Preobrazhensky y el combate contra la contrarrevolución

Por Diego Farpón. LQSomos.

El 2 de diciembre de 1927 comenzó el XV Congreso del partido bolchevique. Como señalamos anteriormente, Rakovsky fue el portavoz de la Oposición en aquel Congreso, puesto que Trotsky había sido expulsado el 15 de noviembre del Partido.

En abril de aquel mismo año, Preobrazhensky, junto a Piatakov, fue enviado a París, a hacer compañía a Rakovsky. Sin embargo, el exilio se mostró como una ineficaz herramienta política. Pese a la destrucción a pasos agigantados del otrora Partido de Lenin, Preobrazhensky, como el resto de exiliados, no renunció al combate político.

Con motivo del XV Congreso la Oposición decidió publicar una Plataforma. Pero aquella Plataforma ya no tenía cabida en un partido cuya esencia revolucionaria estaba siendo destruida y, consecuentemente, sufría la destrucción de la democracia interna. El aparato burocrático-stalinista era ya fuerte: Trotsky no iba a llegar al XV Congreso ni lo iba a hacer el texto de la Oposición.

Sin embargo, la legalidad y el orden, sea en nombre de la burguesía, sea en nombre de la Revolución de Octubre, no puede contener la lucha de clases. Aquel texto, la propuesta de la Oposición, pasó a ser distribuido de forma clandestina. ¡Los viejos bolcheviques distribuyendo su propuesta política de forma clandestina… con motivo del Congreso del que había sido el Partido de Lenin!

Preobrazhensky, en agosto de aquel 1927, tras recibir la que sería su primera expulsión del partido, escribió la siguiente carta. En ella informaba al conjunto del partido de los acontecimientos y denunciaba, entre otras cuestiones, no sólo que había expulsiones en el partido, sino que la presión de la burguesía ya había logrado que hubiese bolcheviques presos en la URSS.

¿Por qué nos expulsaron del Partido? (1)

(carta al Congreso del Partido)

Е. Preobrazhensky

En la notificación de la Comisión Central de Control sobre la expulsión del Partido de los camaradas Serebryakov, Sharov y yo, y antes de eso de los camaradas Mrachkovsky, Vorobyov y otros, se afirma que somos expulsados del Partido por organizar una imprenta ilegal. La nota de la CCC deja abierta la pregunta fundamental de por qué un grupo de viejos bolcheviques, cada uno de los cuales tenía más de 20 años de experiencia en el Partido y que nunca habían dejado de trabajar en el Partido durante los años más difíciles de la reacción zarista, ¿por qué estos bolcheviques, junto con cientos y miles de miembros más jóvenes del Partido, fueron obligados en una etapa de nuestra revolución a organizar la impresión ilegal de sus documentos, a violar la disciplina del Partido, etc?

Sin embargo, la esencia del problema no tiene nada que ver con las imprentas, las rotativas, etc., que, al ser puestas en primer plano, sólo oscurecen el fondo político y social del problema. La impresión ilegal puede ser un delito, pero también puede ser un instrumento extremadamente útil en la defensa de los intereses de clase del proletariado. Todo es cuestión de a qué tipo de política sirve. Ese es el núcleo de la cuestión.

¿Por qué estamos excluidos, si planteamos la cuestión política y socialmente, es decir, la planteamos de la única manera correcta? ¿Por qué nuestras demandas se han vuelto «ilegales» para el régimen existente en el Partido?

Exigimos que se incrementen las asignaciones para la creación de capital. Así que estamos excluidos como partidarios de una industrialización más rápida del país.

Exigimos aumentos más rápidos de los salarios de los trabajadores, mejor salud y seguridad, etc. Así que estamos excluidos de la lucha por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.

Exigimos desde hace varios años un aumento de la tributación del nepman y del kulak en favor de la industria estatal. Por lo tanto, se nos excluye como luchadores contra el desarrollo capitalista en el país soviético.

Exigimos medidas más eficaces para defender los intereses de la población rural pobre, como se describe en nuestra Plataforma y nuestras tesis alternativas, y más ayudas eficaces para la agricultura colectiva. Somos expulsados, por tanto, por defender el programa agrario de nuestro Partido.

Exigimos una lucha decidida contra las perversiones burocráticas del aparato soviético, contra la transformación de los burócratas -del Partido, del Soviet y de los sindicatos- en un estrato privilegiado cerrado y desvinculado de las masas trabajadoras. Por lo tanto, estamos excluidos por exigir una auténtica democracia obrera.

Exigimos la ruptura con la burguesía china, con Chiang Kaishi, Feng Yuxiang, Wang Tingwei y otros verdugos de los obreros, campesinos y comunistas chinos. Los opositores a esta ruptura, es decir, los conductores de la táctica menchevique en la revolución china, nos expulsaron por abanderar la táctica bolchevique en la revolución burguesa.

