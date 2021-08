¡Queremos la exhumación del luchador antifranquista Cipriano Martos Jiménez!

Redacción. LQSomos.

El derecho de la familia Martos Jiménez a la exhumación de Cipriano es nuestro derecho y nuestra obligación, por eso os rogamos que firméis esta petición de justicia.

Deciros a quién no conozcáis el caso de Cipriano Martos Jiménez (Maldonadillo, Granada, 1942 – Reus, 17/09/1973) que este es uno de los casos más sobrecogedores de los crímenes de los últimos años del franquismo y que presenta la cara más oscura de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la dictadura por su salvaje crueldad.

¿Quién era Cipriano Martos Jiménez y qué tuvo que sufrir?

Cipriano era un trabajador, sindicalista de la Oposición Sindical Obrera, militante del Partido Comunista Español (marxista-leninista) y del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. Fue detenido en una caída múltiple el 25 de agosto de 1973 en Reus a causa de un lanzamiento de unas octavillas en una fábrica de Igualada. Una vez dentro del cuartel fue torturado de manera sádica hasta el punto de hacerle ingerir un líquido corrosivo que lo quemó desde la garganta al estómago. En este lamentable estado lo llevaron ante el juez que ordenó su traslado en el Hospital Sant Joan de Déu de Reus. El día 29 de agosto, a pesar de su imposibilidad para poder responder, el juez quiso tomarle declaración en el hospital de donde salió sin vida y a escondidas el 18 de septiembre. Fue un final largo y en soledad el de Cipriano, custodiado a todas horas por una pareja de guardias civiles que observaron impasibles su agonía. El suyo fue un asesinato de estado despiadado. No pudo ser visitado ni siquiera por su abogado y mucho menos por su familia, que no fue avisada hasta que murió el 17 de septiembre. Ni siquiera pudieron despedirse de su cuerpo sin vida después de viajar toda una noche en taxi desde Granada. Su madre imploró de rodillas que le dejaran ver a su hijo muerto y los números de la Guardia Civil le cerraron el paso a patadas y amenazas. Mientras tanto el cuerpo de Cipriano fue inhumado en una fosa de beneficencia en el Cementerio de Reus, siendo falsificada la firma de su padre, que no pudo viajar desde su pueblo por problemas de salud. Sus padres murieron con la pena de no poder despedirse de su amado hijo, una maravillosa, solidaria, generosa, empática, comprometida y buena persona. Un luchador antifranquista a quien los verdugos de la dictadura le robaron la vida con solo 30 años.

¿Qué se ha hecho hasta ahora?

El caso de este militante antifascista forma parte de la Causa 4591/10 que se instruye en la República Argentina. Entre las peticiones hechas por su hermano Antonio al amparo de la Justicia Universal está la exhumación de Cipriano. Esta exhumación fue solicitada por la justicia argentina mediante un exhorto que fue devuelto en 2016 por el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Reus a instancia de la Fiscalía de Tarragona atendiendo las directrices de la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal y incumpliendo los acuerdos bilaterales entre el estado español y el argentino. A principios de 2020 se volvió a librar otro exhorto. En agosto de 2020 la actual Fiscal General a petición de querellantes y asociaciones del estado español y del exilio dejó sin efecto la comunicación de su predecesora en el cargo. Debido a esto los abogados Máximo Castex y Ana Messuti en caso de nueva devolución solicitarán nuevo exhorto a la jueza María Servini para que Cipriano Martos Jiménez sea exhumado. El estado español no puede continuar amparando la impunidad del franquismo si quiere ser un estado democrático y la justicia del Reino de España tiene que atender los exhortos de la justicia de la República Argentina.

En el marco de la Ley 10/2009 aprobada por el Parlament de Catalunya Antonio Martos Jiménez solicitó en 2017 la exhumación de su hermano Cipriano a la Dirección General de Memoria Democrática de la Generalitat de Catalunya. La entonces directora Carme García i Suárez pidió un estudio de viabilidad para la exhumación de Cipriano y ese mismo año Antonio fue citado en el hospital Vall d’Hebron donde se le extrajo una muestra de ADN. En 2019 la directora Gemma Domènech i Casadevall comunicó al hermano de Cipriano la negativa a la exhumación con una carencia total de empatía y ni siquiera le dejó ver el informe técnico que sostiene la no intervención en la fosa donde fue inhumado Cipriano sin consentimiento familiar. Hay que decir que para avalar la petición de exhumación a la justicia argentina se presentó un informe favorable elaborado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que hizo de manera solidaria y comprometida. Este informe de viabilidad también fue proporcionado a la Dirección General de Memoria Democrática que no fue tomado en consideración a pesar de la profesionalidad y experiencia de la ARMH.

¿Qué queremos?

Queremos la exhumación de Cipriano Martos Jiménez y que su familia lo pueda inhumar junto a sus padres en Granada y poder despedirle como se merece un republicano que no abandonó la lucha por la libertad.

Esta recogida de firmas es una reivindicación y un homenaje no solo a Cipriano, también, como él querría, a todas las personas detenidas, torturadas, encarceladas y asesinadas en las comarcas de Tarragona desde la entrada de las tropas franquistas hasta la Transición. Queremos recordar a todas las antifascistas detenidas y torturadas en la misma caída que Cipriano como su compañero Pascual Carrilero Carrilero, también presente en la Querella Argentina. No queremos olvidar tampoco al trabajador Juan Gabriel Rodrigo Knafo muerto en la ciudad de Tarragona en 1976 a los 19 años de edad cuando era perseguido por la policía por manifestarse contra los asesinatos del 3 de Marzo en Vitoria. Ni tampoco olvidamos a los cientos de represaliados y muertos de una Transición que nada tuvo de ejemplar.

Por todo lo expuesto os rogamos a personas, entidades, asociaciones y colectivos de defensa de los derechos humanos y de las víctimas del franquismo y la Transición que firméis esta petición de Verdad, Justicia y Reparación para exigir la exhumación de Cipriano Martos Jiménez a la Consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

LoQueSomos: Cipriano Martos ¡no olvidamos!

