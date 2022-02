Violencia y malos tratos a los migrantes en Europa

Por Selodi Gasan Adie. LQSomos.

Miles de personas sufren violencia, malos tratos y otras trasgresiones graves de derechos humanos en los linderos terrestres y marítimos de la Unión Europea. En ocasiones, las balsas con migrantes son empujadas de nuevo al mar. “Lo que sucede ahí es legal y moralmente inaceptable”, afirma ACNUR

Las violaciones de los derechos de los migrantes y refugiados se multiplican en las fronteras de Europa

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha manifestado alarma por el patrón creciente de violación de los Derechos Humanos de los migrantes y refugiados en las fronteras europeas, que en varias ocasiones han provocado muertes entre esas personas. Algo que es sabido en Europa y en el mundo, pero que se calla de la manera más hipócrita, y eso que en estas declaraciones no se habla del abandono en medio de la mar a los refugiados, o de los centros de internamiento en Libia pagados por fondos europeos, y sin tampoco profundizar en los países contratados como gendarmes de fronteras, casos de Turquía y Marruecos (Libia) estados en los que violar los Derechos Humanos es lo habitual y diario.

El titular de ACNUR informó el lunes 21 de febrero, que pese a los llamados de las agencias humanitarias de poner fin a esos atropellos, el organismo a su cargo recibe múltiples denuncias de violencia, malos tratos y devoluciones en diversos puntos de entrada, marítimos y terrestres, de la Unión Europea. Los abusos ocurren tanto dentro como fuera del territorio del bloque, especificó.

Filippo Grandi advirtió del peligro de que tales prácticas se normalicen y conviertan en políticas, y recordó que la mayoría de los refugiados del mundo son acogidos por países de renta baja y media con muchos menos recursos que las naciones europeas.

Detalló que de principios de 2020 a la fecha, la agencia ha registrado unos 540 casos de retornos informales desde los linderos de Grecia con Turquía, así como una serie de incidentes preocupantes en las fronteras central y sudoriental del bloque europeo.

Entre las arbitrariedades cometidas contra los derechos de los migrantes y refugiados, ACNUR también refirió miles de rechazos, amenazas, intimidación, violencia, humillación y excesos tales como dejar a la deriva o devolver al mar las balsas cargadas de personas, sin ningún respeto por sus vidas.

Es alarmante ver informes recurrentes y consistentes de las fronteras terrestres y marítimas de Grecia con Turquía, donde ACNUR ha registrado casi 540 incidentes notificados de devoluciones informales por parte de Grecia desde principios de 2020. También se han registrado incidentes inquietantes en el centro y el sureste de Europa en las fronteras con Estados miembros de la UE.

Aunque muchos incidentes no se denuncian por diversos motivos, ACNUR ha entrevistado a miles de personas en toda Europa que fueron rechazadas y que alegaron haber sido objeto de un inquietante patrón de amenazas, intimidaciones, violencia y humillación. En el mar, las personas informan de que se les deja a la deriva en botes o, a veces, se les obliga a tirarse directamente al agua, lo que demuestra una cruel desconsideración por la vida humana.

La situación para los migrantes no es mejor en las fronteras terrestres, donde los testimonios dan fe de que se les desnuda y rechaza brutalmente sin importar las condiciones ambientales de frío o lluvia.

El Alto Comisionado deploró que los Estados europeos no investiguen las denuncias, salvo en raras excepciones, y que, en cambio, erijan muros y vallas en las fronteras que no van a disuadir a quienes huyen de la guerra y la persecución.

“Sólo aumentarán el sufrimiento de las personas que necesitan protección internacional y las llevará a otras rutas que podrían ser más peligrosas”, recalcó.

Lamentó, asimismo, la devolución de los migrantes a sus países de origen sin importar los riesgos que afrontan en ellos y aunque esto viole el derecho internacional.

“Lo que está sucediendo en las fronteras europeas es legal y moralmente inaceptable y debe detenerse. La protección de la vida humana, los derechos humanos y la dignidad debe seguir siendo una prioridad compartida”, dijo Grandi, llamando a establecer mecanismos nacionales independientes de vigilancia que garanticen la investigación de las denuncias.

ACNUR aseguró que los problemas de seguridad y administración de las fronteras se pueden abordar con políticas justas, humanas y eficientes que se ajusten con las obligaciones de los Estados en virtud de las leyes internacionales de derechos humanos y de refugiados, incluida la Convención de 1951, así como con la legislación europea.

Grandi subrayó que los Estados deben respetar los Derechos Humanos, incluidos el derecho a la vida y al asilo, y enfatizó que esta garantía no depende del modo de llegada a un país.

“El reasentamiento y otras vías legales no pueden sustituir las obligaciones hacia las personas que buscan asilo en las fronteras, incluidas aquellas que han llegado de manera irregular”, apuntó.

Para Grandi, la forma en que Europa proteja a los refugiados y solicitantes de asilo sentará un precedente no sólo en la región sino en el mundo.

Bienvenidas las palabras de ACNUR, aunque la realidad nos dice que será difícil que cambie esta barbarie que parece ya normalizada y asumida por la población europea que se llena la boca de palabras de solidaridad, derechos y libertades, pero la realidad muestra con su silencio, su complicidad.

– Ilustración de portada de Yasser Ameu.

