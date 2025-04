Soulbeat XXXIX: Black Women’s Liberation Committee

Por LQSomos

El marco político centrado en el hombre con demasiada frecuencia se utilizó, para silenciar y disciplinar la militancia de las mujeres negras. Las que asumían roles de liderazgo eran acusadas de “castradoras”… Edita y conduce José M. Corrales.

TRACK LIST SOULBEAT BWLC

1.- THE MYSTIC MOOD ORCHESTRA. HONEY TRIPPIN’.

2 .-MYRA BARNES. MESSAGE FROM THE SOUL SISTERS.

3.- THE FOUR PUZZLES. ESPECIALLY FOR YOU.

4.- THE FADS. JUST LIKE A WOMAN.

5.- LAURA LEE. DIRTY MAN.

6.- PATTI AUSTIN. DIDN’T SAY A WORD.

7.- ROZETTA JOHNSON. HOW CAN YOU LOSE SOMETHING…

8.- RUBY WINTERS. WE’RE LIVING TO GIVE (TO GIVE TO EACH OTHER).

9.- SHIRLEY BROWN. I AIN’T GONNA TELL.

10.- SYLVIA. PILLOW TALK.

11.- ELLA WASHINGTON. I CAN’T AFFORD TO LOSE HIM.

12.- PATTI & THE LOVELITES. WE’VE GOT THE REAL THING.

13.- KEITH POWELL & BILLIE DAVIS. WHEN YOU MOVE YOU LOSE.

14.- E.J’S LTD. BLACK BULL.

