Sáhara ocupado. Resumen informativo Enero 22

Redacción*. LQSomos.

La siguiente relación de noticias, corresponde al pasado mes de enero de 2022, es una muestra aproximada de casos de violación de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, en ciudades del sur marroquí con población saharaui y en las cárceles marroquíes con presos políticos saharauis, elaborado por el blog Contramutis*, según organizaciones sociales y diversos medios de información

Día 5.- La “Comisión de las Madres de los Quince Jóvenes Desaparecidos” envía varias cartas a organizaciones y responsables internacionales pidiendo descubrir el paradero de estos jóvenes saharauis, que el reino de Marruecos oculta, desaparecidos hace dieciséis años. Las cartas van dirigidas a las Naciones Unidas, a la Cruz Roja Internacional, a la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, así como al Comité contra las Desapariciones Forzadas, la Comisión Europea de DDHH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH. Los quince jóvenes saharauis fueron secuestrados por el ejército marroquí el 25 de diciembre de 2005 cuando intentaban salir del Sáhara Occidental ocupado en un pequeño barco pesquero; durante un pequeño tiempo estuvieron en el cuartel general de la Guardia Marítima marroquí en El Aaiún, después fueron trasladados a una base militar en Bensirkau, en los aledaños de la ciudad marroquí de Agadir, y de allí pasaron a un centro de detención secreto en Témara, cerca de Rabat.

Día 6.- El preso político saharaui Abdellah Lekhfaouni, perteneciente al grupo de Gdeim Izik, que se encuentra en la Prisión Central de Kenitra cumpliendo cadena perpetua, inicia una huelga de hambre de 48 horas para denunciar que el Estado marroquí mantiene su detención arbitraria y en protesta por las condiciones de encarcelamiento degradantes e inhumanas que sufre.

Día 9.- La activista saharaui de derechos humanos Sultana Jaya pide a la comunidad internacional y a las organizaciones internacionales de DDHH que intervengan ante el confinamiento que padece desde el 19 de noviembre de 2020, impuesto por las autoridades marroquíes en su casa familiar de Bojador. En una declaración a la agencia argelina APS, Sultana Jaya dice que no pueden salir ni al médico. Relata que están privadas de agua y electricidad y que las fuerzas de ocupación utilizan todos los medios para torturarla por su insistencia en izar todos los días la bandera de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en la azotea de su casa para reafirmar el compromiso del pueblo saharaui con su derecho a la autodeterminación y la independencia. Subraya que a raíz de los ataques represivos que las fuerzas marroquíes llevan a cabo regularmente contra el domicilio, su familia se ve privada de sueño.

Día 10.- Las fuerzas de ocupación marroquíes detienen en la ciudad de Smara al saharaui Abidín Mohamed Fadel Al-Bar, de 24 años y al joven marroquí Ali El Fizazi, de 18 años, (condenado a 2 años) por su participación en las celebraciones de la victoria de la selección nacional argelina en la Copa de Futbol Árabe. Abidín Mohamed es detenido mientras transita por una calle del centro de la ciudad. Es trasladado a una estación de policía y será conducido a El Aaiún para ser sometido a juicio. El 18 de diciembre de 2021 muchos saharauis se echaron a las calles en Smara para celebrar la victoria de la selección argelina de futbol, pero fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad marroquíes y fueron detenidos Mohamed Aghdaf Haidi, de 17 años y Hmdnah Mohamed AbbaAli.

Día 12.- Los jóvenes saharauis Mohamed Aghdaf Haidi, de 17 años y Hmdnah Mohamed AbbaAli, son condenados por un tribunal de El Aaiún a 1 año de cárcel el primero y a 18 meses el segundo. Fueron detenidos en la ciudad de Smara el 18 de diciembre por las celebraciones que se llevaron a cabo tras la victoria de la selección argelina de futbol en la Copa Árabe. El juicio fue fijado inicialmente para el 5 de enero, pero fue pospuesto. Sus familiares denuncian torturas.

Día 13.- El preso político saharaui Mohamed Elbashir Aalali Boutengiza, miembro del grupo Gdeim Izik, inicia en la cárcel de Kenitra, donde cumple una pena de cadena perpetua, inicia una huelga de hambre de 48 horas ante la indiferencia médica del delegado general de la Administración Penitenciaria hacia su salud y el retraso de más de cinco años en la realización de una operación de rodilla durante más de cinco años, desde 2016, por causas que desconoce.14.- La activista saharaui de Derechos Humanos Eghlijila Youssef se encadena a un vehículo de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) en la ciudad de Smara para llamar la atención del enviado especial de la ONU para el Sahara Occidental, Staffan de Mistura, sobre las injusticias, discriminación, marginación y violación de los DDHH que sufre la población saharaui a manos de las autoridades de ocupación marroquíes.

