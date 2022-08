Uver con B

Por Puño en Alto*. LQSomos.

Según ha trascendido del análisis de decenas de miles de documentos, la empresa tecnológica que no empleaba a ningún conductor ni era dueño de ningún auto, se dedicaba a facilitar, por medio de su aplicación, que conductores privados encuentran personas que necesitan viajes seguros y confiables. La compañía era consciente de la ilegalidad de muchas de sus prácticas en ese momento, ya que entre sus directivos y empleados corría un mensaje que decía: «A veces hay problemas porque somos jodidamente ilegales».

Cuando entrar por las buenas no es una opción, lo única que queda es crear una agenda de líderes y políticos que ayuden a crear una política a favor de sus intereses. Esta es otra de las estrategias que dichos papeles han mostrado al mundo.

En España, uno de los países que más enfrentó la llegada de la multinacional –siendo Barcelona su ciudad más hostil– este documento cobraba especial importancia con 131 nombres. Uno de ellos era Mariano Rajoy, por entonces Presidente de Gobierno, así como, Fátima Báñez, Cristóbal Montoro, líderes de asociaciones de economía y transporte o directivos de empresas. También Artur Mas en Cataluña. En el listado de nombres se reflejaban sus posibles “debilidades” frutos de procesos de investigación y seguimientos que podrían utilizarse para llevarlos a sus tesis.

Una vez conocidas las prácticas seudomafiosas, cabe preguntarse que sabrán de la Presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para que en su día manifestara con su estilo populista propio de que “no prohibirá las VTC porque no piensa dejar a miles de familias en paro”, se prestara tan dispuesta a darles publicidad a la VTC y terminar avisando a los taxistas diciendo «Si hay VTC es porque lo quieren los ciudadanos». Del mismo modo, qué no habrán encontrado en el presente o pasado del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, para que el Ayuntamiento de Madrid acceda a alquilar a la tecnológica del transporte urbano 308 plazas de un parking municipal por la mitad de precio que a los residentes.

Si uver la escribimos con B sabremos que detrás hay un ejemplar de empresa multinacional que no dudan en aplicar prácticas mafiosas para conseguir sus fines, y si para ello tienen que “convencer” a políticos neoliberales de pacotillas lo harán por los medios que sean necesarios, hecho que en el caso del PP no costará mucho trabajo ya que hay reteñí abonado para ello.

Con todo, no siempre fue fácil para la compañía entrar en algunas regiones. Independientemente de sus relaciones con los líderes y el poder. Sobre esto también hablan los documentos publicados, la política de la empresa de alimentar cualquier acto de violencia o rechazo para crear su propia narrativa. La política era seguir de cerca los pasos del sector del taxi en las diferentes concentraciones y manifestaciones para alimentar los puntos calientes y así generar el caos. “La violencia garantiza el éxito», era otro de los mensajes que se entrecruzaban los directivos de la empresa tecnológica.

Las respuestas a las preguntas de por qué el trato tan considerado y de favor recibido en Madrid habrá que buscarlos en que la multinacional no quiere ser sólo una compañía de coches de licencia VTC. Aspira a ser un grupo de transporte integral, con diferentes opciones de movilidad. El gigante digital ha lanzado ya en varias ciudades de todo el mundo un nuevo servicio con el que ofrece a sus usuarios a través de su propia app información sobre los trayectos no sólo en vehículos VTC, sino también en transportes públicos (metro, autobús, tren…) como ya hace en París o Londres. En el cuartel general de la compañía en Estados Unidos se coquetea con la idea de ser “el Amazon de los transportes” y unir todo tipo de transportes en su aplicación. Y el volumen de negocio es considerable y para ello necesita líderes políticos dispuestos a darles todas las facilidades ya sean por convencimiento o por temor a que se sepan determinados pasajes de su vida pública o privada hasta ahora ocultos.

