Contra las CITAS previas ¡todas lo son!

CITAS previas

Por Legná Ed Al Zurc. LQSomos.

Y a la supuesta -ilegítima e ilegal-, obligación de tener “listofonos” o acceso a la Internet (*)

Es una tontá la redundancia de CITA…PREVIA.

La Administración -todas- la implantaron con la excusa 1º del ´Coronavirus` y después por la PANDEMIA….

Uno quiere que le atiendan en Hacienda -y NO le dejan pedirla de “cuerpo presente”; obligan a llamar a unos números de teléfonos mecánicos que impiden la comunicación con un “humano”. Y si uno NO tiene o NO quiere tener un ´telefonino` ¿inteligente?; ni tampoco un “parato” -ni los ´pogramas`-, para acceder a la Internet ¿deja de ser ciudadano con plenos derechos? ¿La Constitución del 78 obliga a los españoles a tener esos artilugios “del diablo” todos al servicio de intereses privados-, para ser atendido por los diversos organismos de la Administración del Estado y de la Seguridad Social?

¿Podemos dar nosotros una Cita -en remoto- el día y la hora que nos venga bien a nuestros gestores? ¿Ponemos un “parato” para grabar a todos los que nos dicen que “por seguridad” nos van a grabar? En caso de recibir alguna llamada de estas gentes que viven de nuestros impuestos y sobre todo de aquellos que ni siquiera pueden pagar impuestos: ¿podemos dar la opción 1 o 2 o 3 sin finalmente atender a la persona / organismo que intenta llamarnos?

¿Por qué –siempre- “todos nuestros ´colaborados / agentes` están ocupados? ¿Por qué tenemos que aguantar unas interminables musiquillas ratoneras –-a mayoría en ´globish- sin que puedan, ni podamos librarnos de semejante tortura auditiva y cultural?

*.- El jubilado que luchó por un mejor trato de la banca a los mayores exige lo mismo ahora a la Administración

