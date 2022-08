Yo soy Inviolable

Por Antonio Fernández Olmedo. LQSomos.

Un artículo, una opinión. No, una copla que tiene todo lo anterior, el lector le puede poner música para disfrutar más de la lectura, recomendamos tema de 1956, y aquí lo dejamos…

Yo no maldigo mi suerte porque inviolable nací

y aunque nos ronde algún juicio yo nunca los perdí

No me da envidia el dinero porque

con la máquina que tengo de hacer

dinero hago lo que quiero.

Hago lo que quiero.

Bajo y saludo a las plebes

ministros, reyes y me

como en Galicia percebes.

Soy inviolable y de mi mal que no

se hable que puedo rechistar hasta

en el idioma Bable y sino que

se lo digan a este que sacó

el sable.

Me levanto si quiero y sino estoy

sentado, ante mí, todos acojonados.

Soy inviolable porque temple mi corazón

con sinvergüenzas y Sigüenza

ni en un acto público siquiera

tengo por que tener paciencia.

Soy Jefe de Estado pero aunque se

que nadie de mi está enamorado

molesto ya sin practicar incesto

a ministros, jefes de gobierno

porque para mí la vida no es

un infierno.

Compañero, tu dile al mundo entero

la taranta de «todos somos iguales

ante la ley» y que así nadie a mi

me ponga, pero.

Compañero, vivo en la Zarzuela

donde no tengo ni dolor de muela,

que al compás de la prepotencia

aunque sé que no estoy en una

gran potencia puedo mantener

una ciencia y parte de mi

inteligencia en ser el mantenido

porque en menuda cuna he

nacido.