Exigimos, en definitiva, un cambio en la línea oportunista del Comité Central en una serie de cuestiones de política exterior e interior y, al menos, una reparación central y socialista del aparato del Estado y del Partido frente a las distorsiones burocráticas acumuladas en su seno que ralentizan el avance hacia el comunismo.

Nos expulsan del Partido por esto.

Pregunto a todos los miembros del Partido y a todos los delegados al XV Congreso del Partido: ¿Son legítimas todas nuestras anteriores reivindicaciones encaminadas a fortalecer la dictadura del proletariado y su base de clase en el Partido leninista y en el Estado soviético?

Si me dicen que «estas reivindicaciones son legítimas», yo pregunto: ¿por qué en la prensa del Partido no nos han dado ni nos dan, salvo en el «Documento de discusión», una vez cada dos años, la posibilidad de defender estas reivindicaciones? ¿Por qué se lanzan decenas de artículos de la oposición a las papeleras de los periódicos del Partido, por qué se prohíbe en la prensa nuestra Plataforma, por cuya impresión y distribución se ha expulsado a más de 600 personas por firmarla sólo en los dos últimos meses? ¿A qué loco se le ocurriría hacer girar la rotativa y montar la impresión ilegal de sus periódicos si el régimen normal del Partido permitiese que la minoría del lo imprimiese todo en los órganos del Partido?

La respuesta aquí sólo puede ser ésta. La lucha por las reivindicaciones enumeradas anteriormente ya es ilegal en nuestro Partido y por defenderlas no sólo se nos expulsa del Partido, sino que se nos encarcela, como se encarceló a los viejos obreros bolcheviques, a Nechaev, a Brover y a otros, más jóvenes.

Y si es así, es natural plantear la siguiente pregunta: ¿bajo qué presión de clase se hacen ilegales en el país de los soviets las exigencias de presión «sobre el kulak, el nepman y el burócrata», de aumento de salarios, de democracia obrera y de política exterior revolucionaria? ¿Bajo qué presión de clase están los partidarios de la oposición expulsados del Partido, privados de un pedazo de pan, y algunos en la cárcel, mientras que los Kondratyev, Makarov, Sadyrins, Rudnev pueden sin ningún riesgo criticar en sus discursos oficiales la política actual del Comité Central como «superindustrial», para retrasar el desarrollo de las fuerzas productivas del país y redactar para el Consejo de Comisarios del Pueblo los proyectos de ley de tenencia de tierras (como el proyecto firmado por el miembro del Comité Central A. Smirnov en nombre del Sovnarkom de la RSFSR) y, afortunadamente, hasta ahora archivado? ¿Por qué la influencia de estos elementos de Ustralov en la política estatal es cada vez mayor, mientras que los partidarios de la oposición ya han sido empujados a la puerta de salida del Partido, y el redactor de estas líneas ya está detrás de sus puertas después de 23 años de trabajo en el Partido? ¿Acaso estamos excluidos bajo el empuje de clase del proletariado?

Sólo el más idiota podría admitir semejante idea.

Cuando, en la reunión del Presidium del Comité Central que formalizó la expulsión de los tres, señalé en mi discurso, entre otras cosas, que la política de expulsar y apartar a la oposición demuestra nuestra debilidad ante la burguesía internacional y sólo aumentará su descaro y su ataque contra nosotros, E. Yaroslavsky dejó caer una frase en su discurso de respuesta que da la respuesta completa a la cuestión que planteé. E. Yaroslavsky dijo que, por el contrario, el mantenimiento de los camaradas Trotsky y Zinoviev en el Comité Central en el pleno de agosto fue interpretado por la prensa burguesa en el extranjero como una debilidad del Partido y del Comité Central, mientras que la expulsión de la oposición demostraría la fuerza del Partido.

¿Qué significa este pensamiento de E. Yaroslavsky?

Significa que la expulsión de la oposición del Partido se lleva a cabo bajo la presión de la burguesía mundial sobre nuestro Partido y, por supuesto, con el rabioso aplauso de nuestros Usgryalovs internos. Esto es lo fundamental de la cuestión. Nuestras reivindicaciones pueden ser tratadas de diferentes maneras. Uno puede estar de acuerdo con ellas, puede considerarlas totalmente inviables, anticuadas, inoportunas y, por tanto, rechazarlas. Pero en condiciones normales bajo la dictadura del proletariado, bajo el régimen soviético, no pueden considerarse ilegales. Si estas demandas se convierten de hecho en ilegales, esto sólo puede significar una cosa: al cumplirse el décimo aniversario de la Revolución de Octubre, aún no apoyada por la revolución socialista de los países europeos avanzados, el ala izquierda del PCU(b) pierde legalidad tanto en el Partido como en el Estado bajo la presión de las fuerzas burguesas sobre la dictadura del proletariado. Los que no entienden esto han olvidado cómo pensar de forma leninista, no tienen el valor de enfrentarse de frente a la amarga verdad de nuestros días. Concentrarse en las rotativas, las imprentas clandestinas, las infracciones individuales de la disciplina, etc., es dedicarse a la palabrería, en lugar de al planteamiento leninista de nuestra crisis interna del Partido, que desde hace tiempo se ha convertido en una cuestión internacional, la cuestión de si se permitirá a la burguesía mundial y nacional «expandirse», para manejar nuestro país con tanta maestría que la dirección del Partido, bajo su presión y en su interés, estrecha el marco de la legalidad partidista y soviética y priva al Partido leninista de la libertad de formular sus decisiones sobre la base de la lucha legítima previa a la reunión entre la mayoría y la minoría. Cuando no existe esa libertad, no se sabe quién es la mayoría y quién la minoría. Formalmente somos expulsados del Partido por la Comisión de Control, somos formalmente expulsados por violar la disciplina del Partido. Pero en realidad es la mano burguesa-kulak la que está arrancando del cuerpo del Partido a los viejos bolcheviques y a los camaradas más jóvenes leales al comunismo, arrancándolos con tal ferocidad que le salen jirones al viejo partido leninista. Antes del décimo aniversario de octubre sólo había un país en todo el mundo en el que no se encarcelaba a los bolcheviques por defender el comunismo: era la URSS. Ahora también este país, bajo la presión de las fuerzas burguesas, tiene unos cuantos bolcheviques en la cárcel y ha empezado a perder legalidad el ala izquierda del Partido comunista. Sólo el más tonto, sólo un cretino y un filisteo puede pensar que derrotando a la oposición y privándola de la legalidad se puede «mejorar» nuestra situación internacional, «neutralizar» el capitalismo mundial y, por tanto, aplazar la guerra. Sólo un aventurero puede decir que el mejor prefacio de un programa de presión sobre el «kulak, el nepman y el burócrata» es la expulsión del Partido de quienes, para defender este programa, han tenido que hacer girar las rotativas. Las contradicciones entre la URSS y el capitalismo estallarán inevitablemente y muy pronto. Sólo es posible aplazar la guerra uno o dos años más mediante una política exterior leninista, bien pensada y de gran maniobrabilidad, con una fuerte retaguardia de proletarios y una auténtica unidad del Partido, unidad no sobre la base de rupturas y exclusiones, sino sobre la base de una línea correcta y una disciplina voluntaria ante el peligro mortal. Incluso los políticos burgueses, que son notoriamente inseguros en sus preparativos para la guerra, siempre logran un frente unido, incluso con los socialistas, es decir, con la izquierda de la sociedad burguesa. ¿Cómo llamaríamos a aquellos de nuestros políticos que se preparan para la guerra cortando y despojando de legitimidad a la «izquierda de la sociedad soviética», es decir, a la oposición del Partido? ¿Por quién sustituirán, en un momento en que toda fuerza es preciosa, la devoción a la causa de la revolución de miles de opositores curtidos en la batalla; por quién sustituirán la experiencia política y militar de veteranos de la Guerra Civil como los camaradas Trotsky, Smilga, Muralov, Bakayev, Lashevich, Mrachkovsky, Primakov, Putna, etc.?

Hago un llamamiento a todos los miembros del Partido y a los delegados del XV Congreso del Partido y les pido que, en relación con el caso de la oposición, no se ocupen de nimiedades y detalles sobre imprentas, infracciones de la disciplina, etc., sino que piensen políticamente en la cuestión básica de la presión de clase bajo la cual fuimos expulsados del PCU(b). Afirmo, y creo haberlo demostrado, que bajo la presión de las fuerzas burguesas de dentro y de fuera que presionan contra la dictadura del proletariado, recortando los derechos de la legalidad soviética y privando al ala izquierda del Partido, el ala más odiada del Partido, de los derechos de la legalidad.

Manos fuera, manos burguesas fuera del PCU(b).

Viva la legalidad partidista y soviética, no cercenada por la burguesía.

Viva la unidad del Partido sobre la base de la política leninista.

Nota:

1.- Publicado en Kоммунистическая оппозиция в ссср 1923-1927, из архива Льва Троцкого в четырех томах. Том 4 (1927) (ию ль—декабрь), Chalidze publications, Benson (Vermont), 1988, pp. 83-86. Versión a 22-XII-2021

Otras notas del autor

Síguenos en redes sociales… Diaspora: lqsomos@wk3.org Facebook: LoQueSomos Twitter: @LQSomos Telegram: LoQueSomosWeb Instagram: LoQueSomos