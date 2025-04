Zarréu: consideraciones de un jubilado de la mina

Por Belarmino Chacón Ramos

“Guahe*, lo primero sanear y meter piquetes antes de limpiar”, me decía siempre Manuel al llegar por la mañana a la quiebra, un entibador bregado en detectar costeros peligrosos

¿Quién nos ha robado la salud, la seguridad, el futuro?

Y es que los hábitos adquiridos del día a día en un trabajo cíclico aportan seguridad, es una labor de equipo donde cada cual tiene su función, no eres nadie sin el resto, y menos sin esos veteranos que te enseñan el oficio, un oficio que como todo minero sabe nunca se acaba de aprender.

Trabajo, dinero, convenio, avances sociales, todo es bienvenido, pero lo más importante para un minero siempre ha sido la salud y la seguridad, en ello le va la vida. Cien años de lucha colectiva y prácticamente luchando por lo mismo, seguridad y futuro, una historia del milagro económico español que se construyó sobre las espaldas y el dolor de varias generaciones de mineros en continua trasformación, concienciación, formación y exigencia en inspección en seguridad, todo ello para sacar de una pasividad y complicidad, en muchos casos, de unas instituciones con el empresariado.

Lo más común y manido al haber un accidente es que el empresario en el parte de accidentes pusiera; “imprudencia del trabajador”, para así intentar eludir responsabilidades y evitar posibles inspecciones y sanciones. Las condiciones laborales precarias creíamos que ya eran historia con el cierre “obligatorio y remunerado” de la minería, pero hoy estas nos devuelven al pasado, al de nuestros padres, los avances significativos alcanzados en materia de seguridad con ese cierre de la minería se han olvidado y la avaricia de los piratas caza subvenciones hoy campa a sus anchas sin control administrativo, aprovechándose de unos jóvenes que se niegan a abandonar sus raíces y no les dejan más salida que la inseguridad. Esas raíces de una tierra, no vaciada como se suele decir, sino una tierra siempre expoliada y estafada, pero llena de vida y resistencia, una tierra que sigue luchando por un futuro, una tierra que pide responsabilidades sin que estas se diluyan en la burocracia infinita, exigiendo una verdadera transición justa, una conversión sin trampas mortales.

El foco mediático se apagará, y esa sensación de desamparo y desapego hacia estos lugares que dieron tanto cobijo, trabajo y riqueza, volverá a invadir a los que resistimos. Pero no olvidaremos las palabras de la ministra de trabajo; “El peso de la ley va a recaer sobre las posibles responsabilidades”, y se lo recordaremos continuamente, queremos que sea cierto para que no se vuelva a repetir, quien tenga responsabilidad penal que pague y quien no hizo su trabajo gestor y de vigilancia para hacer cumplir la ley, no puede estar ni un minuto más en un cargo público. Yo no soy nadie, solo un vecino indignado más, pero creo que hablo en nombre de todos los vecinos que priman la honradez, la verdad y la vida, no todo vale.

– Fotos: Samuel Chacón Uría – Zarréu 2023.

* Guaḥe, -a, el/la: sust. Rapacín, neñu. 2 Fíu [de daquién]. 3Noviu. 4 Persona [moza qu’ayuda a otra de la qu’apriende un oficiu]. 5 Ayudante [del picador mineru]. Diccionariu de l’Academia de la Llingua Asturiana.

Comparte este artículo, tus amig@s lo agradecerán…

Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es; Bluesky: LQSomos;

Telegram: LoQueSomosWeb; Twitter (X): @LQSomos;

Facebook: LoQueSomos; Instagram: LoQueSomos;