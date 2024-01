1940: Felicitación de año nuevo desde la cárcel

Por Miguel A. Fernández*

Una postal sencilla. Unas cuantas líneas y una bonita ilustración. Escrita desde una cárcel franquista, justo el último día de 1939. Así le deseaba feliz año José Pellicer, organizador de la Columna de Hierro, a su compañera. Dos años después sería ejecutado…

¿Ano vello?

¿Ano novo?

Pouco importa: por encima do tempo está a realidade do noso cariño. N’esta noite pagana donde o meu peito de saudades cheo recordo con dozura os tempos felices en que os tiña no meu lado; e cando as frechas se xunten donde o mais fondo da miña a-ialma doida sairam doce bicos perdidos. Recolleos vidiña; teus son.

Pelli. Cárcel 31-12-39

“Pelli”, José Pellicer Gandía, el “Durruti valenciano”, fundador de la Columna de Hierro y anarquista íntegro, dirige desde la cárcel esa “noche pagana” de 1939, una postal de año nuevo a su compañera María de las Mercedes Veloso. Pellicer es consciente de que los días que le quedan son una cuenta atrás y redacta unas líneas íntimas, cargadas de ternura y cariño, en gallego, el idioma materno de Maruja, trazando así un emotivo vínculo epistolar entre la muerte y la vida.

La ilustración que ocupa la cara frontal de la postal está realizada por Carlos Gómez Carrera, “Bluff”, humorista y dibujante de La Traca, la revista satírica que ha cargado sin tregua contra Franco y el resto de militares sublevados. En la cárcel comenzará a colaborar en el semanario Redención con el fin de mejorar su situación penitenciaria. Paradójicamente, será la causa de su sentencia a muerte, pues un par de inocuas viñetas publicadas en la revista serán interpretadas por el ojo insano de las autoridades como si ocultaran un doble sentido marxista. Tras ser torturado y sufrir una farsa de juicio, será fusilado, con solo 36 años, junto a Vicent Miquel Carceller, director de La Traca, en el campo de tiro de Paterna.

Pellicer todavía tendrá tiempo de dirigir alguna otra postal a sus seres queridos antes de ser ejecutado el 8 de junio de 1942. En el archivo de la Fundación Anselmo Lorenzo (FAL) descansan esos testimonios realizados en las más precarias condiciones desde la cárcel; también una copia digitalizada de Tilín, el precioso cuento de despedida que le escribiría a su hija Coral y con el que nuestra amiga y colaboradora sería enterrada por decisión propia antes de morir.

Por cierto, Tilín está soberbiamente ilustrado por José María Carnicero, también colaborador de La Traca y preso junto a Pellicer en el penal de San Miguel de los Reyes. Carnicero, tras una salida de la cárcel gracias a la cual trabajaría en Garbancito de la Mancha, primera película europea de animación en color, volvería pronto a dar con sus huesos en prisión para morir con 38 años. La maquinaria franquista seguía empeñada en extirpar de manera inexorable el espejismo que, durante un breve puñado de años, había regado de esperanza estas maltratadas tierras.

Y frente la desmemoria, la labor empecinada de la FAL, atesorando con mimo los testimonios y anhelos de aquellas personas que soñaron un mundo nuevo y lo pagaron con la vida.

* La postal corresponde al “Documento del mes” de la Fundación Anselmo Lorenzo

