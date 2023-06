Tuberculosis bovina y una perspectiva desde dentro

Por Selodi Gasan Adie.

La tuberculosis es una enfermedad zoonótica (se transmite de animales a humanos) de declaración obligatoria en España. Puede afectar a varias especies diferentes de animales domésticos (ganado bovino y caprino) y silvestres (zorros, jabalíes, ciervos)

La transmisión al ser humano constituye un problema de salud pública. La exposición a MTC (Microbacteryum tuberculosis) por aerosol es la vía más frecuente de contagio en los animales, pero la infección por ingesta de carne contaminada también es posible, aunque rara.

Según datos de la OMS, en el 2021, en el mundo se registraron 10,6 millones de casos en personas y el 10% falleció

Castilla y León cuenta con el mayor censo de bovinos de España y la mayor parte de la cabaña está en zonas de especial incidencia de tuberculosis. Diariamente se produce una gran cantidad de movimientos de animales, y en Salamanca se encuentra uno de los mercados más importantes.

El Colegio de Veterinarios de Salamanca emite un comunicado, reproducimos, sobre la catástrofe sin paliativos que ha provocado la Junta de Castilla y León. Recordar cuando se cita en el siguiente comunicado las palabras “políticos” o “partidistas”, es importante recordar que el gobierno regional lleva 35 años en manos del PP y en esta ultima legislatura compartido con Ʌox..

Una perspectiva desde dentro. (Acerca de la problemática ganadera en Castilla y León)

Muchos funcionarios nos sentimos profundamente preocupados y afectados por la grave situación en la que se encuentra el sector ganadero de Castilla y León.

Desgraciadamente se nos ha considerado los culpables de una situación que nunca debió suceder, y es que los políticos, en un acto de la máxima irresponsabilidad, publicaran una ley que hasta el más ignorante sabía que no podía salir adelante. No se puede, de forma unilateral y por la fuerza, saltarse normativas que nos conciernen a todos, porque el resultado desgraciadamente no se ha hecho esperar. Por mucho que los políticos de Castilla y León pretendan ciegamente continuar con el disparate, la legislación hay que cumplirla y tenemos sobre nosotros todas las miradas, tanto del resto del país como de la Comunidad Europea. Y el cierre de nuestros intercambios comerciales ha sido la primera y catastrófica consecuencia.

Lamentablemente este gobierno de Castilla y León ha perdido una magnífica oportunidad para apoyar al campo, como decían que iban a hacer. Y es que desde la Consejería de Agricultura se estaban dando pasos para permitir más facilidades a los ganaderos, y en ese camino se estaban dirigiendo muchas actuaciones, dentro de unos límites ordenados y sin levantar alarmas innecesarias. Y sin poner el peligro un prestigio que tanto nos ha costado conseguir.

Pero sin dar tiempo a que esas medidas fueran desarrollándose, repentinamente sacan una normativa que lo pone todo patas arriba. No sólo por lo mal hecha que está, que da vergüenza leerla, sino porque nos deja en una situación de absoluta incertidumbre e indefensión porque no se sabe lo que hay que hacer y de lo que parece que sí que hay que hacer resulta que va en contra de toda la legislación nacional y comunitaria ¿De verdad cree el sector que eso defiende sus intereses? ¿Que a las bravas se puede imponer algo tan torpe y que el resto de Comunidades lo iban a aceptar? ¿De verdad creen que siendo el centro mediático de toda España e incluso de Europa con esas medidas iban a salir vencedores? Evidentemente no podía ser, y el siguiente paso es victimizarse, huir hacia adelante y buscar culpables fuera.

Y aquí entra en juego la administración y los funcionarios públicos señalados como los culpables del desatino. Los ganaderos deben saber que la supuesta guerra declarada entre ellos y nosotros, los veterinarios, no es verdad, como interesadamente quieren hacernos creer.

Muchos nos sentimos profundamente apenados y no albergamos ningún afán de enfrentamiento con los ganaderos. Al contrario, deseamos que las aguas vuelvan a su cauce lo antes posible porque somos conscientes de las gravísimas consecuencias.

Que seguiremos estando al servicio de los ganaderos, porque el orden y el buen cumplimiento de las normas no sólo es una imposición, sino también una garantía para todos. Que quizá desconozcan el trabajo de fondo que se desarrolla por los técnicos de la Consejería, pero deben ser conscientes de que de su buen funcionamiento depende que los distintos sectores se desarrollen en un ámbito de legalidad, seguridad y eficacia. Que pedir que se cese a los Jefes responsables empeoraría hasta el infinito la situación porque para que las cosas funcionen se necesitan trabajadores responsables, profesionales y profundamente conocedores de las normativas, muchas y muy complejas, profesionales que para los que no lo sepan, tenemos la suerte de tener. Que pedir ciegamente que rueden cabezas no soluciona nada, solamente una aparente victoria que solo dejará un rastro posterior de más desolación.

No permitamos que esto ocurra, los profesionales no son tan fácilmente reemplazables y la alternativa quizá sea el nombramiento de títeres al servicio de intereses partidistas que precipitará un deterioro de incalculables consecuencias.

Colegio Oficial de Veterinarios de Salamanca

Ahora el TSJCyL ha decidido suspender la resolución del 10 de mayo de 2023 adoptada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, gestionada por Ʌox, y ha entendido que la Junta está de acuerdo con suspender su propia norma al no presentar ningún recurso, según indica el auto difundido. Esta resolución permitía reducir los controles y requisitos para la concesión, mantenimiento, suspensión, retirada y recuperación del estatus de explotación libre de tuberculosis bovina y permitía el libre movimiento de explotaciones con vacas infectadas con esta enfermedad, transmisible a los humanos.

Por ello, el Gobierno limitó el movimiento de ganado bovino a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para impedir el riesgo de dispersión de tuberculosis de esta especie fuera del territorio. El Ministerio argumentaba que esta resolución “incumple gravemente la normativa comunitaria y española en materia de erradicación y control de la tuberculosis bovina” y presentó el pasado 23 de mayo un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

En un primer momento, la Junta se negó a acatar esta medida. “Vamos a seguir defendiendo a nuestros ganaderos frente a las imposiciones arbitrarias que les ahogan”, publicaba en su cuenta de Twitter el vicepresidente, Juan García-Gallardo.

La Unión Europea se ha propuesto 2030 como año para conseguir su erradicación en el territorio comunitario y no parece que sea una labor sencilla salvo que la ciencia consiga una vacuna efectiva para esta patología en tan poco tiempo, algo que no entra en los cálculos del sector.

España lleva casi 80 años intentando acabar con la tuberculosis bovina en su ganado y los programas de erradicación, centrados en el sacrificio y la inmovilización, han permitido avanzar hasta el punto de que actualmente País Vasco, Canarias, Galicia, Asturias, Murcia y Cataluña están libres oficialmente de esta enfermedad. La principal incidencia, en cambio, se encuentra en toda Extremadura y en comarcas de Sevilla, Córdoba, Málaga, Cádiz, Jaén, Huelva, Salamanca, Ávila, Segovia, Madrid, Ciudad Real, Toledo o Guadalajara.

Casi la totalidad de los rebaños es sometida a la prueba de la tuberculina con más o menos periodicidad dependiendo de la zona en la que se encuentre. El año pasado se testaron 101.501 rebaños, con 1.422 rebaños positivos, es decir, la prevalencia de la tuberculosis bovina en las granjas españolas es del 1,40 % mientras que una década atrás era del 1,31 %.

