Margarita Robles avisa de que vamos a tener un invierno de mucho sufrimiento* (Desde el pulpito de su salario de 360.000€ de ministra)… Vive(n) en otro mundo, aquí y ahora, ya hay mucha gente que vive en el sufrimiento de hace tiempo, sin aire en verano, sin calefacción en invierno, que eligen entre malcomer o encender la luz, que recortaron todo simplemente porque dejaron de tener y pasaron a la nada. Sobrevivir en invierno, en verano: “Los nadies”. Iñaki Alrui

* En la Cañada Real llevan ya 22 meses practicando el sufrimiento que advierte la ministra, les cortaron el suministro y así siguen ¿Se acuerdan?

– El 35,4% de la población no pudo afrontar gastos imprevistos

– Una encuesta de OCU advierte de un grave deterioro de la solvencia de los hogares españoles

– «No somos conscientes de que el invierno va a ser durísimo»

– 10.000 millones en aviones de guerra…

Los nadies

Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies

con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto

la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte; pero la

buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en

lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies

la llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten

con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba.

Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada.

Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la

Liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos:

Que no son, aunque sean.

Que no hablan idiomas, sino dialectos.

Que no hacen arte, sino artesanía.

Que no practican cultura, sino folklore.

Que no son seres humanos, sino recursos humanos.

Que no tienen cara, sino brazos.

Que no tienen nombre, sino número.

Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica

Roja de la prensa local.

Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.

Eduardo Galeano (1940)