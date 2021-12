Una vida en el filo: Phil Lynott

Por Mariano Muniesa*. LQSomos.

Historia de cómo un joven negro de la clase obrera de Dublín se convirtió en la estrella de rock irlandesa más importante. Como cantante de Thin Lizzy, Phil Lynott era compositor, soñador y rebelde

Fue un músico carismático como pocos en la historia del rock y su figura llegó a ser todo un icono de la música popular de los 70. Canciones como “Whisky In The Jar”, “Johnny The Fox”, “Jailbreak”, “Rosalie” o “The Boys Are Back In Town” le convirtieron a él y a su grupo, Thin Lizzy, en un referente para miles de bandas de rock en todo el mundo y son ya clásicos imperecederos. Hablamos obviamente de Phil Lynott, quien lamentablemente falleció en 1986 a la edad de 36 años, tres años después de que Thin Lizzy se separasen.

En enero de 2021 se cumplieron 35 años de la muerte de Phil Lynott. Muy probablemente por este motivo se ha elaborado un completo y emotivo documental acerca de su vida y su obra dirigido por Emer Reynolds, cuya edición digital se pone en circulación estas navidades. La cinta, titulada ‘Songs For While I’m Away’ ha sido producida por Alan Maher y John Wallace junto a Peter Worsley de Eagle Rock Films.

El recorrido por toda la vida de Phil Lynott, desde su infancia en la Irlanda de los años 50, los comienzos y los primeros éxitos con Thin Lizzy y la llegada a lo más alto del rock se construye por supuesto con abundante e interesantísimo material de archivo, inédito en gran parte y entrevistas realizadas a los miembros de Thin Lizzy Eric Bell, Scott Gorham y Darren Wharton, junto con su primer manager Terry O’Neill. James Hetfield de Metallica, Adam Clayton de U2, Brush Shields de Skid Row y Suzi Quatro son otros de los músicos que dan sus testimonios acerca de lo que significó Phil Lynott para ellos.

‘Songs For While I’m Away’ también explora a Phil Lynott como persona, fuera de los escenarios y los estudios de grabación, como padre, hijo, marido y amigo. En esta faceta los testimonios están más centrados tanto en su madre Philomena como en su mujer Caroline y sus hijas Sarah y Cathleen. Ambas hijas se refieren de forma especialmente emotiva sobre la fuerza que obtuvieron de la música de su padre, especialmente las dos canciones que les escribió. “Es bueno tener una canción escrita sobre ti cuando tu padre no está alrededor para decirte las cosas que quieres que diga o que necesitas escuchar. Tienes esa tranquilidad y sientes ese amor”, Sarah dijo acerca de “Sarah”, la canción que Phil Lynott le escribió.

En una reciente conferencia de prensa, el director Emer Reynolds explicó en referencia a la familia de Lynott: “Son personas que durante muchos años han sido muy celosas de su intimidad y su privacidad y que no querían ser constantemente interrogadas sobre Phil Lynott, algo que además les resultaba muy doloroso. Ahora bien, con el paso del tiempo han ido cambiando gradualmente de actitud y ahora no tienen tantas reservas a la hora de recordarle y hablar de él en público. Fui a verlas un par de veces, y estuvieron de acuerdo en participar en el documental toda vez que expliqué el estilo y el tono que le quería dar a la historia”.

En este sentido, lo cierto es que el documental evita todos los clichés sobre el nacimiento, ascenso y caída del ídolo, aproximándose a su figura desde un plano más centrado tanto en la persona como en el creador, el músico, el artista sin recrearse en el prototipo del “Rock Star” de vida salvaje, aunque sí es cierto que la cara más oscura del personaje y sobre todo sus problemas con las drogas quizá deberían haber ocupado más metros de película.

El relato profundiza mucho en sus orígenes, de cómo creció en Crumlin, criado por sus abuelos, sus peleas en la escuela con los niños que le llamaban “blackie”, como siendo ya adolescente se une a los Black Eagles, donde conoce a Brian Downey, el futuro batería de Thin Lizzy, su llegada a Londres en 1971 para grabar su primer disco y a lo largo de todo el relato, la naturaleza tímida de Lynott, alguien que se convertía en un showman para sobrevivir en el escenario, transformándose por completo en otra persona.

En lo musical, destacaría especialmente intervenciones como la del guitarrista Scott Gorham explicando cómo el famoso estilo característico de “armonía de guitarra gemela” de Thin Lizzy se creó “por accidente”. “Ocurrió cuando Brian Robertson tocó un solo en la parte superior de una grabación que se estaba reproduciendo con retardo y el efecto sonó agradable. Fue una aportación única en el rock y nunca ha sido emulado”. Interesantes también las opiniones de Adam Clayton de U2, poniendo el acento en la destreza de Lynott en el bajo, reflejando que los bajistas son quienes llevan siempre la carga más pesada en un grupo y asegurando que como instrumentista, era un auténtico talento.

Un tributo sincero y objetivo a uno de los grandes del rock de todos los tiempos. A modo de conclusión, hago mía esta frase de uno de los más conocidos DJ´s de rock en Estados Unidos, Eddie Trunk: “Para aquellos que son fanáticos de Lizzy y Phil, les encantará esta fantástica película, para aquellos que no conocen a Lizzy más allá de una canción o dos, les dará una mayor comprensión de su brillantez e influencia”.

La “ficha”

Phil Lynott: Songs For While I’m Away. Año: 2020. Duración:112 min.

País: Irlanda. Dirección: Emer Reynolds. Música: Ray Harman. Fotografía: Kate McCullough. Productoras: Cowtown Pictures, Eagle Rock Film Productions, Eagle Rock Productions.