Día 14.- La activista saharaui de Derechos Humanos Eghlijila Youssef se encadena a un vehículo de la Misión de las Naciones Unidas

para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) en la ciudad de Smara para llamar la atención del enviado especial de la ONU para el Sahara Occidental, Staffan de Mistura, sobre las injusticias, discriminación, marginación y violación de los DDHH que sufre la población saharaui a manos de las autoridades de ocupación marroquíes.

Día 23.- Se cumplen 430 días de resistencia de las hermanas Sultana y Luaara Jaya, que no pueden salir de su casa, en Bojador, al estar confinadas por la policía y fuerzas paramilitares. En este tiempo han padecido asaltos nocturnos, en los que han sido víctimas de agresiones y violaciones sexuales por parte de los asaltantes, que destrozan los enseres de la vivienda y esparcen líquidos químicos malolientes. También han restregado a las mujeres por la boca y nariz trapos impregnados con sustancias desconocidas, a consecuencia de lo cual en una ocasión resultaron contagiadas de Covid-19 Sultana y la hermana menor, Um Almuminin.

Día 25.- Fuerzas de la Gendarmería Real Marroquí y Fuerzas Auxiliares realizan un fuerte ataque contra varias familias saharauis, entre las que habían mujeres embarazadas, niños y ancianos, en Laareiguib, en las inmediaciones de Bojador, a las que golpean con porras por levantar sus jaimas (tiendas de acampada), que son destruidas, y para que abandonen la zona. A consecuencia de los golpes una de las mujeres es trasladada al hospital.

Día 26.- Un tribunal marroquí en El Aaiún condena a 4 años de prisión, a cada uno, a Abidin Mohamed Fadel Lbar, de 24 años, y a Laaroussi Brahim Salam, de 20 años, activistas detenidos en Smara, el 10 de enero el primero y el 14 del mismo mes el segundo, por las celebraciones que se efectuaron por la victoria de Argelia en la Copa Árabe.

Día 26.- Las fuerzas de ocupación marroquíes agreden otra vez a las activistas de derechos humanos saharauis Sultana y Jaya y su hermana Luaara, a las que golpean. Las hermanas Jaya se encuentran en su 433 día de arresto domiciliario en su casa, en Bojador, sin orden judicial alguna y asediadas continuamente por la policía y paramilitares marroquíes. La agresión se produce cuando un grupo de mujeres saharauis querían visitar a Sultana para expresar su solidaridad y apoyo a la familia. Varias veces los agentes marroquíes han intentado liquidarla por sus actividades en contra de régimen de ocupación marroquí y su insistencia en izar la bandera de la República Saharaui en la azotea de su casa.

Día 27.- Las autoridades marroquíes impiden a la activista saharaui de DDHH y premio Right Livelihood, conocido como el Nobel Alternativo, Aminetu Haidar viajar a España, bajo la falsa justificación de no presentar el certificado de vacunación, a pesar de mostrar el certificado emitido por España. Haidar califica de intolerables los argumentos marroquíes e “inverosímil” la declaración de los funcionarios de la aerolínea marroquí de no reconocer los certificados de vacunación emitidos por las autoridades sanitarias europeas. Al insistir en su derecho a viajar, la policía marroquí del aeropuerto y los empleados de la aerolínea se defendieron mutuamente para que perdiera tiempo hasta la salida del avión. Aminetu denuncia que las autoridades marroquíes violaron el derecho de otros dos ciudadanos saharauis a viajar a pesar de presentar certificados de vacunación europeos: “La medida se tomó para justificar la acción emprendida por la potencia ocupante contra mi persona”, afirma. Agrega que esta medida arbitraria es una violación más del derecho a la circulación de los ciudadanos saharauis, y destaca que las fuerzas de ocupación marroquíes atacan y persiguen a todos los defensores de los DDHH saharauis, para aterrorizarlos y hostigarlos.

Día 27.- En la ciudad de Bojador un grupo de mujeres saharauis intenta acceder a la casa de la activista de derechos humanos Sultana Jaya, donde se encuentra en arresto domiciliario junto con su familia desde hace más de 430 días, pero son interceptadas por fuerzas paramilitares marroquíes, que las expulsan del lugar a golpes.

* Contramutis

Sáhara – LoQueSomos

Síguenos en redes sociales… Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Diaspora*: lqsomos@wk3.org Telegram: LoQueSomosWeb Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos