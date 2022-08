Terrorismo cristiano contra la razón mítica

Por Nònimo Lustre. LQSomos.

Diez estampas femíneas en sus collages.

Historia de la mujer occidental: de la mutilación a la esclavización pasando por los magnicidios…

La Cristiandad cree que el único relato de los Orígenes es el suyo. Los demás, los que han elaborado los demás pueblos, indígenas en especial, deben ser borrados de la faz de la Tierra. En su atroz campaña contra lo que tergiversa como ‘mitologías de salvajes’ –jamás usa el término religión-, llega al inicio de la Humanidad, de las Otras Humanidades, donde topa con el incidente de los Gemelos Fundadores, un rasgo común a docenas de pueblos –Rómulo y Remo, Cástor y Pólux, Pemba y Farro entre los Mande e incluso Hera y Zeus y hasta los médicos árabes Cosme y Damián. Por cierto, los Dogón sostienen que Amma, el dios supremo creó la Tierra y la Naturaleza. Para tener hijos se casó con la Tierra pero el clítoris de la Tierra no aceptó el pene masculino. Amma tuvo que extirpar ese clítoris y así pudo tener a su hijo Ogo y a los gemelos Nommo para que poblaran la tierra.” Mutilación genital, vientres de alquiler, teocracia machista… nada que no continúe en la actualidad.

La Cristiandad mazdeísta-mesopotámica-judeo-romana también tiene sus gemelos predominantes: “Isaac rogó a Jehovah por su mujer, que era estéril. Jehovah accedió a su ruego y Rebeca, su mujer, concibió. Como los hijos se empujaban dentro de ella, dijo: –Si es así, ¿para qué he de vivir? Fue a consultar a Jehovah y éste le dijo: –Dos naciones hay en tu vientre, y dos pueblos que estarán separados desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplió el tiempo de dar a luz, he aquí que había mellizos en su vientre. Y salió el primero, rojizo y todo velludo como una túnica de pieles, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaú, y llamaron su nombre Jacob” (Génesis 25: 21-26) Independientemente de que la conseja de Yavé –incorporada en la última versión del sagrado palimpsesto- es la fianza bíblica para ‘racionalizar’ la discriminación contra los palestinos, es obvio que la sinrazón campea en esta anécdota veterotestamentaria. Pero, lo que hoy nos interesa es que Esaú nació antes que Jacob. Es más, su hegemonía contra su mellizo (no gemelo) se subraya en otro versículo: “En el vientre suplantó a su hermano y en su edad viril contendió con Dios” (Oseas 12: 3)

Sin embargo, ¿qué marramucia perpetra el Cristianismo cuando los Fundadores son gemelos que nacen a la vez? Tal es el caso de la religión yanomami: según todas las versiones anteriores a la Invasión, Omawe y Yoawe son iguales en todo, no hay primogénito ni segundón. Sin embargo, los misioneros de turno negaron sistemáticamente que fuera posible fisiológicamente hablando. Se opusieron a considerar que la razón indígena no es cartesiana sino mítica. Y, de remate, llegó una funcionaria española con ínfulas antropológicas y catequizó ese mito en lectura infantil –lógico, si los indígenas son niños, literaturizar su religión es sencillo. A continuación, decidió que Omawe había nacido antes que Yoawe. En aras de la fisiología y, sobre todo, de la necesidad de primogenitura –léase, de Poder-, la iniquidad cerraba su círculo vicioso (para mayor abundamiento en este caso, ver “Ovarios, gemelos y mezquindades: sobre ediciones de mitos y literatura”. 2002, Revista de antropología experimental, nº 2, ISSN-e 1578-4282)

Ilustraciones: Arriba en el centro, Sor Juana Inés de la Cruz. Abajo centro, la Reina Celestial. En la periferia, tres huríes del harén. En el centro centro, una patinadora actual.

– En el principio, estuvo la violación

– Seguida por el despedazamiento

– Casquerías

– Del feminicidio imperial al proletariado decimonónico

– ¿Adornar o acorazar?: la ingrata moda femenina

– La prostitución, madre de la filosofía

– El curioso impertinente

– Miscelánea de hembras, varones y viceversa

· Otra serie de collages sobre la reproducción animal y humana

Más artículos del autor

Síguenos en redes sociales… Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Diaspora*: lqsomos@wk3.org Telegram: LoQueSomosWeb Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos