Titulares provocados durante dos meses por los tribunales españoles

Por Nònimo Lustre. LQSomos.

1600 palabras que enumeran las decisiones de la INjusticia española en los últimos dos meses. No hay comentarios, los titulares a palo seco…

Dos semanas de Octubre 2021

‘Caso Helena Cuadrado’: condenada por denuncia falsa tras constar en informes médicos posible abuso sexual hacia su hija. 14.X.2021

La Audiencia Nacional archiva el caso Vitaldent al no haber quedado acreditados los delitos de estafa y blanqueo de capitales. 14.X.2021

Una jueza quiere que un medio de comunicación revele a la familia Franco la fuente que le filtró la lista de bienes del Pazo de Meirás. 15.X.2021

Una víctima de violencia machista entra en la cárcel por defenderse de su maltratador.15.X.2021

El TSJ de Castilla y León confirma la absolución de un hombre acusado de prostituir a una mujer con discapacidad. 15.X.2021

Un juzgado suspende el reparto de libros LGTBI en institutos públicos de Castelló. 15.X.2021

La jueza de Castellón que pide secuestrar libros LGTBI consintió contra criterio médico una pseudoterapia para la COVID. 15.X.2021

«Livia era una malvada por envenenar a diez personas pero su marido era un héroe por sus genocidios».16.X.2021

La Audiencia de Baleares archiva la última querella de los policías que vejaron a una concejala de Palma por ser lesbiana. 20.X.2021

Una juez absuelve a un pasajero que se negó a volar con una azafata negra, a la que menospreció. Mónica Hernández, jueza de lo Penal 7 de Santa Cruz de Tenerife con sede en La Palma, no ve delito de odio en la actitud de un pasajero que se bajó de un avión porque, según sus propias palabras, «no quería volar con una negra». 23.X. 2021

Una jueza retira la custodia de su bebé a una mujer por vivir en ‘la Galicia profunda’. La magistrada María Belén Ureña Carazo argumenta que el niño debe crecer con su padre en Marbella por ser una “ciudad cosmopolita” frente a la “pequeñísima” localidad de la madre. 24.X.2021

La jueza propone que el Supremo juzgue a la diputada de la CUP que se negó a responder a Vox en el juicio de 1-O. 25.X.2021

La Audiencia de Madrid absuelve a un profesor acusado de abuso sexual por dar palmadas en el culo a niñas de 11 años. 28.X.2021

La Audiencia Nacional focaliza la culpa en Bárcenas, alivia la del PP y castiga a las acusaciones populares. Las cinco acusaciones populares en el juicio por la reforma en ‘negro’ de la sede del PP son condenadas al pago de las costas de la defensa del PP por «temeridad y mala fe». 29.X.2021

La Audiencia Nacional sigue sin investigar quién es ‘M. Rajoy’ en los ‘papeles de Bárcenas’. 30.X.2021

Los tribunales dejaron sin aclarar cerca de 80 atentados parapoliciales en Navarra entre 1975 y 1985. Las campañas de ataques realizadas por grupos como el Batallón Vasco Español, Comando Adolfo Hitler o Antiterrorismo ETA en la Comunidad Foral durante la Transición se saldaron con total impunidad. Los grupos que cometieron esos ataques contaban con la complicidad o incluso participación directa de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. 30.X.2021

Noviembre 2021

En libertad el último detenido por el asesinato de Samuel Luiz en A Coruña. Fue detenido el pasado mes de septiembre y, con él, ya son siete los investigados por el brutal asesinato al grito de «maricón». O2.XI.2021

La jueza archiva las denuncias por abusos sexuales contra el ex director de un colegio al considerar que se presentaron tarde. 04.XI.2021

El padre de la víctima del kamikaze de la M-50 se suicida tras conocer la condena. El conductor ha sido condenado a 8 años de cárcel por el homicidio de Víctor López. El kamikaze fue sentenciado por un delito de homicidio de tipo doloso, otro de conducción temeraria y un tercero por conducir bajo los efectos del alcohol. Kevin Cui indemnizó a los allegados de Víctor López con 87.000 euros. 04.XI.2021

La Justicia suspende la pena de cárcel a Jaime Botín debido a que padece una enfermedad incurable. El empresario fue condenado a tres años de cárcel por la comisión de un delito contra el patrimonio histórico al sacar de España el cuadro de Picasso ‘Cabeza de una mujer joven’. O8.XI.2021

Abogada, 21 años en España y saharaui: sin derecho a la nacionalidad “por falta de arraigo”. 07.XI.2021

Una mujer se suicida en Zaragoza al no tramitarse su petición de eutanasia. 09.XI.2021

La Justicia da la razón a Vox e investiga a un cómico por pedir «un puñetazo» contra el fascismo. La Audiencia de Barcelona estima el recurso del partido de extrema derecha y reabre la causa al ver sus palabras dentro del «discurso de odio». 10.XI.2021

La Justicia descarta que una diputada de Vox incurriera en delito de odio al vincular migración con inseguridad. 10.XI.2021

El juez se niega a investigar la Operación Catalunya alegando que Villarejo «captaba información» sobre corrupción. Las posibles actuaciones ilícitas habrían sido cometidas en Andorra, defiende. Los argumentos que sirvieron para abrir Kitchen son negados para una pieza sobre las maniobras contra el procés. 10.XI.2021

La jueza no ve delito en el «lamentable error» del desahucio a una anciana de 97 años. La magistrada archiva la denuncia penal de la familia de Rosario Bravo. 13.XI.2021

