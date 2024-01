Apoyo a la demanda de Suráfrica contra Israel por genocidio

Por Agencia Mp3

Pide al Gobierno que se sume a la demanda contra Israel por genocidio al Tribunal Internacional de Justicia

El pasado 29 de diciembre Sudáfrica acusó a Israel de genocidio ante el Tribunal Internacional de Justicia (TJC), el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas. La ICJ ha confirmado que las primeras audiencias serán el 11 y 12 de enero.

PRESS RELEASE: the #ICJ will hold public hearings on the request for the indication of provisional measures submitted by #SouthAfrica in the case #SouthAfrica v. #Israel on Thursday 11 and Friday 12 January 2024. Watch live on @UNWebTVhttps://t.co/kHMCQklbfQ pic.twitter.com/t8Pgf5T4Ly

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) January 3, 2024