SAD Asturies: ¡En lucha! Por unos servicios públicos de calidad

«Nuestras hermanas de Asturias, quizás sin saberlo, están representando una necesaria movilización que debería crecer en todos aquellos municipios y territorios donde el Servicio de Ayuda a Domicilio se gestione de manera privada…»

Las trabajadoras de SAD siguen con su lucha por un convenio justo y un servicio público de calidad. Ante las ridículas propuestos que ha ofertado la patronal del sector, las trabajadoras votaron el pasado viernes en contra de estas, sigue la movilización y la protesta.

Las trabajadoras del SAD sostienen que la subida salarial del 17% propuesta por la patronal “no es real” y reclaman que sea “de acuerdo a la subida real del IPC del año en curso”. Asimismo, piden que el convenio tenga una duración máxima de dos años, la aplicación de un plus de antigüedad, además de un plus acorde con el mantenimiento del vehículo que utilizan para trabajar; eliminar la bolsa de horas, que “esconde horas extra a precio ordinario”, y computar como tiempo efectivo de trabajo desde el primer domicilio hasta la finalización del último, teniendo en cuenta los desplazamientos.

Otras de las cuestiones que reclaman es la aplicación de jornadas continuas, una reducción de jornada a 35 horas; que la jornada de fines de semana y festivos sea mínimo, de 14 horas. “Porque no estamos dispuestas a que pisoteen nuestros derechos”, las más de 3.000 profesionales que secundan la huelga indefinida hacen un llamamiento a todos los colectivos, organizaciones sociales y ciudadanos a que las acompañen en las movilizaciones fijadas.

Reproducimos el comunicado de solidaridad emitido desde Madrid por la Plataforma de Trabajador@s y Vecin@s por la Remunicipalización y Gestión directa de los Servicios Públicos:

Apoyo a las trabajadoras del SAD de Asturias en huelga indefinida

Las personas que componemos, trabajamos y apoyamos esta Plataforma social, deseamos mostrar nuestro respaldo incondicional a las trabajadoras del SAD de Asturias en huelga indefinida desde el 15 de agosto.

La lucha que han iniciado con la convocatoria de huelga para acordar un Convenio Colectivo del sector digno, hoy en día representa una fortaleza de clase necesaria, más aún cuando se trata de un servicio público de vital importancia dentro del parámetro de los Servicios Sociales, no solo a nivel autonómico, sino estatal. El trabajo esencial que realizan nuestras compañeras del SAD con las personas dependientes en condiciones tan precarias, es la razón por la que todos/as debemos no solo entender, sino impulsar la lucha y movilizaciones de este colectivo.

Nuestras hermanas de Asturias, quizás sin saberlo, están representando una necesaria movilización que debería crecer en todos aquellos municipios y territorios donde el Servicio de Ayuda a Domicilio se gestione de manera privada. La lógica de la organización de la clase trabajadora en todos los rincones podría suponer, no solo una mejora en los cuidados a las personas que reciben este servicio, también un control eficiente y efectivo a las empresas privadas que exprimen el dinero público, someten a las trabajadoras y menosprecian a usuarios/as.

Entendemos esta iniciativa reivindicativa como el comienzo del camino a la municipalización de la gestión del servicio y un aviso a las políticas de los partidos que son cómplices del mundo empresarial, donde juntos desvanecen la prioridad de los cuidados anteponiendo cuentas de resultados y prebendas.

Lanzamos un llamamiento a sumarse a los actos organizados por la Asamblea de Trabajadoras de Ayuda a Domicilio de Asturias, a tener empatía con su situación, a comprender su reivindicación y a hacer que crezca el poder de las trabajadoras en esta batalla por la dignidad.

Nos unimos al grito que debería ser unánime “¡el SAD no se vende, el SAD se defiende!»

* Plataforma de Trabajador@s y Vecin@s por la Remunicipalización y Gestión Directa de los SS.PP de Madrid