El tribunal de la Iglesia absuelve a un cura condenado a ocho años por abusar de una menor sin escuchar a la víctima. 14.XI.2021

«Soy un teniente mutilado por munición caducada y una jueza militar me quiso responsabilizar de la explosión». Diez años de pulso contra Defensa dejan una profunda huella, sobre todo en quien sufrió una grave discapacidad por un ‘accidente’. Habla el teniente retirado José Manuel Candón, que pasó este año de víctima a acusado para terminar absuelto. 16.XI.2021

Condena firme de dos años de cárcel para la condesa que robó un cuadro de Van Dyck. No pisará la cárcel. 16.XI.2021

El Supremo absuelve a dos condenados por abusos por su «simetría de edad y madurez» con la víctima de 13 años. 18.XI.2021

Un juzgado paraliza de forma cautelar las exhumaciones en el Valle de los Caídos. 18.XI.2021

El juez que decidirá si suspende la pena de Juana Rivas tras su indulto es el mismo que la condenó con una sentencia misógina. Manuel Piñar, titular del juzgado nº1 de lo Penal de Granada, se ha opuesto con mano dura al indulto de Rivas, ha retrasado recursos en su favor y ha emitido diversas sentencias a lo largo de su carrera en las que se opone a la ley contra la violencia de género. 19.XI.2021

La Audiencia Nacional acuerda la entrega a Bélgica de uno de sus mayores negacionistas del Holocausto. Las amenazas y el acoso por los que le reclama Bélgica y que podrían costarle en total siete años de prisión se perpetraron desde territorio nacional. Todo era online.19.XI.2021

La jueza rechaza imputar a Esperanza Aguirre por irregularidades en la privatización de un hospital. 19.XI.2021

El Supremo inadmite una querella contra Ayuso por el ‘caso Avalmadrid’.23.XI.2021

“Hace unos días salió la sentencia sobre la agresión que recibí en Vallecas, en abril, durante el acto de Vox. La jueza [Pilar Martínez Gamo, condecorada con la cruz al mérito policial con distintivo blanco] no solo absuelve al policía sino que me condena a pagar las costas. Lo más grave es que pide deducción de testimonio para mí y mis tres testigos periodistas… La apertura de una investigación judicial para esclarecer si hemos cometido un delito por falso testimonio ya que, según la sentencia, he actuado con «mala fe y temeridad procesal».” 25.XI.2021

El Tribunal Superior de Galicia establece que se puede cobrar la pensión de jubilación y ser titular de una empresa. 28.XI.2021

El Supremo contravino a la Fiscalía en materia de protección de menores al absolver a dos hombres del abuso a una niña de 13 años.29.XI.2021

La Fiscalía archiva las denuncias de corrupción al Ayuntamiento de Murcia y las rebaja a faltas administrativas. 29.XI.2021

La Justicia deniega la custodia a Irune Costumero y se la concede en exclusiva a su expareja, denunciado por malos tratos. 29.XI.2021

Absuelto un catedrático que autorizó contratar desde la UNED a sus dos hijos y pagos a su propia empresa. 30.XI.2021

La Audiencia de Castellón absuelve a los acusados del proyecto Castor de un delito contra el medio ambiente. 30.XI.2021

Diciembre 2021

Archivada la causa por el desalojo que ejecutó una empresa de ‘desokupación’ en Sevilla.02.XII.2021

Un empresario de Albacete se enfrenta a tres años de cárcel por la muerte de uno de sus trabajadores electrocutado. 07.XII.2021

Dos juzgados de Sevilla investigan un belén con penes y vaginas tras sendas denuncias de la ultraderecha. 07.XII.2021

El juez no dejará libre a Juana Rivas porque «podría representar un grave peligro para sus hijos». El magistrado alega que la mujer no se arrepiente y que «hay indicios de abusos sexuales a uno de los menores cuando estaban bajo su custodia» | La defensa de la madre de Maracena ha anunciado que presentará en breve una querella criminal contra el magistrado por un delito de prevaricación judicial y calumnias. 10.XII.2021

El juez atribuye la muerte de casi la mitad de los mayores de Elder a «circunstancias desafortunadas» y archiva la causa abierta contra el director de la residencia Elder y contra la Fundación que la sustenta por presuntos delitos de homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro tras la muerte de decenas de residentes al inicio de la pandemia de covid-19. 10.XII.2021

La fiscal de la causa archivada contra una residencia donde murieron 75 mayores no acudió a la declaración del único imputado porque “estaba de vacaciones”. 11.XII.2021

Una jueza establece que las guías de educación sexual del Ayuntamiento de Getafe vulneran la libertad religiosa. 14.XII.2021

La Audiencia de Valencia archiva la causa del ‘pitufeo’ para 13 exconcejales y asesores de la etapa de Rita Barberá. Todavía hay alrededor de otras cuarenta personas procesadas del PP vinculadas con el caso, entre ellas, Alfonso Grau, mano derecha de la excaldesa. 14.XII.2021

La Fiscalía no aprecia delito en la muerte del joven atado boca abajo a una cama de un centro de menores.14.XII.2021

La Justicia inhabilita medio año a un diputado de la CUP por no quitar cuatro lazos amarillos.14.XII.2021

La Fiscalía se opone a que la Audiencia investigue como terrorismo los ataques nazis a sedes de Podemos e IU. 15.XII.2021

