“Sometime In New York City”: 50 años

Este es el álbum más político de John Lennon y en el que más claramente expuso sus posiciones de izquierda, tanto sobre la guerra de Vietnam como sobre el racismo, el sexismo, la difícil situación de los prisioneros en el sistema penitenciario de Estados Unidos, el conflicto de Irlanda del Norte y otros problemas sociales de aquel momento

John Lennon soñando con Malcolm X en algún lugar de Nueva York…

En estos días, coincidiendo con el anuncio, aunque sin fecha todavía cerrada de lanzamiento de una reedición 50 aniversario con un disco extra llamado ‘Ultimate Mixes’ supervisado por Sean Lennon, se cumplen 50 años de la edición de “Sometime In New York City”, un doble álbum controvertido y muy singular dentro de la trayectoria de John Lennon, denostado por la mayor parte de la crítica e incluso por muchos de sus fans, pero que yo sin embargo siempre he valorado y apreciado. Es quizá el disco que refleja mejor y con más fidelidad el momento vital, emocional y musical de John Lennon y Yoko Ono en los primeros años de la década de los 70, es más allá de su calidad musical o del gusto de los fans su disco más sincero y con toda seguridad merece un análisis más desprejuiciado del que tradicionalmente ha sufrido y probablemente esta efeméride nos proporcione una magnífica oportunidad para hacer esa nueva lectura, o mejor dicho, una nueva escucha de este, insisto, para mi muy notable álbum.

Aunque en todo el mundo se puso a la venta el 15 de junio, su salida se retrasó hasta el 15 de septiembre en el Reino Unido, debido a una disputa con Northern Songs sobre los derechos de publicación de canciones coescritas por Lennon y Ono. El álbum estaba empaquetado como un periódico –una idea empleada anteriormente en “The Genuine Imitation Life Gazette” de The Four Seasons, “Volunteers” de Jefferson Airplane y “Thick as a Brick” de Jethro Tull-, que mostraba los hechos referidos en las canciones del álbum, con un imagen de Richard Nixon y Mao Zedong bailando juntos desnudos, foto que estaba pegada en muchas de las copias emitidas con un sello no removible.

“Sometime In New York City” es el ejemplo perfecto de cómo una ciudad, un escenario, un lugar determinado puede influir en la sensibilidad, la creatividad y el ánimo de un músico a la hora de afrontar nuevos retos artísticos. El álbum nació de la vitalidad que sintió nuestro protagonista después de mudarse a la ciudad. Para John Lennon, establecerse en Nueva York en 1971 supuso una suerte de renacer espiritual que tendría un importantísimo y saludable efecto en su música. Nueva York rejuveneció a Lennon, tanto personal como musicalmente, y rápidamente escribió varias canciones sobre sus experiencias en la gran manzana, que si inicialmente se basaron en guitarras acústicas, pronto adquirieron una impronta de rock and roll más tradicional una vez que comenzó el trabajo de estudio. “Bueno, nadie vino a molestarnos, empujarnos o empujarnos / así que decidimos convertirlo en nuestro hogar / si el hombre quiere echarnos a empujones vamos a saltar y gritar / La Estatua de la Libertad dijo: ‘¡Ven!’”, decía el propio Lennon en la canción “New York”.

En una entrevista concedida a Jann S. Wenner para Rolling Stone en 1970, afirmó: “¿Sabes? debería haber nacido en Nueva York. ¡Debería haber nacido en el Village! ¡Ese es el lugar al pertenezco! ¿Por qué no nací allí? Como era París en el siglo XVIII o lo que fuera, Londres no creo que lo haya sido nunca. Podría haber sido escritor cuando Wilde y Shaw y todos ellos estaban allí. ¡Nueva York el lugar en el que había que estar! Lamento profundamente no ser estadounidense y no haber nacido en Greenwich Village. Ahí es donde debería haber estado. Pero las cosas nunca funcionan de esa manera. Todo el mundo se dirige hacia el centro, por eso estoy aquí ahora. Estoy aquí solo para respirarlo. Puede que se esté muriendo o que haya mucha polución en el aire, pero aquí es donde está sucediendo lo que quiero vivir”.

Para la grabación de este álbum, John y Yoko contaron con una solvente y potente banda de rock neoyorquina, Elephant’s Memory, con Phil Spector coproduciendo el disco con John y Yoko. El bajista de Elephant’s Memory, Gary Von Scyoc grabó varios álbumes con John y Yoko, y acerca de la grabación de Some Time In New York City entre enero y marzo de 1972, recordaba: “Nos respetaba mucho individualmente como músicos, y sabía que, si nos traía una canción, se nos ocurriría algo. En lo que respecta a John con esas melodías, solía venir cada noche con una nueva canción, todas las noches, durante dos semanas seguidas. Así es como cortamos el álbum. Fue una experiencia en el estudio completamente nueva, porque comenzamos a grabar las pistas en muchos casos tan solo media hora después de escucharlas por primera vez”.

En cuanto a sus letras, este es el álbum más político de John Lennon y en el que más claramente expuso sus posiciones de izquierda, tanto sobre la guerra de Vietnam como sobre el racismo, el sexismo, la difícil situación de los prisioneros en el sistema penitenciario de Estados Unidos, el conflicto de Irlanda del Norte y otros problemas sociales de aquel momento. “Working Class Hero” y “Power To The People” fueron canciones claves de su trayectoria a principios de la década de los 70 y aunque encontró resistencia por parte de la administración de Nixon, Lennon halló un aliado en Nueva York en los activistas políticos Abbie Hoffman y Jerry Rubin. Abrazó el movimiento de la contracultura de Nueva York, alineándose con la política de la Nueva Izquierda y sus diversas causas y campañas.

El segundo álbum del pack, “Live Jam”, recogía la grabación del concierto benéfico de John & Yoko el 15 de diciembre de 1969 en el Lyceum Ballroom para Unicef, que contó con la participación como invitados especiales de George Harrison, Keith Moon, Eric Clapton, Delaney & Bonnie y muchos otros. Asimismo, se incluyó también la grabación del show del 6 de junio de 1971 en el Fillmore East de la ciudad de Nueva York con Frank Zappa & The Mothers Of Invention, del que ya hablamos en su día en estos “Papeles del Rock”. ¿Lo recuerdan?

“Some Time In New York City” llegó al número 48 de las listas oficiales de ventas en los USA con el único sencillo extraído del álbum, “Woman Is The Nigger Of The World”, que se estancó en el número 57, siendo el sencillo con las posiciones en listas más bajas en la vida de Lennon. No obstante, y quiero de nuevo repetirlo, este disco marca un momento musical sumamente inspirado en su trayectoria como músico, sus canciones con el tiempo acabarían convirtiéndose en himnos de la música popular contemporánea y define como quizá ningún otro la personalidad de John Lennon. Un disco que tuvo que pagar, como en otros muchos casos, el pesado y caro peaje de ser la continuación de una masterpiece de la categoría de “Imagine”, lo cual sin duda influyó en su relativo fracaso comercial, pero que creo que hoy merece ser visto con otra mirada. No dejen de estar atentos a la salida de esa anunciada edición 50 Aniversario.

