos conocidos de la vida y obra de Federico García Lorca, un monólogo en el que no falta humor escrito y protagonizado por Juan Diego Botto, que ha ganado el Max a mejor actor, partía con cuatro nominaciones y ha logrado también la de mejor espectáculo.

Mientras que el premio a mejor actriz ha ido a manos de Mònica López por De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda.



El bailaor y coreógrafo Jesús Carmona se lleva a casa los dos Max a los que optaba por Baile de bestias, mejor espectáculo y mejor intérprete masculino de danza.

Mientras que el musical que ha protagonizado y dirigido Antonio Banderas, Company ha logrado el premio a mejor musical, mientras que Cris, pequeña valiente, producida por el Espejo Negro y Teatro del Soho Caixabank, que él dirige, ha conseguido el premio a mejor espectáculo infantil.

Alessandra García ha conseguido el Max a mejor espectáculo revelación Mujer en cinta de correr sobre fondo negro y mientras que Sandra Ferrús ha logrado la mejor autoría revelación por «La Panadera».

CreAcción también se ha llevado los dos premios a los que concurría, mejor coreografía y mejor iluminación.

El Max de Honor lo recogió un emocionado José Luis Alonso de Santos mientras que mientras que el Max Carácter Social ha ido a manos de la ONG fundada en 2009 por la dramaturga Paloma Pedrero: Caídos del Cielo.

De los 449 espectáculos inscritos en esta edición, 179 resultaron candidatos. De ellos, 38 montajes han llegado a la última fase, congregando un total de 65 finalistas.

Todos los premios:

Mejor espectáculo de teatro

Una noche sin luna de La Rota Producciones; Concha Busto Producción y Distribución; y Barco Pirata

Mejor espectáculo de danza

Baile de bestias de Compañía de Danza Jesús Carmona

Mejor espectáculo musical o lírico

Company de Teatro del Soho Caixabank

Mejor espectáculo de calle

Alter de Compañía Kamchàtka

Mejor espectáculo para público infantil, juvenil o familiar

Cris, pequeña Valiente de El Espejo Negro y Teatro del Soho Caixabank

Mejor espectáculo revelación

Mujer en cinta de correr sobre fondo negro de Alessandra García

Mejor autoría teatral

María Velasco González por Talaré a los hombres de sobre la faz de la tierra

Mejor autoría revelación

Sandra Ferrús por La panadera

Mejor adaptación o versión de obra teatral

Julio Manrique, Marc Artigau y Sergi Pompermayer por Carrer Robadors

Mejor composición musical para espectáculo escénico

Judit Neddermann por Canto jo i la muntanya balla

Mejor coreografía

Iratxe Ansa e Igor Bacovich por CreAcción

Mejor labor de producción

Unahoramenos Producciones por Moria

Mejor dirección de escena

Guillem Albà y Joan Arqué por Canto jo i la muntanya balla

Mejor diseño de espacio escénico

Alfred Casas y Laura Clos ‘Closca’ por Canto jo i la muntanya balla

Mejor diseño de vestuario

Ana Garay por Rebelión

Mejor diseño de iluminación

Nicolás Fischtel por CreAcción

Mejor actriz

Mònica López por De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda

Mejor actor

Juan Diego Botto por Una noche sin luna

Mejor intérprete femenina de danza

Lucía Lacarra por In the still of the night

Mejor intérprete masculino de danza

Jesús Carmona por Baile de bestias

Premio de Honor

José Luis Alonso de Santos

Max Aficionado de carácter social

Paloma Pedrero por Caídos del cielo

