Consejo de Europa: los malos tratos habituales del estado español

Borbones

Desde que llegó el primer Borbón, en España no hay nada en la política oficial que no sea derecha (no, no es que los Habsburgo fueran la leche, pero ése es otro tema). Si se puede pudrir algo un poco más, se pudre. Todo va al robo y al amor del palurdo estándar, gran lamedor.

Jesús Gómez Gutiérrez